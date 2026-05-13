Auzim des despre inovații medicale, dar puține au un impact direct și imediat asupra felului în care noi, femeile, ne putem proteja sănătatea. Zilele acestea, atenția comunității internaționale se îndreaptă către lenacapavir, cunoscut sub numele de Len, un medicament cu acțiune prelungită care previne infectarea cu virusul HIV.

O schimbare uriasa pentru sanatatea femeilor

„În sănătatea globală, adevăratele progrese sunt rare. Când apar, valoarea lor nu se măsoară în laboratoare, ci în viețile pe care le salvează.” Așa începe povestea acestui tratament revoluționar.

Până acum, fetele adolescente și femeile tinere, mai ales cele din Africa Subsahariană, au purtat povara unui risc imens. Profilaxia pre-expunere (PrEP) administrată zilnic pe cale orală a dat rezultate bune în anumite populații cheie. Numai că, să fim sincere, respectarea unui tratament zilnic este al naibii de grea.

Recomandari Cum poti sa scapi de infectia urinara fara medicamente! Trucurile pe care trebuie sa le stie orice femeie

Te-ai gândit vreodată cât de complicat este să iei o pastilă în fiecare zi când te confrunți cu stigmatizarea, cu lipsa de intimitate acasă sau pur și simplu cu o rutină haotică, școală și călătorii?

Iar aici intervine Len. Vorbim despre o simplă injecție administrată de două ori pe an, care oferă o protecție aproape completă împotriva infecției cu HIV. Fără pastile zilnice, fără atenție nedorită din partea celor din jur. Pentru multe dintre ele, este primul instrument de prevenire pe care îl pot folosi discret (pe propriile lor condiții).

Costuri accesibile si implicarea fundatiei Elton John

Organizația Unitaid, care investește constant în modalități mai bune de prevenire, diagnosticare și tratare a bolilor, a făcut un pas uriaș.

Recomandari Sfat pentru femeile gravide: previne autismul la copil cu acid folic

Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Independent, Unitaid și partenerii săi au asigurat un preț plafon de aproximativ 30 de lire sterline pe persoană, pe an, pentru varianta generică Len cu calitate garantată.

Și exact asta face diferența.

Înlăturarea barierei financiare schimbă complet regulile jocului. Extinderea utilizării Len la acest cost estimat de 30 de lire ar însemna un buget de aproximativ 300 de milioane de lire sterline anual pentru 10 milioane de persoane. O investiție modestă dacă o compari cu costurile pe termen lung ale tratamentului HIV. Între noi fie vorba, e o fracțiune din cheltuielile globale pentru sănătate.

Recomandari Antrenamentul de cinci minute pentru abdomen recomandat de experti. Cum executi miscarea dead bug

Mai mult, Unitaid susține dezvoltarea de generice produse local, pentru a scurta termenele de livrare și a construi capacitate de producție durabilă. În paralel, Unitaid și Elton John AIDS Foundation lucrează intens pentru a ajunge la comunitățile pe care sistemele tradiționale de sănătate continuă să le rateze, folosind farmacii comunitare și online, clinici mobile sau organizații conduse de tineri.

Cifrele care ne arata o realitate dura

Cifrele sunt pur și simplu cutremurătoare. În fiecare săptămână, 4.000 de adolescente și femei tinere dobândesc HIV la nivel global. Dintre acestea, 3.300 trăiesc în Africa Subsahariană.

Dar inegalitatea de gen lovește și mai crunt în Africa de Vest și Centrală, unde acest grup demografic are de trei ori mai multe șanse să dobândească HIV decât bărbații de aceeași vârstă.

Și la noi în România, accesul femeilor la servicii de prevenție și autonomia deciziilor medicale rămân subiecte sensibile în multe comunități vulnerabile, ceea ce ne arată că nevoia de soluții medicale discrete este cu adevărat universală. Prevenirea HIV ține la fel de mult de autonomia personală, cât și de suveranitatea națională.

Tocmai de aceea, experții notează că „Len este atât un progres științific, cât și o schimbare de putere.”

O singura sansa pentru generatiile viitoare

Guvernul Marii Britanii recunoaște tot mai mult că progresul depinde de parteneriate și de soluții conduse la nivel local, renunțând la paradigma învechită donator-beneficiar. Totul se rezumă la suveranitatea în materie de sănătate, adică abilitatea țărilor de a-și proteja populația fără a rămâne vulnerabile când prioritățile donatorilor se schimbă.

Philippe Duneton, directorul executiv al Unitaid, și Anne Aslett, CEO al Elton John AIDS Foundation, au semnat o declarație comună care nu lasă loc de interpretări.

„Dacă profităm de acest moment, generația următoare ar putea crește cu un control real asupra riscului de HIV. Dacă ezităm, unul dintre cele mai promițătoare progrese din ultimele decenii se va clătina și va trebui cu toții să suportăm consecințele. Avem o singură șansă să facem acest lucru cum trebuie.”

Dacă nu se investește acum în prevenirea HIV, sistemele medicale riscă o resurgență a virusului care va consuma rapid mult mai mult din bugetele de sănătate deja suprasolicitate.