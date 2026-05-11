Ai auzit vreodată pe cineva din familie spunând că „avem oase mici”? Exact așa începe și povestea unei femei de 37 de ani care a descoperit, absolut întâmplător, că genetica și stilul de viață i-au adus oasele într-un stadiu de fragilitate la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Moștenirea de familie și un diagnostic surpriză

Să fim sincere, de câte ori nu am dat vina pe moștenirea genetică pentru diverse lucruri? Mama jurnalistei a cărei poveste o dezbatem astăzi avea obiceiul să vorbească mereu la plural despre micile „blesteme” ale familiei. „Nu arătăm bine în roșu”, spunea ea. Sau „Nu ar trebui să purtăm niciodată bijuterii din argint”.

Dar cel mai des repeta un avertisment mult mai serios: „Vom face osteoporoză”.

Bunica o avusese, la fel și străbunica. Iar explicația era mereu aceeași: oasele lor erau mici. „Și nu ai băut niciodată cu adevărat mult lapte în copilărie”, îi mai amintea mamei sale.

Iar predicția s-a adeverit mai repede decât s-ar fi așteptat. Din cauza unei afecțiuni stomacale minore, a trebuit să ia o doză mică de steroizi. Pentru că medicamentele puteau afecta densitatea osoasă, medicul a trimis-o la o scanare DEXA (un test imagistic folosit pentru a măsura densitatea minerală osoasă). Când specialistul a citit rezultatele câteva săptămâni mai târziu, a fost vizibil șocat.

„Ai 37 de ani?” a întrebat el, părând copleșit.

Aproape toate vertebrele ei, cu excepția a două, erau în stadiul de osteopenie (termenul clinic pentru densitate osoasă scăzută, adesea considerat un precursor al osteoporozei). Celelalte două erau deja solid osteoporotice. Apoi a urmat o discuție despre copii. Medicul a vrut să știe dacă are, iar ea a confirmat că are o fetiță. A întrebat-o dacă mai plănuiește să aibă.

„Nu sunt sigură”, a spus ea. „Probabil?”

În acel caz, medicul a oftat, explicând că nu se poate face nimic deocamdată. Până când nu va naște și nu va înțerca acel ipotetic al doilea copil, nu era candidată pentru niciunul dintre medicamentele disponibile pe piață, care nu au fost testate pe femei însărcinate. A sfătuit-o să continue să ia un supliment de calciu și să încorporeze antrenamentele de forță în rutina ei de exerciții. „Încearcă să nu cazi”, a adăugat el.

Legătura neașteptată cu pastilele de slăbit

De curând, a început să se vorbească tot mai mult despre sănătatea oaselor pe rețelele de socializare, transformând un subiect medical într-o nouă frontieră de wellness. Vogue a publicat de curând un material amplu în care explorează exact acest fenomen, explicând cum studiourile de fitness promovează acum antrenamente pentru oase, iar platformele cu vibrații au devenit la ordinea zilei.

Și știi de ce se întâmplă asta acum?

Medicul endocrinolog Caroline Messer are o explicație clară legată de popularitatea medicamentelor pentru slăbit de tip GLP-1. „Odată cu orice fel de pierdere în greutate, ai un risc crescut de pierdere osoasă, așa că cred că acesta este motivul principal pentru care auzim mult mai multe despre asta acum”, explică specialista.

Între noi fie vorba, chiar și în clinicile din România vedem o creștere a interesului pentru evaluările corporale complete, iar un test DEXA costă la noi în jur de 150-200 de lei, fiind o investigație rapidă și complet nedureroasă.

Dr. Messer atrage atenția asupra unei probleme de sistem: „Recomandarea tipică de screening este pentru femeile de 65 de ani și peste, iar asta este pur și simplu teribil, în opinia mea.” De aceea, ea recomandă screening-ul mult mai devreme, încă de la primele semne ale unui ciclu menstrual neregulat. Masa osoasă maximă este atinsă în mod tipic până la vârsta de 30 de ani. Tot ce construiești până atunci devine un fel de cont de economii pentru mai târziu.

Tehnologia modernă și frica drept motivație

Vestea bună este că știința avansează. În 2024, FDA a aprobat Osteoboost, un nou dispozitiv purtabil pentru osteopenie. Fixat ca o curea, acesta livrează vibrații către șolduri și partea inferioară a coloanei, imitând stresul mecanic care ajută la întărirea scheletului.

Laura Yecies, CEO-ul Osteoboost și bunică a șase nepoți, crede că afecțiunea suferă de o „dublă discriminare” și trage un semnal de alarmă dur: „Mai multe femei mor din cauza fracturilor de șold decât de cancer de sân”.

Ea crede că femeile au tendința de a minimiza această afecțiune. „Este comun ca femeile în vârstă să facă osteoporoză”, spune ea. „De fapt, aproape toate femeile o vor face. Dar, si obișnuia să fie inevitabil ca oamenii să aibă tensiune arterială crescută.”

Aici intervine și medicul ginecolog Steven R. Goldstein, profesor la NYU, care a tratat femei la menopauză zeci de ani. „Frica este un motivator minunat”, punctează el. „Pacientele mele sunt toate foarte atente la sânii lor”, a spus el. „Își fac mamografiile și ecografiile în fiecare an. Aș vrea ca toată lumea să fie la fel de concentrată pe sănătatea oaselor lor”.

Iar statisticile (publicate în studiile de specialitate) chiar sunt înfricoșătoare. 21 la sută dintre femeile în vârstă care își fracturează un șold mor într-un an, iar 25 la sută nu mai trăiesc niciodată independent.

Cum pui osul la treabă prin mișcare

Frica a fost și motivul pentru care protagonista noastră a început să meargă la Good Day Pilates, un studio din Brooklyn fondat de kinetoterapeuta Clara Gilmour. Acolo, antrenamentele includ benzi de rezistență grele și uneori kettlebell-uri, pentru a oferi ceea ce fondatoarea numește o „doză de întărire”.

Clara Gilmour explică de ce o clasă clasică de Pilates cu mult stretching s-ar putea să nu fie suficientă: „Vrei să lucrezi mușchii într-un mod care trage efectiv de os și stimulează o nouă creștere. Trebuie să lucrezi până la punctul de oboseală, unde mușchiul, și osul, răspund efectiv.”

Dar oare chiar funcționează?

Pentru o a doua părere, a apelat la David Karpf, medic endocrinolog la Stanford. „Chiar mi-aș dori ca fiecare femeie să aibă o scanare DEXA de bază făcută înainte de menopauză”, i-a spus el de la început.

Apoi a început să îi pună întrebări rapide despre vârstă, înălțime, greutate și istoric medical. „Să calculăm riscul tău de fractură chiar acum”, a propus medicul. După ce a introdus datele în calculator, a venit și rezultatul. „Ai o probabilitate de 99,2 la sută să nu ai o fractură de șold în următorii 10 ani.”

Concluzia lui a fost una care schimbă perspectiva: „După toate probabilitățile, aceasta este o bună reprezentare a masei tale osoase maxime”. Cu alte cuvinte, scanarea inițială a capturat pur și simplu consecința naturală a faptului că are oase mici.

Chiar și așa, decizia ei a fost să continue antrenamentele la Pilates de trei-patru ori pe săptămână. Și să înghită un supliment de calciu dimineața, cu cafeaua, în timp ce intenționează să își cumpere cureaua Osteoboost și a început să ia cu ea o cană cu lapte atunci când merge să își ia fetița de la grădiniță.