Densitatea mamară, un factor de risc adesea ignorat, aproape dublează probabilitatea de a dezvolta cancer la sân, conform unui studiu major la care au participat peste 33.000 de femei. Pentru 40% dintre femei, acest detaliu anatomic nu este doar o statistică, ci o realitate care poate complica depistarea timpurie a bolii și poate crește riscul pe viață până la 15%.

Ce înseamnă, de fapt, sânii denși?

La prima vedere, pare un termen medical complicat, dar lucrurile sunt destul de simple. Densitatea mamară se referă la proporția de țesut glandular și conjunctiv în comparație cu țesutul adipos (grăsimea) din sân, așa cum se vede la o mamografie. sânii denși au mai mult țesut glandular și fibros și mai puțină grăsime.

Iar aici apare problema majoră: la mamografie, atât țesutul dens, cât și tumorile apar albe. Acest efect de mascare face mult mai dificilă detectarea anomaliilor la femeile cu sâni denși. Practic, un cancer poate fi „ascuns” în spatele țesutului dens, fiind descoperit abia într-un stadiu mai avansat.

Cifrele riscului crescut

Studiile recente pe scară largă confirmă fără echivoc legătura. O cercetare importantă, care a implicat peste 33.000 de femei, a arătat că cele cu sâni denși au fost de aproape două ori mai predispuse să dezvolte cancer mamar decât cele cu o densitate scăzută. Acest risc crescut se menține atât la femeile tinere, aflate în premenopauză, cât și la cele mai în vârstă, postmenopauză, deși proporția femeilor cu densitate mamară mare tinde să scadă cu vârsta.

V-ați gândit vreodată cum se traduce asta în practică? Femeile cu cea mai mică densitate mamară au un risc pe viață de aproximativ 6% de a dezvolta cancer la sân după vârsta de 50 de ani. În schimb, pentru cele cu cea mai mare densitate, riscul se apropie de 15%.

Cifrele sunt clare.

Când mamografia nu mai este suficientă

Impactul densității mamare asupra detecției este important. Mamografia, instrumentul standard de screening, își pierde din eficiență. E drept că mamografiile pot detecta cel puțin nouă din zece cancere la femeile cu sâni predominant grași. Numai că sensibilitatea scade la aproximativ șapte din zece în cazul femeilor cu sâni extrem de denși.

Asta înseamnă că tumorile pot fi ratate, ducând la apariția așa-numitelor „cancere de interval” (cele diagnosticate între controalele periodice), care sunt descoperite, nu de puține ori, într-un stadiu mai avansat. Metodele suplimentare de screening, cum ar fi RMN-ul, pot ajuta la detectarea cancerelor pe care mamografia le-ar putea rata, iar unele studii pilot au demonstrat deja că astfel sunt găsite mai multe tumori.

Cine este afectat și ce se poate face

Densitatea mamară este acum recunoscută ca fiind unul dintre cei mai importanți factori de risc, la fel de important ca istoricul familial. Aproximativ 40% dintre femei se încadrează în categoriile de densitate ridicată. Sânii denși sunt mai comuni la femeile tinere, la cele care urmează terapie de substituție hormonală și la cele cu anumite origini genetice și etnice.

Dar, în ciuda importanței sale, gradul de conștientizare este surprinzător de redus. Un sondaj recent din Marea Britanie a arătat că majoritatea femeilor nu își cunosc densitatea mamară. În SUA, în schimb, noi reglementări impun ca toate femeile care fac o mamografie să fie notificate dacă au sâni denși și să fie consiliate cu privire la riscurile asociate.

Până la urmă, este esențial de reținut că majoritatea femeilor cu sâni denși NU vor dezvolta cancer mamar. Densitatea este doar un factor printre mulți alții, iar deciziile privind screeningul și reducerea riscului trebuie luate individual. Femeile ar trebui să discute cu medicul lor opțiunile de screening suplimentar, în timp ce cercetarea explorează noi modalități de a aborda acest factor de risc.