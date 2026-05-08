Când o relație lungă ajunge la final, tendința generală pe care o vedem în jur este să căutăm vinovați sau motive ascunse. Numai că Sore tocmai a demonstrat că lucrurile pot sta cu totul altfel în privința separării ei de Mircea Julean, tatăl fetiței sale, Erin. Artista a povestit deschis în podcastul moderat de Cătălin Măruță cum au reușit să rămână o familie, deși nu mai formează un cuplu în sensul romantic al cuvântului.

Când prietenia ia locul iubirii

Ți s-a întâmplat vreodată să realizezi că omul de lângă tine îți este mai degrabă un prieten foarte bun decât partenerul de care ai nevoie pe termen lung? Cam așa s-au așezat lucrurile și în cazul lor. Diferențele de personalitate au început să iasă la suprafață treptat, pe măsură ce fiecare a evoluat în direcții ușor diferite.

„Eu sunt poate mai sociabilă, el mai puțin. Mie îmi place la gălăgie, lui îi place la liniște. Și când apar tot felul de lucruri discrepante îți dai seama că funcționăm mai bine ca prieteni decât ca parteneri de viață”, a povestit Sore.

Recomandari Motivele pentru care oamenii aleg sa se sinucida! Ce explicatii a oferit un psiholog

Să fim sincere, necesită o doză uriașă de maturitate să recunoști asta fără să arunci cu reproșuri sau să creezi o dramă inutilă. Iar ei au reușit să păstreze echilibrul pentru a-i oferi fetiței lor un mediu stabil. „Noi am funcționat foarte bine și funcționăm și astăzi foarte bine. Suntem o familie fericită. Cred că facem parte din categoria aia rară de părinți care, deși s-au separat și nu mai sunt iubiți, sunt prieteni. Avem același scop”, a declarat ea.

Limitele sănătoase și doliul de dinainte de separare

Așa cum reiese dintr-un material recent publicat de Unica, decizia nu a fost luată peste noapte pe fondul unui conflict impulsiv. Despărțirea vine mereu la pachet cu un proces emoțional complicat, pe care artista l-a trăit în liniște, procesând totul înainte de a face pasul final.

„Eu sunt genul de om care nu ia decizii importante impulsiv. Eu nu am suferit după despărțire, am suferit până în despărțire, e normal. Orice despărțire este un doliu”, a punctat cântăreața.

Recomandari Surpriza uriasa in showbiz. Motivul real din spatele despartirii lui Megan Thee Stallion

Și exact asta e realitatea multor femei.

Ea a explicat că ambii au încercat să repare lucrurile și să facă relația să funcționeze înainte de a renunța definitiv la ideea de cuplu. „N-a renunțat nimeni din prima. Ce ține de mine eu încerc până nu mai am gloanțe. Mie îmi place să nu am regrete și nu am niciun fel de regret”, a mărturisit Sore.

Dincolo de efortul depus, a intervenit acceptarea matură a faptului că oamenii au drumuri diferite și că nu poți schimba un alt adult. „Ca oameni trebuie să fim conștienți că nu putem controla ce gândește sau face celălalt. Am ajuns amândoi în punctul în care întâlnirea noastră și-a făcut treaba”, a adăugat ea. Între noi fie vorba, e o perspectivă extrem de sănătoasă asupra limitelor personale, care te ajută să mergi mai departe fără resentimente.

Recomandari Surpriza uriasa pe internet. Ce au facut baietii de 9 si 11 ani ai Antoniei dupa scandal

Terapia și regăsirea de sine după maternitate

„Se mai duc sentimentele. Cred că unii oameni vin în viața ta cu un scop determinat și de la un punct încolo, deși aveți foarte multe în comun, lucrurile se schimbă în dezvoltarea fiecăruia”, a explicat solista.

Această schimbare interioară profundă a fost strâns legată de rolul de mamă. Sore a adus-o pe lume pe Erin la doar 26 de ani, într-o perioadă în care cariera ei muzicală și proiectele de televiziune cereau o implicare masivă. Să jonglezi cu un bebeluș și cu o carieră în plină ascensiune nu este niciodată ușor.

Dar ritmul alert (specific multor tinere mame de azi care simt presiunea de a le face pe toate perfect) a forțat-o pana la urma să ia o pauză și să ceară ajutor specializat. „Am muncit în primii ani și am născut la 26 de ani. Am făcut foarte multe lucruri într-un timp relativ scurt. Automat, când am reușit să respir un pic și să-mi dau seama cine sunt, ce-mi place, ce nu, și am conștientizat lucrurile astea, m-am schimbat, și era normal să ajung la terapeut”, a spus Sore.

Faptul că o persoană publică vorbește atât de asumat despre vulnerabilitate și mersul la psiholog normalizează o practică absolut necesară pentru echilibrul emoțional. Până la urmă, costul unei ședințe de terapie în România pornește în prezent de la aproximativ 150-200 de lei, o investiție concretă în propria claritate mentală atunci când simți că ai pierdut controlul asupra propriei identități și vrei să îți reevaluezi direcția în viață.