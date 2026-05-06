Studenții care se luptă să își facă prieteni apelează la un truc de dinainte de anii 2000 pentru a deveni mai buni la socializare. Pur și simplu, își pun deoparte telefoanele mobile. Într-o epocă în care tinerii își petrec majoritatea orelor de veghe privind la ecrane, fie că este vorba despre laptopuri sau smartphone-uri, universitățile caută disperate soluții pentru a-i ajuta să iasă din izolare și să formeze conexiuni umane pline de sens.

O schimbare radicala de mentalitate

Te-ai gândit vreodată cât de greu le este tinerilor de azi să lege o prietenie autentică? Liderii de la New York University (NYU) au lansat inițiativa NYU IRL, adică NYU „în viața reală”, cu speranța de a încuraja o schimbare de cultură. Ideea e simplă și foarte clară. Vor ca studenții să petreacă mai mult timp în lumea reală decât în cea online.

Peste 200 de studenți de la NYU s-au adunat recent pentru cina „Around the Longest Table”. Masa respectivă, care s-a întins pe aproape un întreg bloc al orașului, le-a permis tinerilor și chiar unor membri ai personalului să converseze liber cu străini. Iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Dacă ești cineva care a mers la facultate acum 20 de ani, nu cred că înțelegi cât de diferită este experiența acum, cât de mult mai greu este să interacționezi cu oamenii”, a declarat Grant Callahan, student în anul trei la NYU, pentru The Washington Post. Faptul că au crescut cufundați în tehnologia actuală și au atins etape cheie de dezvoltare în timpul pandemiei de coronavirus i-a lăsat pe mulți tineri „analfabeți social”, a explicat Callahan. Pe bune, chiar nu-i ușor să fii adolescent sau tânăr adult în ziua de azi.

Cum arata viata de student fara WiFi

Această inițiativă offline a fost implementată la campusurile NYU din New York, Shanghai și Abu Dhabi. Mai mult, universitatea intenționează să includă ideea de a folosi dispozitivele mai rar în orientările sale pentru studenți. Tinerii au îmbrățișat ideea și mulți s-au îngrămădit la petreceri fără telefoane și la alte evenimente din viața reală.

Și hai să fim serioși, această problemă nu ține doar de americani sau de asiatici. Când te uiți la liceenii noștri din București sau Cluj, care stau cu capul în ecrane chiar și când împart o pizza la terasă, îți dai seama că izolarea digitală este o realitate pe care o trăim din plin și în România.

„Cele mai bune conexiuni pe care le-am făcut cu oamenii au fost față în față”, a povestit studenta în an terminal Berivan Ibrahim pentru The Washington Post. Tânăra a menționat că și-a făcut cea mai bună prietenă la universitate fix în momentul în care rețeaua WiFi a picat în primul an de facultate (un detaliu destul de ironic, dacă stai să te gândești).

Președintele NYU, Linda G. Mills, care are o pregătire solidă în asistență socială și sănătate mintală, a declarat pentru ziar că ea crede că studenților le lipsește „spontaneitatea și oportunitatea coliziunilor care au loc în facultate și care sunt atât de fundamentale, fie că îți vei întâlni partenerul de viață, fie că îți vei schimba părerea despre ceva”.

Deconectarea in spatii special amenajate

Universitatea a creat chiar și o zonă numită Nest. Acolo, studenții își pun telefoanele într-un turn de încărcare și participă la hobby-uri analogice, cum ar fi lucrul manual sau lectura. Între timp, la cina amintită mai sus, singurul moment în care invitații și-au scos telefoanele a fost pentru a face planuri și a face schimb de informații de contact cu noii lor prieteni.

Numai că NYU nu este singura instituție care ia măsuri. Într-un amplu reportaj publicat recent de Independent, aflăm că la Yale există un „Offline Oasis”. Este vorba despre o cameră plină de lumina soarelui și plante, unde studenții pot socializa fără ecrane. La Universitatea din Alabama se oferă „Tech Free Thursdays” în centrul studențesc. Universitatea din California de la Berkeley are o clasă despre limitarea utilizării tehnologiei și un club Project Reboot care găzduiește evenimente fără telefoane.

Ce arata datele reale despre elevi si ecrane

Acest accent revigorat pe socializarea în persoană la colegii și universități vine într-un moment critic. Un raport din 2024 al Centrului Național pentru Statistici de Sănătate (National Center for Health Statistics) arată că jumătate dintre adolescenți petrec patru ore sau mai mult pe noapte uitându-se la ecrane pentru alte lucruri decât temele lor.

Cifrele vorbesc de la sine.

Dar adolescenții par să devină tot mai conștienți de impactul negativ al timpului excesiv petrecut online. Aproape jumătate dintre adolescenții chestionați anul trecut de Pew Research Center au spus că platformele de social media au un impact în mare parte negativ asupra persoanelor de vârsta lor.

Pentru elevii mai tineri, din afara facultății, a existat o creștere a interzicerii utilizării telefoanelor mobile în ultimii ani. Noi cercetări care au analizat peste 40.000 de școli din SUA, din 2019 până în 2026, au descoperit că interdicțiile au într-adevăr beneficii, dar nu la nivelul la care sperau oficialii școlari.

Iar rezultatele finale arată o imagine destul de complicată. Deși blocarea telefoanelor în huse pe parcursul zilei i-a ajutat pe copii să reducă timpul petrecut pe telefon, scorurile la teste nu au crescut. Studiul a constatat că a existat „puține dovezi” că măsura a ajutat în privința agresiunii online, a prezenței la cursuri sau a atenției în clasă.