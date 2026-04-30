Te pregătești de nuntă sau pur și simplu visezi la ziua cea mare? Atunci trebuie să știi că una dintre cele mai controversate tradiții revine în forță, dar într-o formă complet neașteptată. Bufetul, da, ai auzit bine, este din nou la modă pentru nunțile chic din 2026, dar cu o condiție esențială: să nu-i mai spui așa.

Bufetul a murit, trăiască „instalația de mâncare”

Hai să recunoaștem, cuvântul „bufet” ne duce cu gândul la platouri imense cu mâncare amestecată, care își pierde farmecul pe măsură ce petrecerea avansează. Tocmai de aceea, conceptul a fost complet regândit. Liz Linkleter, o cunoscută organizatoare de nunți de lux, confirmă că bufetele sunt din nou în tendințe, dar sub un alt nume. „Din anumite motive, acest cuvânt are conotații groaznice”, spune ea, „așa că au fost redenumite «stație de mâncare» sau «instalație de mâncare».”

Și nu e doar o schimbare de nume. E o schimbare totală de filosofie.

„În prezent, planificăm o nuntă și acordăm aproape la fel de multă atenție prezentării mâncării pe cât o facem aranjamentelor florale și decorațiunilor de masă. E ca și cum a avea ceva cu adevărat interesant și cool din punct de vedere culinar spune mai multe despre cine ești și despre gustul tău decât orice altceva”, adaugă Linkleter.

O operă de artă, nu doar o masă

Iar în spatele acestei reveniri spectaculoase stă, cum altfel, social media. Două abordări principale se disting, transformând masa într-un punct de atracție vizuală. Într-o analiză a tendințelor pentru 2026, Vogue descrie cum estetica a devenit la fel de importantă ca gustul. Prima abordare este cea a unui „afișaj culinar conceptual, destul de contemporan, aproape ca o operă de artă”. Linkleter dă exemplul stilistei culinare Laila Gohar, care a creat un platou imens plin cu ulei de măsline de calitate, înconjurat de diverse delicatese. „Este interactiv, dar frumos și modern”, explică ea.

A doua variantă este total opusă, dar la fel de spectaculoasă: un aranjament abundent, „aproape ca o pictură renascentistă, cu fructe și flori”. Până la urmă, cine nu și-ar dori ca nunta sa să arate ca un tablou de vis?

Mai multă libertate pentru tine și invitații tăi

Dincolo de estetică, beneficiile practice sunt uriașe. Să fim serioși, cuplurile moderne nu-și mai doresc să stea ore în șir la masă, așteptând rigid servirea celor trei sau patru feluri de mâncare (și știm cu toții cum se termină nunțile tradiționale de la noi, cu sarmale la 4 dimineața). Libertatea este noul lux.

Chloë Hamilton, redactor la The Good Food Guide, care își planifică nunta, o spune cel mai bine: „Nu vreau o nuntă tradițională, cu toate scaunele false din bambus și candelabre. Prefer să cheltuiesc mai mulți bani pe băuturi bune și mâncare bună și să poată veni toată lumea. si elimină nevoia unei a doua mese, deoarece oamenii se pot întoarce la bufet ori de câte ori doresc.”

În plus, acest mod de a servi masa este perfect pentru invitații din ce în ce mai pretențioși. Astăzi, un meniu tradițional înseamnă jonglerii nesfârșite pentru a mulțumi veganii, vegetarienii, persoanele cu intoleranță la gluten și pe cele cu diverse alergii. O „stație de mâncare” bine gândită rezolvă totul. Fiecare alege ce îi place și ce îi face bine.

Așadar, tendința este mai mult decât o simplă nostalgie. Este soluția perfectă pentru cuplurile care își doresc ca mâncarea de la nunta lor să fie frumoasă, generoasă și flexibilă. Doar să nu-i spui bufet.