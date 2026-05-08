Nu mai este un secret pentru nimeni că mersul la psiholog a devenit o normalitate în viețile noastre aglomerate. Peste o treime dintre noi au stat cel puțin o dată pe canapeaua unui cabinet, căutând răspunsuri, liniște sau pur și simplu un loc unde să respire. Dar, chiar și în acel spațiu teoretic perfect sigur, există anumite lucruri pe care pur și simplu refuzăm să le rostim cu voce tare.

Elefantul din cameră și frica de a fi judecată

Să fim serioase, nu-i chiar așa de simplu să te dezbraci de secrete în fața altcuiva. Astăzi, în București sau în Cluj, a devenit tot mai firesc să povestești la o cafea despre noile limite pe care le-ai setat după ultima ședință de terapie. Iar asta e minunat. Numai că, atunci când vine vorba de detalii cu adevărat intime, parcă ne punem brusc un fermoar la gură.

Într-o analiză publicată recent de Marieclaire, experții atrag atenția că fix aceste subiecte evitate sunt, de fapt, cheia vindecării reale. Psihologul clinician Lily Robinson explică fenomenul foarte clar: „aceste subiecte nu sunt tabu pentru că sunt rare. Sunt tabu pentru că merg împotriva modului în care credem că ar trebui să ne simțim sau să ne comportăm.”

Recomandari S-a aflat adevarul despre Met Gala. De ce refuza Jennifer Aniston evenimentul din 4 mai

V-ați gândit vreodată de câte ori ați repetat o frază în minte, doar ca să o înghițiți la loc când terapeutul v-a întrebat cum vă simțiți?

Gândurile ascunse care ne macină în tăcere

Unul dintre cele mai grele lucruri de recunoscut este prezența gândurilor intruzive (un fenomen absolut normal, de altfel). Un studiu amplu a arătat că 94% dintre participanți, mai exact 777 de studenți universitari care trăiesc pe 6 continente diferite, au raportat cel puțin un gând intruziv în ultimele trei luni.

Terapeutul Emma Mahony detaliază această problemă. „Aceste gânduri pot fi despre orice, inclusiv violență, vătămare sau comportament inadecvat. Uneori sunt șocante pentru că îți încalcă sistemul de valori, dar asta nu înseamnă că este ceva în neregulă cu tine sau că vrei să acționezi în baza lor.”

Recomandari Cum să gestionezi anxietatea în momentele dificile

Și lista subiectelor delicate nu se oprește aici. Femeile evită adesea să vorbească despre resentimentele față de membrii familiei (inclusiv parteneri și copii), ambivalența legată de maternitate, problemele financiare, fanteziile sexuale, gelozia sau chiar frustrarea legată de procesul de terapie în sine.

„Există atât de multe subiecte care par inconfortabile de adus în terapie din cauza modului în care am fost învățați să le privim de către cultură, religie și dinamica familială”, adaugă Robinson. Pe aceeași lungime de undă, Mahony completează: „Subiectele tabu în terapie tind să fie acele lucruri pe care ne-am simți emoționați să le împărtășim unui prieten, unui străin sau chiar anonim online din cauza fricii de cum ar putea fi percepute. Ele merg împotriva propriei noastre identități, ceea ce creează multă rușine și frică în jurul exprimării lor.”

De ce e al naibii de greu să fii sinceră până la capăt

Teoretic, știm că psihologul nu ne judecă. Practic, frica de respingere este adânc înrădăcinată în noi. Robinson pune punctul pe i: „Nu încetăm brusc să fim umani doar pentru că intrăm în cabinetul de terapie. Încă vrem să fim plăcuți, înțeleși și văzuți ca o persoană «bună». Dacă ai învățat în alte relații că anumite lucruri nu sunt sigure de spus, asta vine cu tine în cabinet.”

Recomandari Avertisment pentru toti romanii care folosesc internetul. Ce ascund butoanele de accept

Cifrele și emoțiile vorbesc de la sine.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să forțezi lucrurile de la prima ședință. „Acestea nu sunt lucruri care sunt de obicei binevenite în conversațiile de zi cu zi, așa că, la fel ca în orice relație, poți avansa încet până când capeți confort. Nu trebuie să te simți imediat în siguranță cu un terapeut doar pentru că îți spune că poți”, ne liniștește Mahony.

Cum spargi gheața fără să te simți copleșită

Beneficiile de a scoate la lumină aceste secrete sunt uriașe. „Lucrurile pe care le evităm tind să crească. Odată ce le aduci în terapie, și ajung să fie văzute, numite și înțelese, acolo rușinea poate începe să se slăbească”, explică Robinson. Mai mult, „oamenii descoperă adesea că nu sunt atât de «anormali» pe cât credeau, ceea ce poate oferi ușurare și perspectivă.”

Mahony subliniază că adevărata muncă începe fix în aceste momente vulnerabile. „Când clienții văd că pot împărtăși ceva dificil și nu sunt judecați sau respinși, asta construiește încredere. De acolo, terapia poate explora de ce apar aceste gânduri sau sentimente și poate sprijini persoana în a le da sens într-un mod constructiv și plin de compasiune.”

Dacă vrei să abordezi un subiect greu, poți să o faci oricum, chiar și stângaci. „Cel mai bun mod de a începe este să fii puțin dezordonat sau indirect. Chiar și numirea faptului că ceva este greu de discutat este un punct de plecare”, sugerează Robinson. Poți folosi replici simple de tipul „Evit să spun ceva…” sau „Mi-e teamă de ce ai putea crede dacă spun asta”.

Iar dacă vorbitul față în față te blochează complet, există o soluție excelentă. „Ai putea să o scrii sau să-i trimiți un e-mail terapeutului tău din timp cu subiectul pe care ai dori să-l discuți. Acest lucru poate acționa ca un punct de intrare mai blând și poate reduce presiunea de a-l aduce în discuție direct în sesiune”, propune Mahony.

Ce se întâmplă după ce ai rostit interzisul

Reacția unui profesionist te va surprinde plăcut. „Un terapeut bun nu este acolo pentru a te judeca – este acolo pentru a te înțelege. Asta înseamnă că te poți aștepta la curiozitate, stabilitate și o concentrare pe a da sens la ceea ce apare, mai degrabă decât a-l eticheta ca fiind bun sau rău”, clarifică Robinson. Specialistul va „recunoaște curajul de care ai avut nevoie pentru a o spune, va verifica cum se simte faptul că ai împărtășit și va avansa într-un ritm care pare gestionabil pentru tine.”

E perfect normal să te simți epuizată după o astfel de discuție. „Deschiderea despre ceva profund personal poate fi epuizantă emoțional”, avertizează Mahony. Starea de vulnerabilitate extremă „este totul parte a procesării și este important să-ți amintești că a vorbi despre asta nu te face rea, te face umană”, ne amintește blând Robinson.

Relația terapeutică nu se va rupe. „Este important să știi că nimic din ce ai împărtășit nu va fi schimbat relația. Terapeutul tău va rămâne prezent și te va sprijini. S-ar putea să te provoace, s-ar putea să stabilească limite și s-ar putea să numească preocupări, dar vei putea să te întorci la sesiunea următoare pentru a continua munca. Asta oferă stabilitate și siguranță”, concluzionează Mahony.

După o sesiune intensă, corpul tău are nevoie de îngrijire. O sesiune scurtă de scris în jurnal, o plimbare lentă prin parc sau un simplu duș cald funcționează ca un balsam pentru un sistem nervos care tocmai a dus o luptă invizibilă.