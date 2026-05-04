Pe 4 mai, cele mai mari nume din lume vor coborî pe treptele emblematice ale Metropolitan Museum of Art din New York City pentru gala anuală Met. Dar nu toată lumea se înghesuie să participe la această extravaganță a modei.

Presiunea perfecțiunii pe covorul roșu

Te-ai întrebat vreodată cât de obositor trebuie să fie să arăți mereu impecabil? Jennifer Aniston face parte din acea categorie rară de vedete de calibru A care a refuzat constant invitația râvnită la acest eveniment. Ea se alătură astfel unei liste evazive care le include pe Mariah Carey, Ryan Gosling, Adele și Meghan Markle.

Pentru Jennifer, totul se reduce la stresul mental de a pune în scenă cel mai bun spectacol posibil.

„Am fost invitată, dar nu merg. Mă copleșește. Este vorba despre pregătire, despre îmbrăcarea rochiei. Sunt genul de fată cu blugi, șlapi și maieu”, a mărturisit actrița.

Să fim serioase, cine nu preferă confortul în locul unor ținute rigide?

„Și mie îmi place să mă aranjez, dar pentru mine este un joc mental de genul… «Hai să ne aranjăm, să punem o rochie elegantă, machiaj, să îți faci părul frumos și să mergi să stai într-o cameră mare cu colegii tăi»”, a continuat ea. „[Și da,] toată lumea este acolo pentru a se sărbători reciproc și pentru a se distra puțin, dar eu devin nervoasă.”

Anxietatea din spatele zâmbetelor de la Hollywood

Acelasi sentiment se extinde și asupra simplului fapt de a fi în atenția publicului, o realitate pe care multe dintre noi o putem înțelege la un alt nivel. Într-un interviu publicat recent de Hellomagazine, actrița a atins exact acest punct vulnerabil.

„Chiar devin puțin anxioasă în legătură cu vorbitul în public, mai ales de-a lungul anilor în care cuvintele ți-au fost răstălmăcite și scoase din context.”

Iar lucrurile devin și mai complicate când ești mereu sub lupa fotografilor.

„Așa că mă trezesc aproape monitorizându-mă pe mine însămi pe holuri într-un mod ciudat. În trecut, jurnalismul obișnuia să fie dur și voiau doar să te prindă și să găsească ceva ce pot rula apoi la nesfârșit. Dar în fine. Ajungi într-un punct în viață în care nimic din toate astea nu prea mai contează la sfârșitul zilei.”

Discuția a alunecat (deloc întâmplător) și spre rolul ei din serialul The Morning Show, unde personajul său comentează fix conceptul de covoare roșii stresante.

„Unii oameni consideră că este ca un sport în care te ridică și apoi adoră să te dărâme.”

Atenția mediatică dictează de multe ori această dinamică toxică.

„Care este motivul pentru care oamenii o fac? Cine știe? Dar eu doar încerc pe cât posibil [să ignor] pentru că nu îți face niciun bine.”

Prietenia și lecțiile de stil la o altă vârstă

Și totuși, prietena ei apropiată și colega de platou din The Morning Show are o cu totul altă abordare. Reese Witherspoon a fost la Met Gala de mai multe ori.

Ea și-a făcut debutul la eveniment în 2014, participând ultima dată în 2017.

„Când vine vorba de îmbrăcat, este atât de mult zgomot în lume; vreau doar să simplific lucrurile și să le fac ușoare pentru oameni”, a explicat Reese propria ei filozofie de modă.

Nu-i chiar așa de greu să îți găsești propria voce când renunți la așteptările celor din jur.

„Ca femei, avem alte lucruri pe care să ne concentrăm”, a continuat ea. „În plus, la 30 de ani, am învățat să îmi accept corpul așa cum este. Asta este ceea ce dă bine pe el. Nu va arăta niciodată bine în chestia aia de acolo cu tot materialul și fundele și volanele. Pur și simplu nu va arăta.”

Actrița deține în prezent propriul brand de lifestyle, numit Draper James.