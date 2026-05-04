Bella Hadid, în vârstă de 29 de ani, se află în centrul unui scandal imens chiar înainte de faimoasa Met Gala. Supermodelul a stârnit un val de speculații privind un posibil boicot, după ce a reacționat public la adresa lui Jeff Bezos, sponsorul principal al evenimentului din acest an.

Gestul subtil care a aprins internetul

Totul a pornit de la un simplu like dat de Bella unui clip viral realizat de Meredith Lynch. Videoclipul critica dur legăturile fondatorului Amazon cu politicile controversate ale Immigration and Customs Enforcement (ICE). Hai să fim sincere, un simplu click pe rețelele sociale poate transmite uneori mai mult decât un comunicat oficial de presă. În clipul respectiv, mesajul era extrem de clar și asumat. „Nu poți purta insigna anti-ICE la o gală MET susținută de Jeff Bezos. Jeff Bezos este o parte din motivul pentru care ne aflăm în această mizerie”, se arăta în videoclipul apreciat de model. Acel comentariu făcea referire directă la eforturile extinse de deportare ale agenției (o instituție cu politici tot mai agresive) la începutul acestui an.

Cifrele și acțiunile vorbesc de la sine.

Recomandari Ce se intampla cu Gala Met in 2026. Motivul pentru care marile vedete refuza invitatia

Reactiile fanilor si deciziile altor vedete

gala Met in 2026. Motivul pentru care marile vedete refuza invitatia" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" style="width:140px;height:100%;object-fit:cover;display:block;margin:0;padding:0;border:0;border-radius:0">

Iar internetul nu iartă și nu uită nimic. Fanii au interpretat imediat gestul ca pe o poziționare asumată, o decizie tăcută, dar intenționată. Pe rețelele sociale, comentariile au curs în valuri. „Bella Hadid a confirmat aparent că nu va participa la gala Met din acest an după ce a dat like unui reel de pe Instagram care critică celebritățile ce protestează împotriva ICE, dar care totuși participă la evenimente legate de Jeff Bezos, care se pare că este foarte implicat în acest an”, a scris un utilizator. Un altul a completat rapid firul discuției. „Bellei Hadid i-a plăcut un videoclip care spunea că nu are sens să porți o insignă pe care scrie «fără ICE» și să participi totuși la gala Met, din moment ce evenimentul din acest an este sponsorizat de Jeff Bezos. Acest lucru ne scade șansele de a o vedea pe covor luni!”

Dar Bella nu este singura care își pune semne de întrebare. Actrița Taraji P. Henson a reacționat la același videoclip, scriind direct: „Sunt atât de confuză în privința unora care merg. Efectiv îmi zic CE NAIBA FACEM!?!?!?!” Într-o analiză publicată recent de Theblast, se arată că și alte nume grele fac un pas în spate. Zendaya ar urma să lipsească de la gală, în timp ce Meryl Streep a renunțat la rolul de co-președinte. O sursă a explicat decizia actriței legendare. „Meryl a fost invitată la Met Gala timp de mulți ani, dar nu a participat niciodată. Deși apreciază Vogue, pe Anna și imaginația și rezistența ei incredibilă, pur și simplu nu a fost niciodată genul ei de eveniment.”

Tensiuni profunde in culisele modei

Te-ai gândit vreodată la cât de mult contează valorile din spatele evenimentelor strălucitoare pe care le urmărim pe ecrane? Ei bine, în industria modei, acest scandal a scos la iveală o ruptură majoră. O sursă din interior a descris situația fără ocolișuri. „Este, sincer vorbind, foarte dureros și foarte deranjant ca [soții Bezos] să fie imaginea Met Gala din acest an… Ceva care este cu adevărat vizibil pentru o mulțime de oameni și pentru o instituție atât de apreciată și respectată. Se simte ca o adevărată palmă pe față pentru mulți oameni.”

Recomandari Ce se intampla la Met Gala 2026. Motivul pentru care marile vedete boicoteaza evenimentul

Și cum moda se intersectează adesea cu politica, aceeași sursă a explicat contextul mai larg. „Chiar și politicienii pe care i-am văzut participând la Met Gala de-a lungul anilor au fost covârșitor de liberali”, a precizat persoana din interior. Sursa nu s-a oprit aici. „Să ai un cuplu care se aliniază și a contribuit cu un milion de dolari la învestirea unui președinte care a căutat să eviscereze DEI, să demonteze Roe v Wade, să priveze de drepturi alegătorii de culoare și să reprime imigrația într-un mod atât de inuman și oribil, deranjează foarte multă lume.”

Un istoric al asumarii publice

Numai că pentru Bella Hadid, această atitudine nu este o noutate absolută. Pe bune, modelul nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume când a simțit că principiile îi sunt încălcate. La începutul acestui an, ea a criticat dur o prezentare Dolce & Gabbana, numind-o „jenantă” din cauza lipsei de diversitate a distribuției de pe podium. Reacționând la un alt videoclip viral, ea a scris: „Șocată că oamenii încă mai susțin această companie este jenant”. Modelul a subliniat că problema este una sistemică și afectează „modele / stiliști / casting toată chestia asta al naibii.”

Într-un comentariu ulterior, ea a dublat miza acuzațiilor. Bella a refuzat să lase subiectul să moară de la sine, acuzând brandul de „ani de rasism sexism bigotism xenofobie”.