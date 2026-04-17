Producția pentru mult-așteptatul sezon patru din The White Lotus a început oficial săptămâna aceasta. Serialul HBO se întoarce în Europa, iar de data aceasta acțiunea se va desfășura în locații de vis din Franța, cu o premisă surprinzătoare legată de celebrul Festival de Film de la Cannes.

Decor de lux pe Coasta de Azur

Filmările se vor desfășura în Paris, Monaco și pe Riviera Franceză. Dar locația centrală va fi Coasta de Azur, un detaliu care cu siguranță va încânta fanii. Mai exact, hotelurile alese ca locații principale de filmare ar fi Château de la Messardière din Saint Tropez și Hôtel Martinez din Cannes, ambele renumite pentru opulența lor.

Acțiune în timpul Festivalului de la Cannes

Alegerea acestor locuri nu este deloc întâmplătoare. Potrivit unui sinopsis oficial, intriga este strâns legată de evenimentul cinematografic: „Al patrulea sezon va urmări un nou grup de oaspeți și angajați ai hotelului White Lotus pe parcursul unei săptămâni, acțiunea având loc în timpul Festivalului de Film de la Cannes.”

Recomandari 8 secrete din Hôtel Martinez, locația de lux din The White Lotus Sezonul 4

Cum vine asta, mai concret? Festivalul are loc între 12 și 23 mai 2026, iar echipa de producție plănuiește să filmeze timp de trei sau patru zile chiar în a doua săptămână a evenimentului. Ba chiar, mai mulți actori din distribuție ar urma să pășească pe covorul roșu în timp ce sunt filmați pentru serial.

O distribuție impresionantă

Până acum se știu puține despre personaje. Iar distribuția pentru sezonul patru a fost anunțată oficial și, să fim serioși, include nume grele de la Hollywood. Printre actorii confirmați se numără Steve Coogan (cunoscut din Philomena), Helena Bonham Carter din seria Harry Potter, Alexander Ludwig din The Hunger Games, AJ Michalka (Super 8) și Chris Messina, starul din Sharp Objects. Lor li se alătură Kumail Nanjiani (The Big Sick), Vincent Cassel (Black Swan), Ari Graynor (Bad Teacher), Corentin Fila (A Paris Education), Nadia Tereszkiewicz (Rosalie) și noii veniți Dylan Ennis, Caleb Jonte Edwards și Marissa Long.

Și lista nu se oprește aici

Și dacă nu era de ajuns, distribuția secundară este la fel de spectaculoasă. Pe listă îi găsim pe Chloe Bennet (Valley Girl), Sandra Bernhard (Marty Supreme), Heather Graham (The Hangover), Max Greenfield (New Girl), Frida Gustavsson (Faithless), Charlie Hall (Sweethearts), Jarrad Paul (Action), Rosie Perez (Pineapple Express), Ben Schnetzer (The Madison) și Laura Smet (The Guardians).

Recomandari The White Lotus sezonul 4 aduce 14 actori noi și se filmează în Franța

Cifrele vorbesc de la sine.

Deocamdată, nu există o dată oficială de lansare pentru al patrulea sezon din The White Lotus.