Robert Pattinson a lăsat pentru o zi actoria și a trecut în spatele barului, unde a jucat rolul de mixolog. Cu puțin timp înainte de lansarea noului său film, „The Drama”, în care joacă alături de Zendaya, actorul a preparat trei cocktailuri tematice, inspirate de propria sa filmografie, și alte trei bazate pe filmele sale preferate din toate timpurile.

Un cocktail de 35 de dolari pentru noul său film

Pentru a marca suspansul din „The Drama”, Pattinson a ales să prepare un Dark ‘n’ Stormy. Rețeta a inclus suc de lime, sirop de ghimbir, rom și apă minerală. După ce a terminat de mixat, actorul a glumit, spunând pe un ton serios: „Asta o să coste 35 de dolari”.

De la Batman la un Old Fashioned

Iar pentru rolul său iconic din „The Batman”, alegerea a fost una clasică. Un Old Fashioned, pe care l-a descris drept „bunicul tuturor băuturilor”. O băutură pe măsura personajului sobru pe care l-a interpretat.

Surpriza din Twilight: Michelada

Poate cea mai neașteptată asociere a fost cea pentru franciza „Twilight”. V-ați fi gândit vreodată că saga vampirilor ar putea fi reprezentată de o Michelada, cu o margine de pahar dată prin condimente Tajín? E drept că a fost prima dată când Pattinson a preparat această băutură, dar s-a descurcat ca un profesionist. Inspirația, a povestit el, i-a venit din amintirea unei călătorii cu mașina prin Texas, unde a savurat acest cocktail.

Filmul care l-a marcat în adolescență

Când a trecut la filmele sale preferate, Pattinson a început cu un Rhubarb Collins. Cocktailul a fost un omagiu pentru „A Room for Romeo Brass”, o comedie-dramă din 1999 regizată de Shane Meadows. Actorul și-a amintit cu drag de impactul pe care l-a avut filmul asupra sa.

„Am văzut acest film când eram adolescent și mi s-a părut atât de amuzant și de puternic… interpretările sunt pur și simplu incredibile, iar scenariul este uimitor,” a declarat Pattinson.

O alegere cu adevărat personală.

Actorul a continuat să prepare și alte băuturi inspirate de filmele sale preferate, însă acestea rămân o surpriză pentru cei care urmăresc materialul video complet.