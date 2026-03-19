După Maui, Sicilia și Koh Samui, satira lui Mike White, The White Lotus, se pregătește de o nouă aventură, de data aceasta în Franța. Producția a confirmat deja o listă impresionantă de 14 actori noi și locații de filmare care promit un sezon cel puțin la fel de spectaculos, cu o lansare estimată cel mai devreme pentru 2027.

O distribuție de zile mari

Noul sezon vine cu o infuzie masivă de talent. Pe bune, lista e impresionantă. Pe 29 ianuarie a fost confirmată Helena Bonham Carter, alături de care vor juca Sandra Bernhard, Steve Coogan și Chris Messina. Lor li se alătură Alexander Ludwig (cunoscut din Vikings), AJ Michalka din The Goldbergs, dar și actorii noi Caleb Jonte Edwards și Marissa Long. Si asta nu e tot. Pe 5 martie au fost anunțați și actorii francezi Vincent Cassel, Corentin Fila și Nadia Tereszkiewicz. Distribuția a fost completată pe 17 martie cu veterani ai sitcom-urilor americane și vedete Marvel: Max Greenfield (Ugly Betty), Kumail Nanjiani (Only Murders in the Building), Chloe Bennet, Charlie Hall și Jarrad Paul.

Există și speculații privind revenirea unor personaje cheie, precum Greg (Jon Gries) sau Belinda (Natasha Rothwell), dar deocamdată nimic nu este confirmat.

De la Maui la Coasta de Azur

Dacă locația era cel mai mare mister, acum știm sigur. Sezonul 4 se va filma în Franța. Prima proprietate confirmată oficial este Château de La Messardière din Saint-Tropez, un palat din secolul al XIX-lea transformat în hotel de lux, cu acces la plajă cu un Rolls-Royce. Acțiunea principală se va desfășura pe Coasta de Azur, deși unele scene vor fi filmate și într-un hotel din Paris.

Ce știm despre poveste?

Formatul clasic rămâne: un grup de oaspeți și angajați ai unui hotel de lux, ale căror vieți se intersectează pe parcursul unei săptămâni, totul culminând cu o crimă misterioasă. Numai că de data aceasta, sursele spun că „Festivalul de Film de la Cannes ar putea fi, si, parte a poveștii”. V-ați fi imaginat că intriga ar putea ajunge la Cannes?

Scandal în spatele camerelor

Nu toate veștile sunt bune. Compozitorul Cristobal Tapia de Veer, recompensat cu trei premii Emmy și creatorul celebrei teme muzicale a serialului, nu se va întoarce. Pe 2 aprilie 2025, acesta a declarat pentru The New York Times că relația sa de lucru cu Mike White a fost o „luptă” de la bun început și că în timpul realizării sezonului 3 au avut „ultima lor ceartă pentru totdeauna” și au decis să se despartă.

O lovitură grea pentru fani.

Replica lui White nu a întârziat să apară în emisiunea lui Howard Stern: „Nu cred că m-am certat vreodată cu el-poate doar prin niște e-mailuri. Practic, eu îi dădeam notițe. Nu cred că i-a plăcut să treacă prin procesul de a primi notițe de la mine sau de a dori revizuiri, pentru că nu mă respecta. Știam că nu este un jucător de echipă și că voia să facă lucrurile în felul lui. Am fost șocat că s-a dus la The New York Times să mă denigreze pe mine și serialul cu trei zile înainte de final. A fost un gest de căcat. Când a venit sezonul trei, el câștigase premii Emmy și piesa lui devenise virală. Nu a vrut să treacă prin proces cu mine, nu a vrut să participe la sesiuni. Se uita mereu la mine cu un zâmbet disprețuitor pe față, de parcă ar fi crezut că sunt un cimpanzeu sau ceva de genul… cu siguranță face mare caz dintr-o diferență creativă.”

Când apare și ce urmează?

Filmările sunt programate să aibă loc între sfârșitul lunii aprilie și finalul lui octombrie 2026. Având în vedere acest calendar, cel mai probabil vom vedea noul sezon pe ecrane în 2027. Si se pare că planurile nu se opresc aici. Francesca Orsi de la HBO a declarat despre Mike White: „Îmi imaginez că va merge dincolo de patru. Nu a confirmat, dar cred că are mai multe de spus decât doar încă un sezon.”

Mai mult, ideea unei ediții „all-star” este încă pe masă. White a spus că i-ar „plăcea” să facă una, iar Patrick Schwarzenegger a dezvăluit că regizorul a lansat ideea de a-i aduce „pe toți cei mai nesuferiți tipi” din sezoanele trecute. Orsi a confirmat că ideea „este încă în discuție, dar este prea devreme.” White a recunoscut că un astfel de sezon „ar fi cool”, dar dificil de organizat, „pentru că toți acești oameni ajung să devină vedete uriașe, uriașe. Mulți dintre acești tineri care sunt ușor de obținut devin brusc nu atât de ușor de obținut… dar sperăm că s-ar întoarce.”