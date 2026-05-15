Știi momentul ăla când începi un proiect nou, plină de entuziasm, doar ca să îți dai seama destul de repede că lucrurile pur și simplu nu se leagă? Se pare că nici măcar legendele de la Hollywood nu sunt imune la asta. Helena Bonham Carter a părăsit distribuția mult așteptatului sezon patru din The White Lotus la doar o săptămână de la începerea filmărilor, lăsând fanii cu o mulțime de semne de întrebare.

Dincolo de bârfele obișnuite de pe platourile de filmare, situația ne arată o lecție destul de practică. Uneori, oricât de bun ar fi scenariul sau oricât de mare ar fi numele implicat, chimia pur și simplu nu funcționează, iar decizia de a o lua de la capăt este cea mai sănătoasă. Gândește-te la propriile tale decizii de carieră. că e mai bine să te retragi la timp decât să forțezi o dinamică greșită?

O decizie asumată și un rol rescris de la zero

Noul sezon al serialului creat de Mike White se filmează chiar acum în locații absolut superbe precum Paris, Monaco, Saint Tropez și Cannes. Așa cum a detaliat Marieclaire într-un material publicat recent, acțiunea se va desfășura pe fundalul celebrului Festival de Film de la Cannes. Iar așteptările sunt uriașe. Dar iată că planurile de acasă nu s-au potrivit perfect cu cele de pe Riviera Franceză.

Actorul Steve Coogan, care împarte platoul de filmare în acest sezon, a rupt tăcerea despre plecarea colegei sale. Sincer, explicația lui mi se pare extrem de matură și de asumată.

„Uneori descoperi că ceva nu funcționează așa cum îți dorești, în ceea ce privește, cum ar fi, personajul și dinamica întregii povești. Așa că a fost pur și simplu o decizie reciprocă. Întregul rol a fost rescris de la zero.” – Steve Coogan, Actor

Și versiunea oficială confirmă această nepotrivire de viziune. Un purtător de cuvânt al producției a explicat destul de clar că personajul gândit inițial nu s-a aliniat deloc cu realitatea de pe set după primele scene filmate.

„HBO, producătorii și Mike White sunt întristați că nu vor ajunge să lucreze cu ea, dar rămân fani înfocați și speră din suflet să lucreze cu legendara actriță la un alt proiect în curând.” – Purtător de cuvânt, The White Lotus

Cine vine în locul ei

Clar un rol atât de ofertant nu putea rămâne gol prea mult timp. Laura Dern, pe care sigur o știi din Big Little Lies, a preluat deja ștafeta. Interesant este că actrița de 59 de ani a mai bifat o scurtă apariție în serial, dând voce personajului Abby în sezonul doi.

Până la urmă, schimbările de genul acesta aduc mereu o energie nouă pe un platou de filmare. Deocamdată, producătorii țin sub cheie data oficială de lansare pentru sezonul patru. Așteptăm primele imagini oficiale de pe Riviera Franceză pentru a vedea cum transformă Laura Dern acest personaj refăcut special pentru ea.