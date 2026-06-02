Te-ai uitat vreodată la un episod plin de dramă dintr-un reality show și te-ai întrebat cum rezistă acele femei în mijlocul haosului? Ei bine, se pare că unele aleg pur și simplu să spună stop. Brandi Glanville, una dintre cele mai cunoscute figuri din „Real Housewives of Beverly Hills”, a anunțat ferm că nu se va mai întoarce în emisiunea care a consacrat-o. Vedeta a explicat că formatul a devenit prea toxic, marcat de procese și arestări, și că preferă liniștea în locul scandalurilor televizate.

Dincolo de cancanul tipic de la Hollywood, decizia ei ne amintește de ceva foarte practic pentru noi toate. Uneori, oricât de tentantă ar fi o oportunitate profesională sau o validare externă, dacă mediul te consumă și devine periculos, cea mai bună alegere este să te retragi. Și să fim sincere, cine are nevoie de extra dramă și nopți nedormite în viața ei?

Recomandări Sydney Sweeney a insistat pentru scene nud autentice în serialul Euphoria. Actrița a refuzat cenzura.

Tensiuni uriașe în culisele televiziunii

Plecarea ei nu s-a produs într-un vid de liniște. Relația lui Brandi cu rețeaua Bravo a fost plină de tensiuni încă din 2023, după filmările pentru un spin-off în Maroc. Au urmat acuzații extrem de grave de ambele părți. Totul a culminat cu un proces deschis de colega ei, Caroline Manzo. Mai mult, Brandi însăși a trimis o scrisoare prin care îl acuza pe producătorul Andy Cohen de hărțuire sexuală, pe baza datelor furnizate de Theblast într-un articol recent. Cohen a recunoscut public că i-a trimis un videoclip nepotrivit în timp ce era în stare de ebrietate, dar a susținut că a fost doar o glumă proastă pe care a regretat-o ulterior.

Iar lucrurile stau puțin diferit acum față de perioada în care ea filma sezon după sezon. Într-un interviu acordat în timpul unui eveniment TMZ din luna mai, fosta vedetă a fost întrebată direct dacă ar reveni pentru a salva audiențele emisiunii.

„Îmi place asta… să salvez serialul. Nu m-aș întoarce. Simt că sunt atât de multe alte emisiuni.” – Brandi Glanville, fostă vedetă RHOBH

Prețul real al celebrității

Dar adevăratul ei motiv pare să fie direcția întunecată pe care a luat-o franciza în ultimii ani. Brandi a subliniat că noile sezoane aduc în prim-plan femei care ajung efectiv în spatele gratiilor, o dinamică la care refuză să mai participe.

„Soțiile au ajuns să meargă la închisoare și să distrugă vieți. Nu vreau să fac asta. Vreau să mă distrez cu voi.” – Brandi Glanville, fostă vedetă RHOBH

Chiar e o schimbare uriașă de peisaj. Când a fost întrebată de ce atâtea participante ajung arestate, răspunsul ei a fost tăios. Ea a menționat că narcisiștii se înscriu în astfel de emisiuni chiar dacă sunt criminali, oferind exemplul concret al lui Jen Shah.

Recomandări Brandi Glanville face pace cu fosta rivala LeAnn Rimes. Ce spune despre implantul mamar rupt

Și totuși, decizia ei de a sta departe de camere nu este una nouă. Încă din 2017, ea declara că viața ei este într-un loc mult mai bun după ce a părăsit show-ul în 2015. A recunoscut că platforma a ajutat-o să își vândă cărțile și brandul de vin, dar lipsa dramelor i-a adus o relație stabilă și multă liniște emoțională.

Viitorul francizei depinde acum exclusiv de deciziile producătorilor de la Bravo. Până la anunțarea distribuției pentru următorul sezon, rămâne neclar dacă rețeaua va continua să mizeze pe scandaluri cu implicații penale sau va încerca o reîntoarcere la formatul de lifestyle mai relaxat.