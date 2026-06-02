Sezonul trei din seria fenomen aduce o schimbare radicală pentru personajul Cassie, iar internetul a luat foc în ultimele luni. Doar că lucrurile stau complet diferit față de cum se specula pe rețelele sociale. Actrița de 28 de ani a fost cea care a insistat să păstreze scenele nud autentice, refuzând orice formă de cenzură propusă inițial de regizorul serialului.

Te-ai lovit vreodată de acea dublă măsură la locul de muncă, unde un coleg bărbat este lăudat pentru curaj, iar tu ești judecată aspru pentru exact aceeași acțiune? Fix asta scoate la lumină toată această controversă hollywoodiană. Dincolo de strălucirea televiziunii, discuția este de fapt despre autonomia femeilor asupra propriului corp și despre dreptul de a nu te justifica pentru deciziile tale profesionale.

Adevărul din spatele camerelor de filmat

Pe parcursul sezonului trei, am văzut cum Cassie se apucă de OnlyFans pentru a-și finanța stilul de viață extravagant și nunta cu Nate Jacobs (jucat de Jacob Elordi). Imediat, fanii au sărit să o apere online. Mulți l-au acuzat pe creatorul Sam Levinson că o supune pe actriță unui ritual de umilire pe ecran, cu ședințe foto din ce în ce mai bizare.

Iar aici intervine surpriza.

Într-o discuție recentă, regizorul a rupt tăcerea. După cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, Levinson a explicat la podcastul Popcast de la New York Times că el însuși a vrut să evite nuditatea, dar actrița nici nu a vrut să audă de cenzurarea poveștii.

„Când am scris prima dată… M-am gândit: «Ei bine, poate filmăm toate astea și nu avem deloc nuditate». Vorbeam cu ea despre faptul că, poate, există modalități de a filma în jurul anumitor [lucruri] – iar ea s-a uitat la mine și a zis: «Glumești? Joc o creatoare OnlyFans».” – Sam Levinson, Creator Euphoria

Cineastul de 41 de ani a subliniat că există o încredere uriașă între ei, construită în peste șapte ani de colaborare. Levinson a povestit că abordează lumea absurdă a platformelor unde femeile sunt plătite să șoptească într-un microfon în formă de ureche și să-l lingă, iar actrița a intrat în joc cu o atitudine absolut deschisă.

„este o actriță total neînfricată. și este minunat de profesionistă și apare gata de joc în fiecare zi. Ador să lucrez cu ea, pentru că există o asemenea flexibilitate în ceea ce privește performanța.” – Sam Levinson, Creator Euphoria

Dublul standard care ne afectează pe toate

Să fim serioase, reacția ei în fața valului de critici este o lecție de asumare. Actrița a postat fotografii de la filmări pe Instagram, inclusiv una cu șarpele real din ultimul ei arc narativ, alături de colegii Maude Apatow, Alexa Demie și regretatul Eric Dane. A adăugat o descriere scurtă și tăioasă: „Se numește… Actorie”.

Numai că problema de fond rămâne una extrem de frustrantă. Într-un interviu acordat publicației Cosmopolitan în februarie 2022, ea a vorbit deschis despre ipocrizia din industrie, o realitate pe care multe dintre noi o recunoaștem, sub o formă sau alta, în propriile cariere.

„Există compilații de ore întregi cu actori bărbați celebri la nivel mondial cu scene nud care câștigă Oscaruri și sunt lăudați pentru acea muncă. Dar în momentul în care o femeie o face, asta o degradează. Nu sunt actrițe, pur și simplu își scot bluzele ca să obțină un rol. Există un asemenea dublu standard și chiar sper să pot avea un rol în schimbarea acestuia.” – Sydney Sweeney, Actriță

Finalul personajului ei a rămas deschis în ultimul episod, arătând-o pe Cassie spălându-și jucăriile intime în timp ce sora ei, Lexi, plângea moartea lui Rue (Zendaya). Dacă atitudinea ei directă va forța publicul să renunțe la prejudecăți atunci când evaluează performanța unei femei. Până atunci, curajul ei de a nu-și cere scuze pentru propriile alegeri ne inspiră să fim la fel de ferme în deciziile noastre de zi cu zi.