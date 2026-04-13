Mult-așteptatul sezon trei din Euphoria a avut premiera luna aceasta, dar bucuria fanilor a fost rapid umbrită de controverse. La doar câteva ore de la lansarea primului episod, după o pauză de patru ani, serialul se confruntă deja cu un val de critici. Motivul? O scenă care o are în prim-plan pe Cassie Howard, personajul interpretat de Sydney Sweeney.

O revenire cu nume noi și vechi

Sezonul trei aduce înapoi distribuția de staruri care a consacrat serialul. Zendaya revine în rolul lui Rue Bennett, alături de Sydney Sweeney (Cassie Howard), Jacob Elordi (Nate Jacobs), Hunter Schafer (Jules Vaughn), Alexa Demie (Maddy Perez), Maude Apatow (Lexi Howard) și Coleman Domingo (Ali Muhammed). Numai că de data aceasta li se alătură și câteva nume mari de la Hollywood.

Printre noii actori se numără Sharon Stone (vedeta din Basic Instinct), Natasha Lyonne (cunoscută pentru Poker Face), Danielle Deadwyler din The Piano Lesson și Anna Van Platten din Gossip Girl.

Scena care a inflamat internetul

Reacțiile negative au apărut în urma unui teaser video care prezintă o viitoare intrigă din sezonul trei. Mai exact, este vorba despre personajul Cassie Howard, care începe să lucreze pe platforma OnlyFans pentru a câștiga bani în plus.

Imaginile care au stârnit furie o arată pe Cassie pozând într-o manieră sexualizată, dar îmbrăcată ca un bebeluș. Aceasta are părul prins în codițe și poartă o suzetă în gură.

O decizie de producție care, pe bune, a pus paie pe foc.

Fanii acuză: „A depășit grav limita”

Criticile din partea fanilor nu au întârziat să apară, mulți acuzându-i pe creatorii serialului că „au depășit o limită” și că se folosesc de „sexualizarea copiilor”. Un utilizator al platformei X (fostul Twitter), @miatravls, a scris tranșant: „Există o limită, iar Sam Levinson a depășit-o grav”. Un altul a adăugat: „E un ritual de umilire sau ceva de genul ăsta, nu înțeleg de ce a fost de acord cu așa ceva”.

Dar discuția a mers și mai departe. V-ați gândit vreodată că nu orice scenă șocantă este automat și artă? Utilizatoarea @UnaTalPadawan a pus punctul pe i: „Putem, vă rog, să vorbim despre faptul că nu tot ce ne face inconfortabil este automat «artă profundă»? Ceea ce vedem în Euphoria trece o linie etică destul de discutabilă. Estetica ce amestecă elemente copilărești cu sexualizarea nu este nouă, dar asta nu o face mai puțin tulburătoare.”

Boicotul fanilor și programul de difuzare

Și unii fani au mers chiar mai departe, declarând că vor renunța complet la serial din cauza acestei controverse. „Nici măcar Zendaya nu mă va face să mă uit la asta. Am terminat”, a postat utilizatorul @zendayathena.

În ciuda valului de critici, serialul își continuă programul de difuzare. Episodul al doilea este programat pentru duminică, 19 aprilie, iar cel de-al treilea pentru duminică, 26 aprilie. Pentru publicul din Marea Britanie, episoadele noi vor fi disponibile începând cu ora 2 dimineața în zilele de luni, putând fi urmărite pe HBO Max, Sky Atlantic sau NOW.