Așteptarea a luat sfârșit, iar internetul a explodat pur și simplu. Ultimul episod din sezonul 3 al serialului fenomen Euphoria a adus pe ecrane o oră și patruzeci și cinci de minute de haos pur, lacrimi și răsturnări de situație la care absolut nimeni nu se aștepta.

Știi momentul ăla când te așezi pe canapea după o zi plină, abia așteptând să te relaxezi cu serialul preferat, și ajungi să stai cu sufletul la gură? Exact asta am pățit toate. Dincolo de sclipici și machiaje spectaculoase, finalul acesta este principalul subiect de discuție la cafeaua de dimineață de la birou, așa că ai nevoie de toate detaliile ca să fii la curent.

Adevărul e că am așteptat enorm pentru această continuare. După pierderea tragică a lui Angus Cloud și nenumăratele discuții despre direcția pe care o va lua regizorul Sam Levinson, fanii aveau emoții uriașe.

Recomandări Reuniunea Summer House a generat tensiuni. Discuțiile au vizat triunghiul amoros Ciara, Amanda și West.

Haos, lacrimi și decizii stilistice discutabile

Iar episodul livrează dramă pe bandă rulantă, deși poate nu în modul în care speram. Într-o recenzie publicată recent de Vogue, aflăm că acțiunea ne aruncă direct într-un univers plasat chiar în timpul alegerilor din 2024. Cassie este complet distrusă după ce soțul ei a fost ucis de un șarpe. Da, ai citit bine, un șarpe. Între timp, Lexi afișează un look de-a dreptul bizar, purtând ruj maro și o cravată uriașă în aceeași nuanță.

Și totuși, nimic nu te pregătește pentru impactul emoțional al anumitor scene. Faptul că Fez apare viu și eliberat din închisoare este o lovitură directă în plex pentru fanii care încă plâng dispariția actorului Angus Cloud în viața reală. Rue, personajul nostru problematic preferat, ajunge să fie menționată la timpul trecut, un detaliu care îți dă fiori reci pe șira spinării. Se pare că amestecul ei de credință și pastile nu a dus nicăieri bine, iar prezența lui Maddy și Faye adaugă și mai multă tristețe peisajului.

Ce replici ne-au rămas în minte

Clar serialul nu ar fi la fel fără dialogurile sale halucinante. Într-o scenă care te face să ridici o sprânceană, cineva întreabă complet confuz:

„Deci există o nouă Biblie?” – Personaj, Euphoria

Numai că absurdul nu se oprește aici. Jurnalista care a documentat episodul notează o altă replică tulburătoare, care amestecă elemente pe care nu te-ai gândi niciodată să le auzi împreună.

„«Cotlete de porc și păsărică» nu sunt cuvinte pe care aveam neapărată nevoie să le aud în aceeași propoziție.” – Emma Specter, Jurnalist de cultură

S-a terminat cu adevărat povestea

Spre final, vedem un schimb de focuri la clubul de striptease cu niveluri de sânge demne de un film de Tarantino, mult sclipici de corp la Silver Slipper și o relație cel puțin ciudată între Maddy și un bărbat mult mai în vârstă pe nume Alamo. Ali, în schimb, o revendică pe Rue drept fiica lui, o scenă care pur și simplu te face să plângi.

Recomandări Decizia lui Voight din finalul sezonului 13 Chicago PD. Ce spun producatorii despre noile episoade

Dar ce poți face tu acum, după ce ai consumat acest maraton de emoții și violență armată? Fă exact ca Rue și pregătește-ți o baie caldă cu săruri Epsom. Chiar ai nevoie de o pauză de la atâta dramă. Rămâne doar să așteptăm o confirmare oficială a rețelei HBO pentru a afla dacă vom primi un sezon surpriză despre Ali și viața la fermă sau dacă acesta este sfârșitul definitiv al poveștii.