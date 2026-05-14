Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți la un serial polițist târziu în noapte, după o zi lungă la birou, și să rămâi cu ochii în tavan la finalul episodului? Exact asta au pățit fanii serialului Chicago PD miercuri, pe 13 mai 2026, când sezonul 13 s-a încheiat într-un mod complet devastator.

Misterul care a ținut publicul în suspans

Dacă ai urmărit episoadele recente, știi deja că în fundalul acțiunii a planat constant prezența noii venite Eva Imani (jucată de Arienne Mandi). Fosta agentă ATF, o adevărată lupoaică singuratică, s-a alăturat Unității de Informații cu un singur scop clar. Voia să folosească resursele lor pentru a-și găsi sora dispărută, Shari. Fetița fusese răpită la vârsta de șase ani și se presupunea că a căzut victimă traficului de persoane.

Iar Sergentul Hank Voight, interpretat de Jason Beghe, a ajutat-o pe Imani să lucreze la acest caz din umbră pe parcursul întregului sezon.

Numai că deznodământul a fost departe de o reuniune fericită de familie. După 22 de ani de căutări, Imani o găsește pe Shari abia după ce Lila, o lucrătoare sexuală, este ucisă. Echipa face legătura între Shari și victimă, iar episodul 20 se termină cu sora dispărută aflată în custodie. Femeia folosește acum numele Summer și nu are absolut nicio amintire despre Imani sau despre legătura lor.

Să fim sincere, genul acesta de răsturnare de situație te lovește direct în suflet. Shari dezvoltase o legătură profundă cu răpitorul ei, care îi fusese tată în primii ani, iar acum îi devenise soț. Dar lovitura de grație vine când Voight descoperă că tocmai Shari este cea care a ucis-o pe Lila. Episodul se încheie lăsându-i pe cei doi polițiști în fața unei alegeri imposibile. Să îngroape dovezile sau nu?

Ce spun producătorii despre decizia finală

Gwen Sigan, showrunner-ul serialului, a oferit câteva răspunsuri esențiale pentru fanii care așteaptă deja continuarea. Într-un articol recent publicat de Hellomagazine, ea povestește că echipa de scenariști a știut mereu că ultimele episoade se vor concentra pe căutarea lui Shari și că aceasta „nu ar fi ceea ce ne așteptam să găsim”.

„Acest lucru, pentru noi, s-a potrivit tematic cu întregul sezon, ne-a oferit cel mai mult material de joacă pentru Imani în perioada de după și s-a simțit ca o călătorie cu adevărat frumoasă pentru a portretiza o mare parte din ceea ce s-a întâmplat cu Voight și celelalte personaje”, explică Gwen. Tot ea adaugă că a vrut să exploreze „această idee de a fi născut sau format și relația noastră cu violența.”

Și oricare ar fi decizia pe care o vor lua în legătură cu dovezile crimei, Gwen avertizează că efectele se vor resimți din plin în sezonul 14.

„Există consecințe pentru oricare dintre [decizii] și pentru amândoi și modul în care vor lucra împreună”, continuă producătoarea. „Fie au acest mare secret și acest lucru despre care trebuie să mintă, fie o tensiune reală în relația lor pentru că, dacă nu fac acest lucru, înseamnă că această femeie va fi probabil la închisoare, cu excepția cazului în care juriul va fi foarte blând cu ea. În ambele cazuri, vor exista repercusiuni pentru amândoi.”

Dincolo de camerele de filmat

Între noi fie vorba, chimia de pe ecran se construiește adesea pe relațiile reale din spatele camerelor (un detaliu pe care îl observăm mereu la serialele noastre preferate, fie că le vedem la TV sau pe platformele de streaming din România). Arienne Mandi a lucrat îndeaproape cu Jason Beghe în acest sezon 13, numind această oportunitate „o încântare” și ceva ce a decurs „fără efort”.

„Ne-am potrivit foarte repede, foarte devreme; am avut un simț al umorului similar și ne-am înțeles într-un mod la care poate nu cred că se aștepta nimeni”, povestește actrița. „Putea să meargă în orice direcție, dar a fost cu adevărat distractiv. Cred că am crescut împreună și asta ne-a făcut super apropiați.”

Acum, odată ce scopul ei principal a fost atins, cum va arăta viața lui Imani? Gwen Sigan sugerează că nu am văzut totul când vine vorba de sora ei. „Sunt atât de multe în viața lui Imani pe care sunt interesată să le explorez acum că și-a găsit sora”, spune ea. „A făcut lucrul pe care și-a propus toată viața să îl facă, iar cum merge mai departe cu sora ei? Cum arată acea relație?”

Mic detaliu, mare diferență.

Arienne este la fel de entuziasmată să descopere ce îi rezervă viitorul personajului ei, mai ales că acum restul Unității de Informații cunoaște povestea. Faptul că era prietenă de ani de zile cu Benjamin Levy Aguilar (actorul care îl joacă pe Dante Torres) a ajutat-o enorm, transformând venirea ei în serial într-o „integrare perfectă”.

„Să fiu cu toți mă face să mă simt atât de confortabil și toți au fost atât de primitori. Simt că sunt acolo de mai mult timp decât sunt de fapt și nu se întâmplă mereu așa, deci mă simt foarte norocoasă”, mărturisește Arienne.

Așteptând noile episoade, actrița lasă o ușă deschisă pentru dinamica personajelor. „Aș explora cu bucurie relații peste tot. Am relația mea personală cu Benjamin în afara muncii, pe care am fost atât de norocoși să ajungem să o explorăm pe ecran ca prieteni, și asta a fost atât de distractiv, dar primesc cu brațele deschise orice urmează. Cred că oportunitățile și posibilitățile sunt infinite.” Până când vom afla dacă Voight alege să ascundă crima sau să respecte procedura, publicul mai are de așteptat câteva luni până la debutul filmărilor pentru sezonul 14.