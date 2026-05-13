Travis Kelce a decis să ridice cortina asupra celei mai recente escapade europene alături de Taylor Swift. Jucătorul de la Kansas City Chiefs a vorbit deschis despre zilele petrecute în liniște la Londra, oferind fanilor o privire rară în intimitatea lor de cuplu.

O escapada discreta descoperita pe internet

Totul a pornit în timpul unui episod al podcastului „New Heights with Jason and Travis Kelce”. Acolo, fratele său mai mare, Jason, l-a tachinat rapid pentru că a încercat să țină vacanța departe de ochii curioșilor. „Am aflat de pe internet că erai la Londra”, a glumit Jason. „A fost distractiv.”

Travis a râs la acest comentariu înainte de a răspunde simplu: „Londra este distractivă, Jason.”

Și exact de aici au început dezvăluirile. Starul NFL a povestit că el și Taylor Swift și-au petrecut mare parte din timp explorând orașul la pas și bucurându-se de viața culturală. „În mare parte, am mâncat niște mâncare foarte bună și ne-am bucurat de câteva piese de teatru”, a explicat el. Cei doi au mers la o producție de „Romeo & Juliet”. Travis a lăudat distribuția, spunând: „I-am văzut pe Sadie Sink și, cred, Noah Jupe este numele lui. El este al naibii de fenomenal ca Romeo. Sadie a fost la fel ca Julieta.”

Dar asta nu e tot. Călătoria lor londoneză a inclus și o oprire elegantă la petrecerea de 40 de ani a lui Poppy Delevingne, plus o vizită la restaurantul Lucky Cat al lui Gordon Ramsay. Celebrul chef i-a descris ulterior ca fiind „un cuplu de clasă” care aveau „moralul ridicat” și care „s-au distrat de minune” în timpul vizitei.

Cina care i-a schimbat perspectivele culinare

Ți s-a întâmplat vreodată să fii convinsă că partenerul tău nu va încerca niciodată un preparat nou, doar ca să te surprindă total la cină? Cam asta s-a întâmplat la faimosul restaurant indian Gymkhana.

Așa cum povestește Theblast într-un material recent, fotbalistul a recunoscut că experiența l-a luat complet prin surprindere. A numit ieșirea „una dintre cele mai surprinzătoare mese” pe care le-a experimentat vreodată, descriind mâncarea drept „al naibii de remarcabilă”.

Iar abordarea lui a fost total diferită de așteptările tuturor (mai ales dacă ne gândim la reputația lui de om extrem de selectiv la mâncare). „La fiecare fel de mâncare pe care l-au adus, nu am pus nicio întrebare. Pur și simplu m-am scufundat în el”, a povestit el. „Singurele întrebări pe care a trebuit să le pun au fost cât de iute sau cât de picantă este căldura condimentelor.”

Grupul a decis să păstreze nivelul de condimente sub control, pentru a se bucura cu adevărat de aromele autentice. Travis a menționat că „am mers mai mult pe partea blândă” când a venit vorba de cât de aventuroși să fie cu meniul.

Glumele din familie si influenta lui Taylor

Între noi fie vorba, dinamica dintre frații Kelce este absolut savuroasă. Jason a recunoscut că fratele său mai mic devenise „un pic supărat” din cauza glumelor repetate care sugerau că este un mâncăcios extrem de mofturos.

Travis a respins această reputație. „Nu este deloc precis, dar este distractiv să ne jucăm cu asta, pentru că la un moment dat așa eram”, a explicat el. Apoi i-a dat credit lui Jason pentru că l-a ajutat să-și extindă orizonturile culinare cu ani în urmă. „Eram beat, iar tu mi-ai spus: «Omule, doar mănâncă asta. O să-ți placă la nebunie»”, și-a amintit Travis. „Și am făcut-o. Și de atunci iubesc sushi. Sushi este ca și cum… Nu pot să stau mai mult de o săptămână fără să mănânc sushi acum.”

Numai că glumele au continuat. Travis a închis ferm un zvon care circulă intens online: „Nu mai fac asta, toată chestia asta că lui Travis îi plac doar degetele de pui.”

Jason a sugerat în glumă că Taylor Swift merită un pic de credit pentru această schimbare de atitudine. „Nu-ți plăcea mâncarea înainte să începi să ieși cu Taylor. Asta e tot ce spun”, a glumit Jason. Travis a respins rapid afirmația ca fiind „falsă”.

Ba chiar și producătorul podcastului, Brandon Borders, a intrat în joc. „Ai zburat din țară ca să demonstrezi ceva. Ai zburat din țară ca să-mi demonstrezi mie personal că greșesc și eu spun, cu plăcere. Eu te-am scos acolo”, a glumit Brandon.

Emotiile dinaintea nuntii si petrecerea burlacilor

Să fim sincere, dincolo de vacanțe și cine romantice, fanii așteaptă altceva. Zvonurile despre nuntă sunt tot mai intense, mai ales că cei doi s-au logodit anul trecut și ar plănui să facă pasul cel mare anul acesta.

Și totuși, pregătirile vin la pachet cu doza lor de stres. Taylor Swift ar fi „un pic” emoționată în legătură cu viitoarea petrecere a burlacilor a lui Travis, deși are încredere totală în el. Îngrijorarea se concentrează mai degrabă pe natura imprevizibilă a tradițiilor de la o petrecere a burlacilor.

„Travis i-a promis lui Taylor că o să o țină mai moale, dar asta nu depinde cu adevărat de el, băieții lui se ocupă de planificare și este greu de imaginat că se vor abține”, a declarat o sursă pentru Closer Online. Aceeași sursă a adăugat un detaliu pe care multe dintre noi îl înțeleg perfect: „Taylor are încredere în el, dar orice femeie este un pic emoționată în legătură cu petrecerea burlacilor bărbatului ei.”

Deocamdată, băieții sunt cei care dețin controlul agendei pentru petrecerea burlacilor. Iar Travis va trebui să navigheze surprizele pe care i le pregătesc prietenii lui din NFL, indiferent cât de relaxat a promis că va fi evenimentul.