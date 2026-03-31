Fundația James Beard a anunțat lista finaliștilor pentru ediția din 2026 a prestigioaselor sale premii, un moment de maxim interes în lumea culinară. Numai că, în documentarea primită la redacție, în locul numelor de bucătari și restaurante, am găsit ceva complet neașteptat: o politică de confidențialitate. Pe bune.

O listă goală și multe cookies

Așteptarea a fost mare. Toată lumea voia să afle cine sunt norocoșii care concurează pentru titlurile de „Cel mai bun restaurant”, „Bucătar clar” sau „Cel mai bun nou restaurant”. În schimb, documentul oficial detaliază cum sunt folosite datele și cookie-urile pentru a „livra și menține serviciile Google”.

Ce legătură are asta cu gastronomia de top, vă întrebați? Absolut niciuna. Iar textul, tradus în zeci de limbi (de la Afrikaans la Zulu), insistă pe scopurile sale, care nu au nicio legătură cu arta culinară. Printre obiectivele menționate se numără:

„Urmărim întreruperile și protejăm împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”

„Măsurăm implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestor servicii”

Publicitate în loc de preparate

Documentația continuă pe zeci de pagini, explicând cum, dacă utilizatorii aleg să accepte tot, Google va folosi datele pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Mai mult, se menționează că datele vor fi folosite pentru a „livra și măsura eficacitatea reclamelor” și pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră”.

Niciun cuvânt despre bucătari. Nicio mențiune despre restaurante. Doar o explicație tehnică despre conținutul nepersonalizat, care este „influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dumneavoastră”.

O confuzie totală.

Dar lucrurile stau și mai ciudat. Documentul precizează că „reclamele nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dumneavoastră generală”. Stai puțin, cum vine asta în contextul unui anunț de premii culinare?

Opțiuni de confidențialitate, nu de meniu

În loc de categorii de premii, am primit opțiuni de confidențialitate. Utilizatorii sunt informați că pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”. E drept că transparența este importantă, dar nu era chiar momentul.

Întreaga industrie gastronomică aștepta cu sufletul la gură numele care vor defini tendințele culinare în 2026. În schimb, a primit un memento că poate vizita oricând adresa g.co/privacytools. Până la publicarea listei reale a finaliștilor, publicul culinar din America și din întreaga lume rămâne cu o singură certitudine: politica de cookies a Google este foarte, foarte detaliată.