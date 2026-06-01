Te-ai întrebat vreodată cum reușesc anumiți oameni să evite consecințele decenii la rând? Fratele mai mic și căzut în dizgrație al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, este vizat de noi acuzații. De data aceasta, poliția investighează un presupus comportament nepotrivit față de o chelneriță care lucra la prestigiosul eveniment Royal Ascot în anul 2002.

Dincolo de titlurile pompoase, miza reală este una pe care o cunoaștem prea bine. Este povestea clasică a instituțiilor uriașe care aleg să protejeze bărbații puternici, în timp ce femeile obișnuite, care își fac pur și simplu meseria, sunt ignorate sau reduse la tăcere.

Un tipar greu de ignorat

Ca să înțelegem imaginea de ansamblu, trebuie să ne uităm puțin în spate. La evenimentul din 2002 din Berkshire a participat și regretata regină Elisabeta a II-a, iar Andrew a fost prezent cel puțin două zile din cinci. Numai că, fix cu doi ani înainte, în 2000, el îi găzduise pe agresorul sexual Jeffrey Epstein și pe iubita acestuia, Ghislaine Maxwell, chiar în loja regală de la Ladies’ Day.

Cifrele și anii vorbesc de la sine.

Iar detaliile care ies acum la iveală sunt de-a dreptul revoltătoare. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material publicat recent, poliția îl cercetează pe Andrew pentru abateri în funcție publică, iar incidentul cu chelnerița face parte din această anchetă amplă. Mai mult, vineri s-a aflat din documente depuse în instanță că Palatul primise e-mailuri încă de acum șase ani care arătau că Andrew a împărtășit informații guvernamentale confidențiale pe vremea când era trimis comercial al Marii Britanii.

Vocile care cer dreptate

E greu să mai crezi în coincidențe. Jess Michaels, o supraviețuitoare a lui Jeffrey Epstein care a fost agresată sexual de finanțist în 1991 pe când avea 22 de ani, acuză direct Palatul Buckingham de mușamalizare.

„În urmă cu șase ani, Palatul știa că Andrew nu era doar o problemă; el putea să se confrunte cu o anchetă penală. Și au ținut totul ascuns. A-l proteja pe el a însemnat a se îndoi de ea. Virginia Roberts Giuffre spunea adevărul, iar ea nu a trăit să îi vadă recunoscând asta. Asta îmi frânge inima și ar trebui să frângă inima tuturor. Asta fac instituțiile. Protejează bărbații puternici și îi lasă pe oamenii pe care i-au rănit să poarte povara.” – Jess Michaels, supraviețuitoare

Și totuși, autoritățile promit că vor merge până la capăt (deși funcția lui din 2001 îi oferea acces la contacte guvernamentale și de afaceri la cel mai înalt nivel). Asistentul șefului poliției a oferit o actualizare clară privind eforturile de a face lumină în acest dosar.

„Investigația noastră privind abaterea în funcție publică continuă. Abaterea în funcție publică este o infracțiune care poate lua diferite forme, făcând din aceasta o investigație complexă. Echipa noastră de detectivi foarte experimentați lucrează meticulos printr-o cantitate semnificativă de informații care au venit de la public și din alte surse. Ne angajăm să conducem o investigație amănunțită în toate liniile rezonabile de anchetă, oriunde ar duce acestea.” – Oliver Wright, Asistentul șefului poliției din Thames Valley

Ancheta continuă pe măsură ce noi dosare sunt declasificate. Rămâne însă o întrebare deschisă pe care trebuie să o urmărim atent în lunile următoare: va fi trasă la răspundere cu adevărat instituția care a facilitat acest paravan de tăcere timp de zeci de ani?