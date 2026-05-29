Știi momentul acela când te plimbi liniștită pe stradă alături de partenerul tău și cineva începe să țipe la tine din senin? Ei bine, actrița Helen Mirren, ajunsă la respectabila vârstă de 80 de ani, a trecut recent printr-o astfel de experiență extrem de neplăcută în plină zi, în Londra. Poliția londoneză a intrat deja pe fir și investighează incidentul ca pe o posibilă infracțiune motivată de ură.

Dincolo de statutul ei de vedetă de la Hollywood, situația ne arată cât de vulnerabili putem fi în spațiul public. Nimeni nu ar trebui să fie hărțuit pe stradă pentru convingerile sale, indiferent care ar fi acelea. Și sincer, felul în care actrița a gestionat momentul ne dă tuturor o lecție de eleganță sub presiune.

O plimbare transformată în coșmar

Imaginile care circulă online o arată pe Dame Helen plimbându-se prin zona Tower Hill din Londra alături de soțul ei, regizorul american Taylor Hackford. La prima vedere, o zi normală. Actrița chiar zâmbește și îl salută pe bărbatul care o filma, întrebându-l dacă este bine.

Dar lucrurile au degenerat rapid.

Bărbatul a început să o atace verbal pentru sprijinul pe care ea îl acordă Israelului.

„Și iată-o pe Helen Mirren, sionista declarată. Ai spus că Israelul ar trebui să dureze pentru totdeauna din cauza Holocaustului. Și a fost foarte fericită că au dispărut casele palestinienilor. Ești o c***ă sionistă malefică. Și tu (Hackford) la fel, dă-te-n p**a mea și tu.” – Agresor anonim, în înregistrarea video

Soțul actriței nu a stat pe gânduri. A intervenit imediat și i-a spus bărbatului să îi lase în pace, folosind un limbaj la fel de tăios.

Reacția autorităților și contextul sensibil

Clipul a fost postat inițial de un cont anonim numit Anti-Fascist Action UK. Așa cum arată detaliile apărute într-o analiză publicată recent de Independent, poliția metropolitană analizează acum imaginile cu mare atenție.

Deși videoclipul a început să circule abia săptămâna aceasta, reprezentanții poliției incidentul a avut loc la sfârșitul anului trecut.

„Ofițerii revizuiesc în prezent filmările și fac încercări de a contacta victimele pentru a stabili dacă ar dori să raporteze incidentul. Poliția Metropolitană continuă să lucreze din greu pentru a combate infracțiunile motivate de ură de toate tipurile și ofițerii din întreaga Londră au făcut peste 90 de arestări pentru infracțiuni motivate de ură de la sfârșitul lunii martie.” – Purtător de cuvânt, Poliția Metropolitană

Iar asta nu e tot. Helen Mirren nici măcar nu este de origine evreiască. Cu toate astea, ea a fost mereu o susținătoare deschisă a Israelului. În aprilie, a semnat o scrisoare deschisă alături de alte vedete, precum Boy George și Sharon Osbourne, susținând participarea țării la Eurovision.

Mai mult, ea a interpretat personaje evreiești celebre de-a lungul carierei, inclusiv pe Maria Altmann în „Woman În Gold” și pe fostul prim-ministru israelian Golda Meir în filmul „Golda” din 2023. Când promova acel film, declarația ei a fost cât se poate de clară.

„Cred în Israel, în existența Israelului, și Israelul trebuie să meargă înainte în viitor, pentru restul eternității. Cred în Israel din cauza Holocaustului.” – Helen Mirren, Actriță

Ce se întâmplă mai departe

Incidentul a stârnit un val de reacții în spațiul public britanic. Deputatul Robert Jenrick s-a declarat dezgustat de cele întâmplate, subliniind că oricine ar trebui să poată merge pe stradă în siguranță, fără să fie hărțuit.

Decizia finală aparține acum exclusiv cuplului. Până în acest moment nu este clar dacă actrița și soțul ei vor alege să depună o plângere oficială sau vor prefera să lase acest episod neplăcut în urmă. Ancheta poliției depinde în mare măsură de răspunsul lor.