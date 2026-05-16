Geena Davis a scos recent la lumină o poveste savuroasă despre începuturile prieteniei dintre doi dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood. Se pare că George Clooney a avut o perioadă în care pur și simplu nu îl suporta pe Brad Pitt, iar motivul este legat de un rol celebru pe care amândoi și-l doreau cu ardoare.

Te-ai întrebat vreodată cum gestionează marile vedete eșecul profesional? Ei bine, povestea lor ne arată că până și cei mai de succes bărbați din lume trec prin momente de gelozie absolut normală. Este o dovadă clară că respingerea la un interviu sau ratarea unei oportunități nu reprezintă capătul drumului.

Recomandari George Clooney refuză scenele intime la 65 de ani. Gestul romantic făcut pentru soția sa Amal

Zborul care a scos la iveală adevărul

Contextul este destul de simplu. În 1991, filmul Thelma & Louise făcea furori, iar Brad Pitt primea rolul lui J.D., exact personajul care avea să-l propulseze în atenția publicului mondial. În schimb, George a mai avut de așteptat încă trei ani până să dea lovitura cu rolul doctorului Doug Ross din celebrul serial E.R.

Cum a ieșit la iveală această mică rivalitate? Într-o apariție recentă la emisiunea Watch What Happens Live, actrița Geena Davis a povestit o întâmplare absolut delicioasă dintr-un avion. Așa cum a relatat Hellomagazine recent, actrița a avut parte de o surpriză majoră chiar la îmbarcare.

„M-am urcat în avion, iar personalul de zbor mă aștepta cu nerăbdare la intrare și mi-au spus: Ghici lângă cine stai? George Clooney. Și eu am spus: Ghici lângă cine stă el.” – Geena Davis, actriță

Iar lucrurile au devenit și mai amuzante pe parcursul zborului. Deși era într-o dispoziție foarte vorbăreață și prietenoasă, George nu s-a ferit să își exprime frustrarea legată de colegul său de breaslă.

„Și la un moment dat, vorbim despre Brad Pitt, iar el spune: Știi, îl urăsc pe acel Brad Pitt. I-am spus: Nu, nu o faci. Nu e gen cel mai bun prieten al tău sau ceva de genul? Nu, îl urăsc pentru că a primit rolul din Thelma & Louise.” – Geena Davis, actriță

Când actrița l-a întrebat dacă și-a dorit cu adevărat acel rol, răspunsul lui a fost la fel de sincer: „Nu ți-ai putut da seama când am citit cu tine?”.

Recomandari George Clooney lansează un nou film documentar

De la rivalitate la o prietenie legendară

Rivalitatea a dispărut complet.

Dar timpul vindecă orice orgoliu rănit. Astăzi, cei doi sunt prieteni la cataramă și au jucat împreună în nu mai puțin de șapte filme, inclusiv celebra serie Ocean’s, Confessions of a Dangerous Mind sau recentul Wolfs. Și pentru că orice prietenie solidă are la bază mult umor, cei doi sunt recunoscuți pentru farsele incredibile pe care și le fac pe platourile de filmare.

Într-un interviu de la finalul anului 2023, Clooney a recunoscut că prietenul său, pe care îl alintă ironic „Pretty Boy Pitt”, duce glumele la un cu totul alt nivel.

„Farsele mele ar putea dura la nesfârșit, dar farsele lui taie până la os. Dor. Sunt lucruri unde pur și simplu… Nu mă pot întoarce în orașul meu natal pentru că mi-a făcut ceva. Deci da, sunt trucuri murdare, murdare.” – George Clooney, actor

Cum poți transforma și tu o mică rivalitate profesională într-o relație constructivă, inspirându-te din povestea lor?

Acceptă-ți frustrarea inițială. E perfect normal să fii dezamăgită când altcineva primește o oportunitate pe care ți-o doreai mult.

Păstrează-ți simțul umorului viu. Autoironia te ajută mereu să depășești momentele tensionate.

Bucură-te de succesul celuilalt pe termen lung. O colaborare frumoasă este întotdeauna mai profitabilă decât o competiție toxică.

Cei doi actori continuă să colaboreze și să se tachineze reciproc la fiecare apariție publică. Ce alte farse memorabile își vor mai pregăti pe viitor, mai ales că amândoi demonstrează o imaginație nesecată când vine vorba de glume între buni prieteni.