Pe 5 iunie la sediul din Dallas al Heritage Auctions are loc o licitație cu totul specială. Sute de obiecte personale care i-au aparținut lui Matthew Perry, de la scenarii vechi la rachete de tenis uzate, își caută acum noi proprietari.

Știm cu toatele cât de mult a însemnat Chandler Bing pentru generația noastră, ? Ei bine, dincolo de nostalgia pură a unui obiect atins de el, miza reală a acestui eveniment este cu totul alta. Toate fondurile strânse merg direct către Matthew Perry Foundation, organizația care ajută oamenii să lupte cu dependența. Practic, este șansa fanilor de a contribui la singura cauză care a contat cu adevărat pentru el în ultimii ani de viață.

Iar lucrurile capătă o greutate și mai mare dacă ne amintim prin ce a trecut actorul. Matthew s-a stins din viață în octombrie 2023, la doar 54 de ani, în urma unei supradoze de ketamină, după decenii întregi în care a vorbit deschis despre demonii lui. Și-a expus vulnerabilitățile în cartea sa din 2022, iar acum, moștenirea lui continuă exact în direcția pe care și-a dorit-o.

Amintiri de pe platourile de filmare

Printre cele mai râvnite piese se numără o schiță rară a scenariului pentru „Friends”, de pe vremea când serialul nici măcar nu primise acest nume celebru. Într-un articol publicat recent de Theblast aflăm că documentul original purta titlul de „Six of One”.

„Acesta era numele pentru Friends, Six of One, înainte de a deveni Friends, dar aceasta este practic o schiță, practic De la creatorii lui Cheers și Frasier, știți, Six of One.” – Brian Chanes, Director Senior Heritage Auctions

Dar că nu trebuie să fii milionar ca să pleci acasă cu o amintire. Deși o lucrare de artă semnată Banksy din colecția sa ar putea ajunge la șapte cifre, există și opțiuni mult mai accesibile. Casetele VHS personale ale actorului, primite de la Warner Bros., aveau deja oferte de doar 330 de dolari. Chanes explică foarte clar această dinamică a prețurilor.

„Un lucru pe care vreau să-l clarific pentru oameni este că avem lucruri pentru doar câteva sute de dolari și avem lucruri care se vor vinde poate cu un milion sau mai mult, acel Banksy de acolo, față cu balonul.” – Brian Chanes, Director Senior Heritage Auctions

O pasiune mai puțin știută

Pe lângă amintirile de la Hollywood, licitația dezvăluie și marea pasiune din copilărie a lui Perry pentru tenis. Rachetele lui vechi, cu racordajul rupt de la atâtea antrenamente, sunt și ele pe listă. Actorul visa la o carieră sportivă înainte de a alege actoria și juca chiar și 10 ore pe zi când era copil, inspirat de idolul său Jimmy Connors.

Licitația se va încheia la începutul lunii iunie, iar sumele finale vor intră direct în conturile fundației. Cine va reuși să pună mâna pe faimoasele casete VHS și cât de mult va crește prețul lor până la ultima strigare.