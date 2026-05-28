Sentințele finale au fost pronunțate pentru cei cinci oameni implicați în moartea actorului Matthew Perry. Starul din serialul Friends s-a stins din viață la 54 de ani, pe 28 octombrie 2023, lăsând în urmă o lume întreagă în stare de șoc și o anchetă complexă despre rețelele de trafic de substanțe.

Dincolo de titlurile de cancan, povestea asta ne arată cât de fragilă este linia dintre tratament și dependență. Când medicii pe care îi plătești să te vindece ajung să profite de vulnerabilitatea ta, plasa de siguranță dispare complet. Te-ai gândit vreodată cât de mult contează anturajul atunci când treci printr-o perioadă întunecată? Pentru cititoarele noastre care știu ce înseamnă lupta cu anxietatea sau oboseala cronică, cazul este un semnal de alarmă despre limitele tratamentelor alternative și iluzia controlului.

Totul a pornit de la o intenție medicală. Perry primea legal ketamină de la medicul său curant ca tratament pentru depresie, o utilizare off-label, dar din ce în ce mai comună a acestui anestezic chirurgical. Numai că actorul și-a dorit doze mai mari decât cele prescrise oficial. Și de aici a început coborârea în infern, alimentată de o rețea care a pus profitul mai presus de viața unui pacient.

Asistentul personal și trădarea încrederii

Kenneth Iwamasa, asistentul personal în vârstă de 60 de ani care locuia cu actorul, a fost condamnat la trei ani și cinci luni de închisoare. Omul fusese angajat pe un salariu de 150.000 de dolari pe an tocmai pentru că anturajul lui Perry avea încredere că îl va ajuta să rămână departe de substanțe. Dar lucrurile au stat exact pe dos.

Iwamasa a devenit curierul său de droguri și cel care îi făcea injecțiile. În ultimele zile de viață, ajunsese să îi administreze între șase și opt doze pe zi. Potrivit documentelor oficiale, ultimele cuvinte ale actorului către el, chiar în ziua morții, au fost: „Injectează-mi o doză mare”. După câteva administrări, asistentul l-a lăsat singur în casa din Pacific Palisades și l-a găsit ulterior mort în jacuzzi. Autopsia a arătat că principala cauză a morții a fost efectul acut al ketaminei, înecul fiind o cauză secundară.

„Kenny a acționat în permanență la îndrumarea domnului Perry. A obținut ketamină la îndrumarea domnului Perry. A administrat ketamină domnului Perry la îndrumarea sa. Și, ca angajat al său, Kenny și-ar dori să fi avut puterea să se opună și să spună nu.” – Alan Eisner, avocat apărător

Medicii care au uitat jurământul

Aici intervine partea cu adevărat revoltătoare a poveștii. Dr. Salvador Plasencia, un medic de 44 de ani cunoscut pacienților ca „Dr. P”, a primit o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare. El este cel care l-a învățat pe Iwamasa cum să facă injecțiile, deși a văzut clar cum actorul a paralizat temporar și i-a crescut periculos tensiunea arterială după o doză inițială.

Așa cum arată datele obținute de Independent din dosar, cinismul medicului a atins cote maxime într-un mesaj text trimis unui coleg în care spunea: „Mă întreb cât va plăti idiotul ăsta?”. cum poți să te numești medic și să scrii așa ceva? La pronunțarea sentinței însă, Plasencia a plâns, spunând că se gândește cum îi va povesti băiețelului său de doi ani „despre momentul în care nu am protejat fiul altei mame. Mă doare atât de mult.”

Sursa medicamentelor a fost Dr. Mark Chavez, de 55 de ani, care conducea o clinică de ketamină în San Diego. El a obținut substanța sub pretexte false de la un distribuitor angro. Chavez a primit opt luni de arest la domiciliu, declarând în fața instanței: „Vreau doar să spun că inima mea este alături de familia Perry”.

Regina Ketaminei și consilierul decăzut

Jasveen Sangha, supranumită de procurori „Regina Ketaminei”, a primit cea mai dură pedeapsă din tot dosarul: 15 ani de închisoare. Femeia de 42 de ani, cu dublă cetățenie și un MBA la Londra, ducea o viață de lux finanțată din vânzarea de droguri. Ea i-a furnizat lui Perry doza fatală și a mai fost legată de moartea unui alt bărbat, Cody McLaury, în 2019.

„Acestea nu au fost greșeli. Au fost decizii oribile… Au distrus viețile oamenilor și viețile familiilor și prietenilor lor.” – Jasveen Sangha

Iar legătura dintre ea și actor a fost făcută de Erik Fleming, un consilier pentru dependențe în vârstă de 56 de ani. Fost producător de film cu un istoric greu, Fleming recidivase și a livrat 50 de fiole de ketamină, oprindu-și un profit din tranzacție. Acum a primit doi ani de închisoare.

„Acest eșec dureros mă va bântui pentru totdeauna. Vreau să fac tot ce pot pentru a mă asigura că o tragedie ca aceasta nu se va mai întâmpla niciodată. Nu vreau ca nimeni să moară din cauza ketaminei.” – Erik Fleming, consilier pentru dependențe

Toți acești oameni își vor ispăși acum pedepsele, iar autoritățile americane au pus ochii pe clinicile care eliberează rețete prea ușor. Rămâne însă de văzut cum se va modifica legislația privind prescrierea medicamentelor off-label și dacă sistemul medical va reuși să închidă portițele care permit ca astfel de tragedii să se repete.