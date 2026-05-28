Kendra Scott, antreprenoarea care a transformat un proiect de acasă într-un imperiu uriaș, și celebrul cântăreț de muzică country Zac Brown și-au unit destinele. Cei doi au făcut pasul cel mare la începutul acestei săptămâni, într-o ceremonie intimă desfășurată în Grecia, chiar pe superba insulă Santorini.

Știi momentul ăla când te gândești că viața ta sentimentală e prea complicată? Ei bine, povestea Kendrei ne arată că poți să o iei de la capăt ori de câte ori este nevoie, chiar și atunci când ai un business uriaș de condus și o familie mare de gestionat. Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic cu muncă și viața personală, e pur și simplu interesant să vedem cum o antreprenoare de top nu renunță la ideea de iubire, ajungând la al patrulea mariaj cu aceeași speranță.

O poveste de dragoste pe repede înainte

Relația lor a evoluat extrem de rapid, așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent. S-au cunoscut anul trecut prin intermediul unui prieten comun și s-au îndrăgostit nebunește în doar câteva luni. Prima lor apariție publică a fost la American Music Awards, iar în iulie artistul a cerut-o în căsătorie oferindu-i un inel personalizat cu diamant roz.

Luni, la luxosul Canaves Epitome Resort din Santorini, și-au spus jurămintele înconjurați doar de cei dragi. Iar partea cea mai frumoasă este că toți copiii lor au fost prezenți, transformând destinația exclusivistă într-o adevărată sărbătoare a unei familii extinse.

Și totuși, cine este cu adevărat mireasa?

De la concediu de maternitate la imperiu financiar

Dacă te pasionează poveștile de succes autentice, parcursul Kendrei te va inspira garantat. A fondat compania de bijuterii care îi poartă numele în 2002, chiar în timp ce se afla în concediu de maternitate după nașterea primului ei fiu. A pornit la drum cu un buget de doar 500 de dolari.

Cifrele vorbesc de la sine.

Până în 2016, afacerea ei a ajuns la o evaluare fabuloasă de un miliard de dolari. Ba chiar a apărut de vreo nouă ori în emisiunea „Shark Tank” pentru a oferi sfaturi tinerilor antreprenori și a înființat propria fundație caritabilă în 2023. Dar pe plan personal, lucrurile au fost ceva mai tumultuoase. A mai fost căsătorită de trei ori și are trei băieți (Cade, Beck și Grey) din relațiile anterioare cu John Scott și Matt Davis, urmate de un mariaj scurt cu Thomas Evans, încheiat în 2022.

Fosta soție rupe tăcerea

Pentru Zac Brown, acesta este al treilea mariaj. Prima lui soție, Shelly Brown (cu care are patru copii), este întâmplător tot designer de bijuterii. Numai că a doua căsnicie a artistului, cea cu Kelly Yazdi, s-a terminat cu un scandal uriaș la doar patru luni de la nunta secretă din august 2023.

Fosta parteneră l-a acuzat pe cântăreț de abuz narcisist și a dezvăluit pe TikTok detalii despre bătăliile legale dintre ei, susținând că a fost dată în judecată pentru încălcarea unui contract de muncă cu compania lui, Zac Brown Collective.

„Zac m-a ținut blocată în procese costisitoare, ca mijloc de a mă controla și intimida, chiar dacă divorțul nostru a fost finalizat în ianuarie.” – Kelly Yazdi, fosta soție

Acuzațiile nu s-au oprit aici. Yazdi a susținut că artistul a încercat să o forțeze să semneze un acord de confidențialitate, iar când a refuzat, el ar fi folosit imagini de la nunta lor într-un videoclip muzical cu o sosie care avea un comportament nepotrivit. Iar ca tabloul să fie complet, un concert recent al trupei sale în Las Vegas a stârnit controverse uriașe, fanii acuzându-l că folosește imagini demonice pe ecranele gigantice, unii sugerând chiar că seamănă cu un ritual satanic.

Noua familie trebuie acum să navigheze printre aceste tensiuni legale complicate și afaceri de miliarde. Timpul va demonstra dacă liniștea regăsită pe insula grecească rezistă în fața presiunilor din viața reală, mai ales că procesele cântărețului sunt abia la început.