Richard Madeley și Judy Finnigan au o căsnicie de aproape 40 de ani, dar astăzi trăiesc o viață pe care o numesc asumat „semi-detașată”. Cei doi foști prezentatori TV britanici au ajuns la un acord tacit care le permite să aibă rutine complet separate sub același acoperiș, fără ca asta să le afecteze în vreun fel relația.

Știi momentul ăla când te simți vinovată că vrei pur și simplu să dormi dimineața, în timp ce partenerul tău e deja în picioare și gata de treabă? Povestea lor ne arată exact contrariul. O relație solidă nu înseamnă să faceți absolut totul împreună, iar independența aceasta de zi cu zi poate fi exact secretul longevității în cuplu.

Contextul lor e unul intens. Cei doi s-au căsătorit în 1986 și au lansat împreună matinalul This Morning pe ITV în 1988, pe care l-au prezentat până în 2001. Apoi au avut propriul show, Richard & Judy, pe Channel 4. Ani de zile au împărțit nu doar casa din nordul Londrei, ci și platoul de filmare, devenind o adevărată instituție media.

Cum funcționează o relație semi-detașată

Dar lucrurile stau cu totul altfel în prezent. După ultimul lor program comun din 2009, drumurile lor profesionale s-au despărțit. Judy a renunțat la televiziune pentru a se dedica altor pasiuni, inclusiv scrisului și jurnalismului. În schimb, Richard continuă să apară regulat la Good Morning Britain alături de Susanna Reid și filmează documentare, precum cel recent despre o închisoare de maximă securitate din El Salvador, difuzat pe Channel 5.

Iar asta înseamnă programe complet diferite. Într-o discuție relaxată de pe podcastul White Wine Question Time, preluată recent de Hellomagazine, Judy a explicat foarte clar cum arată diminețile lor acum.

„faptul că am lucrat împreună atât de mult timp ne-a legat mai strâns decât dacă am fi avut două joburi complet separate. Când el face GMB, eu sunt încă aici în pat, sunt fericită să rămân când el se trezește, nu face nicio diferență pentru relația noastră.” – Judy Finnigan, fostă prezentatoare TV

Și cât de eliberator sună asta? Richard a completat ideea, recunoscând că deși nu mai sunt legați profesional, la nivel intim legătura a rămas intactă. „Presupun că suntem puțin semi-detașați, dar nu suntem detașați în modul în care ar putea părea pentru cei din afară”, a punctat el.

Provocarea unei familii compuse

Numai că până să ajungă la liniștea de acum din casa lor sau din cabana de pe coastă din Talland Bay, Cornwall, cei doi au avut de gestionat o situație pe care multe dintre noi o cunosc prea bine. Când s-au cunoscut în 1982, la Granada Television în Manchester, amândoi erau căsătoriți cu altcineva. Judy avea deja doi băieți gemeni, Tom și Dan, care acum au 49 de ani, din prima ei căsătorie cu jurnalistul David Henshaw.

Ulterior, Richard și Judy au avut împreună doi copii, Jack, de 40 de ani, și Chloe, de 38 de ani.

Richard a povestit deschis în cartea sa, Fathers And Sons, cât de mult l-a speriat rolul de tată vitreg la început.

„Dacă o voiam pe Judy, era la pachet, și trebuia să fiu absolut sigur că pot gestiona asta. Eram cu adevărat pregătit pentru slujba de tată vitreg? Amândoi aveam îndoielile noastre.” – Richard Madeley, prezentator TV

După multe analize interioare și temeri legate de reacția băieților, soluția a venit simplu. A realizat că cel mai important lucru era să pună fericirea copiilor pe primul loc, exact așa cum făcea deja Judy. Odată asumată această prioritate, detaliile practice s-au așezat natural.

Acum, dinamica lor demontează complet mitul cuplului care trebuie să facă totul în tandem. Doar cum își vor împărți efectiv timpul în următoarea perioadă între reședința din Londra și refugiul lor din Cornwall, având în vedere că documentarele internaționale ale lui Richard îi cer tot mai multe zile de filmare departe de casă.