Știi momentul ăla când te stresezi cu săptămâni înainte de vacanță că nu arăți perfect pentru plajă? Ei bine, Florence Pugh tocmai ne-a oferit cea mai relaxată și naturală apariție a sezonului, demonstrând că atitudinea face absolut totul. Actrița din Oppenheimer a fost surprinsă recent într-un bikini negru minuscul, savurând o felie de pepene roșu, complet nemachiată și absolut superbă.

https://x.com/LegsShow/status/2058588833998918139

https://x.com/CAPTAlNPUGH/status/2058291789337931817

Recomandări S-a aflat decizia finală în cazul lui Matthew Perry. Ce pedepse au primit vinovații

https://x.com/Junnu0304/status/2058994459229217086

Iar asta contează enorm pentru noi, femeile obișnuite. Într-o lume plină de filtre și unghiuri studiate la milimetru, să vezi o vedetă de la Hollywood care își expune corpul exact așa cum este, fără rețineri, este o gură de aer proaspăt pentru încrederea noastră.

Lecția de stil vine fără artificii

O fotografie repostată pe platforma X de un fan pe 23 mai ne-o arată pe actrița britanică bucurându-se din plin de soare. Într-un costum de baie negru clasic, cu prindere după gât, Florence a ales să lase la o parte complicațiile. A accesorizat ținuta doar cu câteva coliere suprapuse, cercei rotunzi mari și inelul ei caracteristic din sept.

Recomandări Tragedia care ne învață să nu ignorăm o răceală. moartea unui sportiv celebru

Cu părul dat pe spate și o bucată de pepene în gură, pur și simplu radia de energie bună.

Așa cum a relatat Theblast într-un material recent, actrița se afla alături de un prieten la bustul gol, iar fanii au reacționat imediat cu comentarii pline de admirație. Unul dintre ei a scris simplu: „Drăguță”. Și chiar așa este,

Asumarea propriului corp

Dar lucrurile nu au fost mereu ușoare pentru ambasadoarea Valentino. Nu de puține ori, ea a fost victima comentariilor răutăcioase legate de corpul ei, însă a refuzat constant să se lase afectată. Într-un interviu acordat publicației Elle, vedeta a explicat clar de ce alege să fie atât de vocală și transparentă.

„Vorbesc în felul în care o fac despre corpul meu pentru că nu încerc să ascund celulita de pe coapsă sau pliul dintre braț și sân: aș prefera mult mai mult să expun totul.” – Florence Pugh, Actriță

Mai mult, ea a subliniat presiunea absurdă pe care societatea o pune pe umerii femeilor când vine vorba de standardele fizice.

„cel mai înfricoșător lucru pentru mine sunt situațiile în care oamenii au fost supărați că am arătat «prea mult» din mine.” – Florence Pugh, Actriță

Transparență totală

Ne amintim cu toatele de apariția ei virală din 2022, când a purtat un bikini albastru deschis în Ibiza, sau de faimoasa rochie transparentă, purtată fără sutien, de la prezentarea Valentino Haute Couture. Mai recent, Florence (care și-a oficializat relația cu iubitul Finn Cole) a strălucit la petrecerea designerului Harris Reed într-o rochie aurie transparentă, accesorizată cu un boa din pene de struț.

Recomandări Ce s a intamplat la reuniunea Summer House. Confesiunea care a emotionat pe toata lumea

Până la urmă, atitudinea ei ne transmite un mesaj foarte clar pentru lunile care urmează. Vara aceasta este despre a te simți bine în pielea ta, iar decizia de a purta exact ceea ce îți place îți aparține în totalitate. Așa că scoate din dulap costumul ăla de baie pe care ezitai să-l porți, pune-l în bagaj și bucură-te de soare fără absolut nicio grijă.