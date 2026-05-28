Te așezi seara pe canapea să te uiți la o emisiune de divertisment și dintr-o dată primești o lecție brutal de sinceră despre vulnerabilitate. KJ Dillard, starul din sezonul 10 al reality show-ului Summer House, a dezvăluit în prima parte a reuniunii că a fost internat în spital pentru a-și trata problemele severe de sănătate mintală.

De ce ne atinge atât de mult povestea lui? Pentru că, dincolo de dramele regizate și petrecerile televizate, diagnosticul lui ne amintește cât de ușor este să ne ascundem propriile lupte sub un zâmbet perfect. Este genul de moment care dărâmă stigmatul din jurul terapiei și ne arată că a cere ajutor nu este o slăbiciune, ci cel mai curajos pas pe care îl poți face pentru tine.

Un diagnostic care schimba perspectiva

Când gazda Andy Cohen i-a întrebat pe membrii distribuției cum le-a fost viața după terminarea filmărilor, KJ pur și simplu nu s-a mai ascuns. A recunoscut că toamna trecută a trecut printr-o perioadă extrem de întunecată, renunțând la masca de băiat mereu pus pe distracție.

„În toamnă, am trecut prin niște lucruri grele din punct de vedere mental. De fapt, a trebuit să merg la spital pentru auto-vătămare și am stat acolo o săptămână.” – KJ Dillard, concurent Summer House

Așa cum a relatat Theblast într-un articol recent, tânărul de 29 de ani a petrecut apoi câteva luni în recuperare. Iar în tot acest timp a primit sprijin necondiționat de la colegele sale de platou, Ciara Miller și Mia Calabrese, care l-au vizitat aproape zilnic la spital.

Și asta l-a ajutat enorm. A fost diagnosticat cu tulburare de personalitate borderline în timpul spitalizării, iar acum face terapie și ia medicație specifică.

„Am ajuns să mă concentrez pe mine însumi și aveam nevoie de asta pentru că eu toată viața mea m-am distras și am fugit de problemele mele în loc să le înfrunt direct, dar acum sunt mai bine.” – KJ Dillard, concurent Summer House

Reactia fanilor și un mesaj neasteptat

Să recunoaștem, nu e deloc ușor să îți pui sufletul pe tavă în fața a milioane de oameni. Fanii au apreciat imediat transparența lui, umplând rețelele sociale cu mesaje de susținere și subliniind că astfel de discuții publice ajută la normalizarea problemelor de sănătate mintală. Până și colegul său de platou, Jesse Solomon, a fost vizibil emoționat de povestea pe care o auzea.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Dincolo de susținerea fanilor, a existat și o dramă nerezolvată cu fostul său prieten, West Wilson. După ce KJ a aruncat niște săgeți pe Instagram sugerând o trădare, cei doi s-au revăzut la reuniune. Ulterior, West i-a trimis un mesaj text, pe care KJ a acceptat să îl citească în direct.

„Sunt mereu alături de tine și îți doresc tot ce e mai bun. Știu că va dura ceva timp, dar ori de câte ori simți că ești pregătit, un prânz sau un apel telefonic ar însemna mult în spiritul vindecării. Nu e nevoie să răspunzi. Ia-ți timpul necesar.” – West Wilson, concurent Summer House

Vindecarea nu este un proces liniar, iar KJ Dillard demonstrează exact acest lucru pe ecranele noastre. Dacă cei doi foști prieteni vor reuși să lase orgoliile deoparte și să se așeze la acea masă pentru prânz. Până atunci, lecția pe care o luăm cu noi este clară: dacă simți că emoțiile te copleșesc, nu te mai ascunde și cere sprijinul unui specialist imediat.