Actrița Melissa Gilbert, cunoscută de noi toate din celebrul serial „Căsuța din Prerie”, a făcut o pauză lungă de la rețelele sociale după problemele legale ale soțului ei. Iar acum revine în atenția publicului cu o descoperire absolut fascinantă despre părinții ei biologici.

De ce este această poveste atât de relevantă pentru noi? Pentru că multe dintre noi avem întrebări despre rădăcinile familiei noastre, iar uneori răspunsurile sunt de-a dreptul uluitoare. În cazul Melissei, la 62 de ani, căutarea identității a scos la iveală niște coincidențe care par scrise de un scenarist de la Hollywood, nu de viața reală.

Secretul din spatele numelui

Până la această postare, actrița a ținut comentariile închise pe Instagram. A făcut asta ca o măsură de protecție după arestarea soțului ei, Timothy Busfield. Numai că dorința de a-și găsi rudele de sânge a convins-o să redeschidă dialogul cu cei aproape 400.000 de urmăritori. Așa cum ne arată Hellomagazine într-un articol publicat recent, Melissa a fost dată spre adopție în 1964 de părinții ei biologici, o dansatoare exotică și un mecanic auto.

Recomandări Imaginile momentului cu Florence Pugh în costum de baie. Detaliul care ne dă curaj la plajă

Dar surpriza abia acum vine.

Actrița a aflat că al doilea nume al tatălui ei biologic era „Manly”. Te-ai gândit vreodată cum e să afli așa ceva? Este fix porecla pe care personajul ei din serial, Laura Ingalls Wilder, i-o dăduse soțului ei de pe ecran, Almanzo Wilder.

„Mulțumesc verișorului meu de gradul cinci, @harleesco, pentru că este un cercetător atât de de nădejde. Am aflat, și că mama mea biologică, Frances Catherineanne Wood (Cathy), s-a născut pe 26 aprilie 1935. Mama mea, Barbara Gilbert-Cowan, s-a născut pe 26 aprilie 1936!!!!!!” – Melissa Gilbert, Actriță

Un pas mai aproape de frații ei

Sincer, lucrurile nu se opresc deloc aici. Melissa a explicat clar de ce a ales să lase fanii să comenteze din nou, sperând să găsească și alte piste.

„Voi redeschide comentariile pentru această postare. Este pur și simplu o coincidență prea mare și s-ar putea să existe și alte rude biologice acolo care să o vadă. Dacă lucrurile devin ciudate sau urâte, le voi opri din nou, dar știu că sunt atât de mulți oameni cu povești și experiențe similare. Mă simt obligată să o împărtășesc pe a mea și îmi doresc foarte mult să le aud pe ale voastre.” – Melissa Gilbert, Actriță

Și a mai descoperit un detaliu uimitor. mama ei biologică a început să joace pe scenă la doar trei ani și jumătate. Iar Melissa însăși a filmat prima reclamă la vârsta de doi ani. Actrița a adăugat pe Instagram că se simte uimitor să afle că s-a născut cu genele potrivite și a fost adoptată de familia perfectă.

Recomandări S-a aflat decizia finală în cazul lui Matthew Perry. Ce pedepse au primit vinovații

Căutarea continuă în mediul online. Actrița folosește acum un vechi anunț de logodnă al mamei sale pentru a încerca să dea de urma celor trei frați vitregi mai mari, iar fanii o ajută zilnic cu distribuiri și mesaje de încurajare.