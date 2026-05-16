Adam Driver a vrut cu disperare să se întoarcă în rolul lui Ben Solo într-un film secret regizat de Steven Soderbergh, dar proiectul a fost anulat brusc de șefii Disney. În schimb, personajul revine oficial într-o nouă miniserie de benzi desenate, programată pentru luna august.

Nouvelle série de comics écrite par Charles Soule sur Kylo Ren ! 'THE FALL OF KYLO REN' débutera en août. Prévue en 5 numéros, l'histoire se déroulera après les événements du comics Legacy of Vader jusqu'au début de Star Wars IX. pic.twitter.com/j2FGXOtgi9 — Star Wars Echoes (@SWEchoes) May 15, 2026

Știm cu toate că ne atașăm adesea de personajele complexe, acei antieroi măcinați de conflicte interioare care ajung, în final, să facă sacrificiul suprem. Pentru multe dintre noi, interpretarea lui Driver a fost inima noii trilogii Star Wars. Faptul că o corporație a decis să taie aripile unui proiect atât de dorit ne amintește perfect de momentele din viața reală când decizii luate undeva foarte sus ne strică bucuria unor lucruri simple. Ce faci când ți se închide o ușă în nas? Cauți o fereastră.

Adevărul despre filmul ținut la sertar

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi arătat o continuare axată doar pe el? În octombrie 2025, actorul a dezvăluit că lucrase în secret, timp de peste doi ani, la un proiect numit „The Hunt for Ben Solo”. Acțiunea ar fi avut loc exact după evenimentele din 2019 din filmul „The Rise of Skywalker”.

Dar lucrurile stau puțin diferit în birourile marilor șefi. Așa cum a relatat Theblast recent, liderii Disney, Bob Iger și Alan Bergman, au respins categoric scenariul scris de Scott Z. Burns. Asta deși Lucasfilm își dăduse deja acordul.

„Nu vedeau cum Ben Solo ar putea fi în viață. Și cu asta, basta.” – Adam Driver, Actor

Știți momentul ăla când simți că ai făcut o treabă excelentă, dar șeful îți respinge ideea din start? Actorul a mărturisit chiar că acela a fost unul dintre cele mai țări scenarii din care a făcut parte vreodată. o campanie întreagă a fanilor a încercat să readucă filmul la viață, dar regizorul Steven Soderbergh consideră proiectul definitiv îngropat.

O consolare pe hârtie

Iar dacă filmul rămâne doar o iluzie, povestea merge mai departe în print. Pe 15 mai 2026, scriitorul Charles Soule a trimis un newsletter plin de surprize pentru fani.

Noua serie se numește „The Fall of Kylo Ren” și vine după alte două povești anterioare care au explorat căderea lui Ben Solo și perioada imediat următoare din „The Last Jedi”, când acesta se lupta cu rolul de Lider Suprem.

„REIGN i-a oferit claritate, chiar și un fel de fericire. FALL este piesa finală a puzzle-ului. Sper ca aceia dintre voi care urmăresc această poveste să se bucure. Și Tava Ren este în ea.” – Charles Soule, Scriitor de benzi desenate

Misterul din jurul lui Tava Ren

Și aici intervine o dinamică relațională care ne ține cu sufletul la gură. Tava Ren este o utilizatoare sensibilă la Forță care a preluat conducerea Cavalerilor lui Ren. Povestea lor este complicată și plină de tensiune.

Ea a mers inițial la Kylo cu intenția clară de a-l ucide. Numai că au ajuns să ia masa împreună, iar ea a ajuns să îl sărute peste masă. El s-a retras rapid și a ordonat trupelor să o elimine, dar până la urmă a lăsat-o să scape cu o navă furată, refuzând să tragă asupra ei. Oare a fost introdusă ca un potențial interes amoros? ea nu apare deloc în filmul din 2019, lăsând un mare semn de întrebare asupra destinului ei.

Lansarea noii serii de cinci numere are loc în luna august. Până atunci, fanii așteaptă să vadă dacă vânzările masive ale benzilor desenate vor forța studiourile Disney să reevalueze decizia de anulare a filmului.