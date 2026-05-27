Kenneth Iwamasa, omul de încredere al regretatului actor Matthew Perry, a aflat exact cât îl va costa implicarea în tragicul sfârșit al starului. Asistentul a fost condamnat miercuri la 41 de luni de închisoare și plata unor amenzi cumulate de 10.100 de dolari, alături de doi ani de eliberare supravegheată.

Dincolo de cifrele reci din sala de judecată, povestea asta ne lovește fix în punctul vulnerabil al încrederii. Când angajezi pe cineva să aibă grijă de un om drag, aflat în suferință, te aștepți la protecție, nu la trădare. Iar granița dintre a fi un angajat loial și a deveni complice la distrugerea cuiva este, uneori, înfiorător de subțire.

Matthew Perry s-a stins din viață pe 28 octombrie 2023, iar autoritățile au confirmat că decesul a fost provocat de efectele ketaminei. Ulterior, ancheta a scos la iveală o rețea întreagă, Iwamasa fiind ultimul dintre cei cinci inculpați care își primește sentința, după ce a pledat vinovat pentru conspirație în vederea distribuirii de substanțe letale.

O relatie profesionala transformata în cosmar

Într-un material publicat recent de Theblast, aflăm că apărarea a cerut o pedeapsă mult mai blândă, de doar șase luni de închisoare și șase luni de arest la domiciliu. Argumentul lor? Asistentul era pur și simplu captiv în relația de subordonare și nu putea, fizic și emoțional, să îi spună „nu” șefului său.

E o scuză pe care o auzim des în dinamica puterii, dar realitatea a demonstrat cu totul altceva.

Procurorii au arătat că Iwamasa nu a fost doar o victimă a circumstanțelor. A încercat activ să șteargă urmele imediat după tragedie. A curățat scena, a șters mesaje, a schimbat parolele dispozitivelor electronice și a cerut unui intermediar să arunce flacoanele și seringile compromițătoare. Ba chiar a mințit inițial anchetatorii, sugerând că actorul și-ar fi ascuns singur recipientele.

Dovezile ascunse și tradarea familiei

Pentru familia actorului, trădarea a fost dublă. Mama lui Matthew Perry, Suzanne Morrison, a povestit în instanță cum familia i-a oferit asistentului sprijin total, crezând că el este plasa de siguranță a fiului lor în lupta cu dependența. A durut-o enorm ipocrizia lui de după tragedie.

„A continuat să mențină o fațadă de îngrijorare față de familie chiar și după moartea lui Perry, trimițându-ne muzică, implicându-se în aranjamentele de înmormântare și chiar cerând să vorbească în timpul slujbei.” – Suzanne Morrison, mama lui Matthew Perry

Medici care uita juramantul

Și totuși, asistentul nu a acționat singur în acest lanț al deciziilor fatale. Medicul Salvador Plasencia, cel care a furnizat cantitățile uriașe de ketamină și l-a învățat efectiv pe Iwamasa cum să facă injecțiile, a primit deja doi ani și jumătate de închisoare. Părinții actorului au fost categorici în privința lui, acuzându-l că a sacrificat orice standard medical pentru profit, deși era pe deplin conștient de vulnerabilitățile pacientului său.

Povestea asta ne lasă cu un gust amar și o lecție dură despre vigilență și limite. Cazul se închide oficial pentru asistentul care trebuia să ajute, iar el urmează să se predea autorităților până pe 17 iulie pentru a-și începe sentința în spatele gratiilor.