Jennifer Lopez și Brett Goldstein joacă împreună în noua comedie romantică de pe Netflix, Office Românce, care are premiera pe 5 iunie. Și, cum era de așteptat, fanii au luat deja foc pe internet comentând chimia absolut evidentă dintre cei doi actori.

Știi momentul ăla când te uiți la un film și te gândești că actorii sigur au ceva și în viața reală? Ne place la nebunie să credem în povești de dragoste care trec dincolo de ecran. Mai ales când e vorba de J.Lo, o femeie care are un istoric destul de clar în a se îndrăgosti de partenerii ei de platou. Pentru noi, privitoarele, e fix genul de evadare de care avem nevoie după o zi lungă de muncă.

Trecutul amoros al actorului din Ted Lasso

Dar cine este de fapt Brett Goldstein când se opresc camerele de filmat? Actorul de 45 de ani, celebru pentru rolul morocănosului Roy Kent, este extrem de discret cu viața lui personală. Ultima lui relație asumată public a fost cu actrița de comedie Beth Rylance.

Lucrurile au fost confirmate abia în 2021, pe scena premiilor Emmy.

„Am fost instruit foarte, foarte clar că nu am voie să înjur, așa că acest discurs va fi [cenzurat] de scurt. Beth, te iubesc.” – Brett Goldstein, actor

Iar idila lor nu a durat mult. Un an mai târziu, presa americană scria că s-au despărțit, deși actorul nu a comentat niciodată subiectul Nici măcar nu se mai urmăresc pe Instagram în prezent.

Chimia de pe ecran și pariurile fanilor

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, fanii au început deja pariurile privind o posibilă idilă cu Jennifer Lopez. Brett nu e doar actor în acest film, ci și producător. El joacă rolul unui avocat care se angajează la o companie aeriană condusă de Jackie, personajul lui Jennifer.

Comentariile de pe internet sunt savuroase. Un fan a scris direct pe o rețea socială cum vede el situația.

„Scrierea unui film pentru vedeta ta preferată care se îndrăgostește mereu de colegii ei de platou este genială. Se vor logodi până la Crăciun.” – Fan, comentariu online

Numai că secretul chimiei de pe ecran s-ar putea să fie doar… Actorie pură. Juno Temple, fosta lui colegă din Ted Lasso, a explicat exact cum funcționează această magie vizuală pe care o vedem noi acasă.

„Trebuie să alegi un lucru la acea persoană care o face cea mai delicioasă, intoxicantă și perfectă creație pentru tine.” – Juno Temple, actriță

Până aflăm dacă e doar o strategie genială de marketing sau o iubire reală, filmul intră pe platformă miercuri. Singura decizie pe care o ai de luat tu acum este dacă îți pregătești popcornul pentru seara de 5 iunie.