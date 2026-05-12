Disputele de pe platourile de filmare pentru It Ends With Us continuă cu noi detalii ieșite la iveală. Actorul Adam Mondschein a decis să vorbească deschis despre acuzațiile pe care Blake Lively le-a adus recent privind un moment delicat din timpul producției.

Atmosfera reala de pe platoul de filmare

Actrița a susținut inițial că a avut parte de o „scenă de naștere abuzivă pentru care el a distribuit un prieten”, făcând referire la regizorul Justin Baldoni. Între noi fie vorba, genul acesta de declarații schimbă complet modul în care privim o producție de la Hollywood. Blake Lively a menționat că s-a simțit „inconfortabil” și a descris momentul ca fiind „invaziv și umilitor”. Mai exact, ea a susținut că „fața și mâinile lui erau în strânsă proximitate de organele ei genitale aproape goale pentru o scenă de naștere”.

Dar Mondschein, care a interpretat rolul medicului și are un masterat în actorie la UCLA, vine cu o perspectivă complet diferită. El a contrazis afirmația că actrița ar fi fost „aproape goală”.

Și exact asta e cheia.

Actorul a explicat că Lively purta un halat de spital, o burtă falsă de mari dimensiuni și pantaloni scurți negri pe dedesubt. „Nu e nimic de văzut. Nimic la care să te uiți,” a declarat el, precizând că atenția sa era concentrată pe bebelușul pe care îl ținea în brațe. Pe set a fost adus un bebeluș real, acoperit cu cremă de brânză și jeleu, iar în încăpere se aflau doar membrii esențiali ai echipei și părinții copilului.

Cine detinea cu adevarat controlul

Așa cum povestește Theblast într-un material recent, dinamica puterii pe platou era destul de clară. Mondschein a întâlnit-o pe Lively abia în ziua filmării acelei scene. El a subliniat ferm: „Nu s-a întâmplat nimic asupra căruia ea să nu dețină controlul. A intrat în cameră ca fiind cea mai puternică persoană din încăpere.”

Mai mult, el a adăugat că actrița era implicată direct în deciziile creative din acea zi, fiind o persoană încrezătoare și „nu era o floare ofilită”.

Ți s-a întâmplat vreodată să asculți două variante ale aceleiași povești și să pară din lumi diferite? Dacă ai citit cartea semnată de Colleen Hoover (care a dominat topurile vânzărilor și în librăriile Cărturești de la noi), știi deja cât de intensă este povestea în sine, chiar și fără dramele din culise.

Apararea lui Justin Baldoni

Mondschein a ținut să își apere prietenul, explicând intențiile inițiale ale acestuia. „Motivul pentru care a vrut să regizeze această piesă, motivul pentru care a vrut să fie în ea, să pună suflet în ea, a fost pentru că a considerat cartea ca fiind semnificativă,” a spus actorul, adăugând că Baldoni își dorea să crească gradul de conștientizare privind violența domestică.

Iar scandalul a lăsat urme adânci. Procesul a afectat familia regizorului, inclusiv soția, copiii și părinții acestuia. „Aceea este o povară teribilă de purtat și apoi să menții convingerea că nu ești tu acela,” a punctat Mondschein, susținând că persoanele acuzate „nu meritau ceea ce li s-a întâmplat.”

Numai că dezvăluirile nu se opresc aici. Actorul a participat la podcastul jurnalistei Kjersti Flaa, implicată la rândul ei în acest caz după un interviu viral cu Lively, în care actrița a întrebat-o: „Cum îți merge cu mica burtică?”. Mondschein a apărut și în emisiunea „Uncensored” a lui Piers Morgan, unde a recunoscut că îi este „milă” de Lively, dar a fost ferm: „Am sentimente foarte ferme cu privire la acțiunile pe care le-a întreprins, iar ea mi-a rănit prietenul și continuă să îmi rănească prietenul,”.

Să fim sincere, detaliile de pe set contrazic flagrant plângerea inițială. Lively susținuse că Steve Sarowitz, co-președintele Wayfarer Studios, ar fi fost prezent la scena nașterii. Mondschein spune că acesta nici măcar nu era pe platou atunci, amintindu-și clar că i-a făcut „scandal” tocmai pentru că a ajuns mai târziu în acea zi.

Batalia legala continua in instanta

La doar câteva zile după o înțelegere inițială, echipa lui Lively a început să ceară ca pârâții să plătească daune și taxe legale. Actrița consideră că are dreptul la o plată, invocând depunerea unui proces de defăimare „fals” împotriva ei. Cererea de defăimare a lui Baldoni fusese deja respinsă în 2025.

Acum, Lively solicită „daune compensatorii triplate și daune punitive”. Avocații ei au cerut permisiunea de a depune documente suplimentare pentru a susține această mișcare. Judecătorul a respins însă cererea, precizând clar că instanța nu va mai accepta dosare suplimentare înainte de a lua o decizie finală în acest caz.