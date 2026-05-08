Blake Lively tocmai a încheiat un capitol stresant prin soluționarea procesului cu actorul Justin Baldoni, în care a adus acuzații de hărțuire sexuală pe platourile de filmare. Dar adevărata pierdere pentru actriță pare să fie cu totul alta, mult mai personală. Prietenia ei celebră cu Taylor Swift a fost grav zguduită de acest scandal mediatic.

Mesajele private care au schimbat totul

Ți s-a întâmplat vreodată să fii prinsă la mijloc într-o ceartă care nu era a ta? Ei bine, exact asta a pățit Taylor Swift, a cărei imagine a fost târâtă în instanță fără voia ei.

Totul a pornit de la desecretizarea unor conversații private. Echipa legală a lui Baldoni a sugerat că Swift ar fi influențat deciziile lui Lively pentru filmul „It Ends with Us”. Deși reprezentanții cântăreței au negat ferm, precizând că singura ei implicare a fost licențierea unei piese și că nu a vizitat niciodată setul, mesajele text făcute publice au complicat situația.

În acele schimburi de replici, Blake îi spunea actorului că „se întâmplă să aibă câțiva dragoni” gata să o apere, o aluzie clară la Taylor și la soțul ei, Ryan Reynolds. Mai mult, mesajele arătau cum Swift era de acord să laude modificările aduse scenariului de prietena ei „chiar și fără să-l citească.”

Limbajul folosit a fost destul de colorat. Lively a numit-o pe Taylor „epic de eroică”, în timp ce pe Baldoni l-a catalogat drept un „clovn” și un „tont”. La rândul ei, cântăreața l-a numit pe actor „cățea”.

Cum a reacționat artista la expunerea publică

Să fim sincere, nimănui nu îi place să îi fie citite conversațiile private în fața întregii lumi. Iar pentru o vedetă extrem de atentă la intimitatea ei, lovitura a fost puternică.

Potrivit informațiilor dintr-un articol recent semnat de Theblast, publicarea acestor detalii a lăsat-o pe Swift simțindu-se „inconfortabil.”

Revista People Magazine a confirmat această stare de spirit prin sursele sale directe. „Taylor simte că intimitatea ei a fost afectată,” a declarat o persoană din anturajul ei. „Oricine s-ar simți inconfortabil dacă textele sale private ar fi făcute publice dintr-odată.”

Și exact aici s-a produs ruptura.

Rochia de nuntă pregătită și o listă închisă

În ciuda distanțării evidente, Blake Lively rămâne extrem de optimistă. Informațiile publicate pe Substack-ul „Naughty But Nice” al lui Rob Shuter (o sursă cunoscută la Hollywood) arată o perspectivă complet diferită din partea actriței.

„Blake crede cu adevărat că încă există o cale de întoarcere”, a povestit un apropiat. „Acum că mizeria legală s-a terminat, ea crede că partea cea mai grea a trecut și există o speranță reală că pot merge mai departe.”

Numai că optimismul ei merge mult mai departe de o simplă împăcare la cafea. Actrița se pregătește intens pentru nunta lui Taylor cu starul NFL Travis Kelce. „La fel cum avea pregătită rochia pentru Met Gala, are deja o rochie aleasă pentru nunta lui Taylor,” a dezvăluit aceeași sursă. „Atât de convinsă era, și încă este, că această prietenie poate fi salvată.”

„Ea știe că nu totul revine la normal peste noapte,” a adăugat un alt apropiat. „Dar Blake crede că eliminarea haosului schimbă totul. Ea se gândește că, odată ce zgomotul dispare, există loc pentru o vindecare reală.”

Între noi fie vorba, realitatea de pe lista de invitați arată cu totul altfel în acest moment. Taylor Swift a rămas complet tăcută în spațiul public, refuzând să comenteze zvonurile, dar deciziile ei sunt clare.

„Nu sunt invitați. Punct,” a tăiat scurt sursa lui Rob Shuter, referindu-se la cuplul Lively-Reynolds. Motivul este cât se poate de simplu și direct: „Taylor vrea o zi fără drame și nu mai are încredere în Blake sau Ryan.”