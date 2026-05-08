Jack Gleeson, actorul irlandez pe care poate l-ai urât cu pasiune în rolul lui Joffrey Baratheon din celebrul serial „Game of Thrones”, a pus internetul pe jar zilele acestea. La 33 de ani, el a apărut într-un clip devenit viral, arătând complet diferit și explicând exact de ce a renunțat la actorie în 2014.

Adevărul din spatele unei retrageri neașteptate

Zvonurile au circulat ani la rând. Lumea credea că a renunțat la lumina reflectoarelor din cauza valului de ură primit pentru felul magistral în care l-a jucat pe Joffrey. Numai că lucrurile stau cu totul altfel.

„Ei bine, pot spune, din fericire, că nu a fost din cauză că am primit vreun fel de abuz din partea nimănui”, a explicat Gleeson în timpul premierei noului său serial polițist de pe Netflix, „House of Guinness”.

Și chiar are sens ce spune. „Știu că se poate întâmpla … nu știu, se poate întâmpla. Oamenii confundă personajul cu actorul”, a adăugat el, referindu-se la portretizarea personajului pe care publicul l-a detestat atât de mult.

Așa cum arată datele dintr-un material publicat recent de Theblast, actorul a vrut să clarifice situația odată pentru totdeauna. Te-ai gândit vreodată cum e să fii în centrul atenției mondiale și pur și simplu să vrei să iei o pauză? Exact asta a făcut și el. S-a gândit inițial să se întoarcă la școală la Trinity College Dublin, dar până la urmă a co-fondat compania Collapsing Horse Theatre Company alături de prietenii săi.

„După «Game of Thrones», sau chiar în timpul, am continuat să joc”, a explicat el. „Dar a fost mai mult doar cu o companie de teatru pe care o înființasem cu niște prieteni în Dublin.”

„Și nu știu, eram mai pasionat de asta în acel moment”, a continuat actorul cunoscut și din filmul „Reign of Fire”. „Dar apoi am început să simt lipsa actoriei de ecran și m-am întors la ea… Este doar punctul în care mă aflam în acel moment.”

Cum se schimbă lucrurile când pasiunea devine o meserie

Să fim serioși, de câte ori nu ai simțit și tu că jobul tău (chiar dacă la început îți plăcea la nebunie) te epuizează mental? Nu e un secret că multe femei din România, mai ales în mediul corporatist din orașe precum București sau Cluj, ajung la burnout fix din acest motiv și decid să schimbe complet macazul. Transformarea unei pasiuni într-o sursă constantă de stres este o realitate cu care ne confruntăm din ce în ce mai des.

Fix asta i s-a întâmplat și lui la doar 21 de ani. Într-un interviu din 2021 pentru Entertainment Weekly, el a spus lucrurilor pe nume.

„Răspunsul nu este interesant sau lung. Joc de la vârsta de 8 ani. Pur și simplu am încetat să mă mai bucur de ea la fel de mult cum o făceam înainte”, a împărtășit Gleeson la acea vreme.

„Acum există perspectiva de a face asta pentru a-mi câștiga existența, în timp ce până acum a fost întotdeauna ceva ce am făcut pentru recreere cu prietenii mei, sau vara pentru puțină distracție. M-am bucurat de asta.”

Dar presiunea financiară schimbă totul. „Când îți câștigi existența din ceva, îți schimbă relația cu acel lucru”, a continuat el. „Nu e ca și cum o urăsc, pur și simplu nu este ceea ce vreau să fac.”

Fanii au reacționat imediat la noua lui imagine

Clipul devenit viral pe rețeaua X ne arată un Jack Gleeson complet transformat. A renunțat la părul blond care l-a consacrat pentru șuvițe șatene și o mustață asortată. Pe bune, abia îl recunoști!

Comentariile au curs valuri. „Sincer am crezut că poate a primit prea multe recenzii proaste pentru rolul lui Joffrey”, a scris un utilizator pe X.

Altcineva a venit cu o confirmare din viața reală. „Probabil că primea o mulțime de r-hat online, dar l-am întâlnit în urmă cu peste un deceniu la Bruxelles în fața unui teatru, așa că sigur spune adevărul”, a împărtășit o altă persoană. Aceeași persoană a adăugat: „Un tip super umil și abordabil, mult contrariul celui pe care l-a portretizat în «Game of Thrones» lol.”

Iar un alt fan a fost complet șocat de schimbarea de look. „Uau, Joffrey cu mustață este o nebunie. El este de fapt unul dintre cei mai dulci oameni. Am văzut un videoclip în care a fost invitat la o clasă de facultate răspunzând la întrebări pentru studenți. Un tip foarte relaxat.”

Până la urmă, povestea lui ne amintește că e absolut normal să te oprești atunci când simți nevoia. Să pui limite sănătoase și să alegi liniștea ta mentală în locul faimei sau a unui drum așteptat de toți ceilalți.