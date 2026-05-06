Te-ai obișnuit probabil să o vezi pe Gabourey Sidibe strălucind sub lumina reflectoarelor, mai ales după rolul ei memorabil din filmul Precious. Dar când camerele de filmat se opresc, actrița trăiește o poveste de familie absolut minunată alături de soțul ei, Brandon Frankel, și de gemenii lor, Cooper și Maya.

Cum a început povestea lor de dragoste

Te-ai întrebat vreodată cum e să îți găsești sufletul pereche pe o aplicație de dating? Ei bine, pentru Gabourey și Brandon, platforma Raya a fost locul unde s-au intersectat primele lor mesaje. Și nu a fost o simplă întâlnire trecătoare.

Prima lor ieșire a fost un succes total, durând „mai mult de șapte ore”, detaliu pe care Brandon l-a dezvăluit revistei Brides.

Să fim serioase, o întâlnire de șapte ore înseamnă că acea conexiune a fost pe bune. La fel ca soția sa, Brandon este extrem de implicat în industria de divertisment, având o carieră de peste un deceniu în consultanță, marketing și branding. A lucrat pentru giganți precum CAA Music, Atlantic Records, Cameo și Paradigm Talent Agency. În prezent, el ocupă funcția de lider de branding și marketing pentru agenția de booking 33 & West.

O cerere în căsătorie atipică și multă emoție

Brandon a făcut pasul cel mare în 2020, împărtășind vestea romantică în mediul online. Cuvintele lui au fost pline de emoție pură.

„I-am cerut celei mai bune prietene să se căsătorească cu mine, iar ea a spus «DA!» Sunt atât de entuziasmat să îmi petrec restul vieții cu cea mai uimitoare, hilară, frumoasă și inspiratoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată”, a scris el.

Iar declarația lui nu s-a oprit aici. El a continuat: „Nu mi-aș putea imagina o viață fără tine. Facem cea mai bună echipă și facem ca totul să fie distractiv și memorabil. Mi-a plăcut, așa că i-am pus un inel.”

Numai că lucrurile au luat o întorsătură și mai simpatică, fix pe stilul lor relaxat. Actrița a dezvăluit în emisiunea Live with Kelly and Ryan că, la doar patru luni după acea cerere în căsătorie, s-au căsătorit „la masa din bucătărie”. Ulterior, în 2021, au organizat și o ceremonie pentru a sărbători alături de familie și prieteni, așa cum menționează un amplu reportaj publicat recent de Hellomagazine.

Curajul de a crede din nou în parteneriate

Nu de puține ori, dezamăgirile ne fac să ridicăm ziduri în jurul inimii noastre. Actrița a recunoscut că, pentru o lungă perioadă de timp, s-a simțit complet lipsită de speranță când venea vorba de găsirea unui partener de viață.

Dar Brandon a schimbat totul.

Ea a povestit pentru Brides exact ceea ce simțea în acele momente de vulnerabilitate. „Pur și simplu nu puteam să înțeleg cum se simțea de fapt partenerul [potrivit] pentru mine. Nu-mi puteam imagina să ies cu cineva care chiar să-mi placă. Se pare că este total posibil! Deci, sunt foarte fericită că m-am înșelat în privința direcției în care îmi vedeam viața, din punct de vedere al parteneriatului. [Brandon] este un partener incredibil, incredibil”, a mărturisit Gabourey.

Provocările maternității și regăsirea de sine

La trei ani de la căsătorie, cei doi au adus pe lume gemenii lor. Tranziția către rolul de mamă nu este niciodată simplă (un detaliu pe care multe dintre noi îl pot înțelege perfect), iar Gabourey a vorbit deschis despre aceste lupte interioare.

Vorbind cu cei de la Pause/Rewind, ea a oferit o perspectivă extrem de sinceră. „Gemenii mei aveau, cred, 15 luni. Am început filmările și eram abia la începutul pierderii mele în maternitate [încât] am uitat că sunt orice altceva. Această femeie se regăsește și îmi amintește că există mai mult în viață decât a fi doar o mamă. Nu este tot ceea ce sunt”, a explicat actrița.

Și totuși, dragostea pentru copiii ei este busola care o ghidează. Ea a adăugat o reflecție profundă despre exemplul pe care vrea să li-l ofere. „Îmi amintesc că trebuie să le dau [copiilor mei] un exemplu despre cum arată bucuria și împlinirea. Ei sunt liberi. Vreau ca ei să vadă, să simtă și să înțeleagă o viață în care ei sunt pe primul loc.”

Acest echilibru fragil între carieră, iubire și creșterea copiilor rămâne o călătorie continuă pentru actrița care, dincolo de ecrane, construiește în fiecare zi o viață de familie autentică alături de Brandon.