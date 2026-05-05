Te-ai uitat vreodată la un reality show și ai simțit că lipsește exact sarea și piperul? Ei bine, fix asta s-a întâmplat după ce NeNe Leakes a părăsit celebra emisiune „The Real Housewives of Atlanta” (RHOA) în 2021, lăsând în urmă 10 sezoane de dramă autentică. Acum, diva se pregătește de o revenire spectaculoasă la Bravo, într-o serie limitată care marchează 20 de ani de existență a francizei.

Adevarul despre declinul emisiunii

Într-un interviu acordat publicației Vulture în luna mai 2026 (unde a fost inclusă pe lista celor mai puternici oameni din televiziunea unscripted), vedeta nu s-a ferit de cuvinte. Când a fost întrebată de ce show-ul și-a pierdut din farmec, răspunsul ei a fost cât se poate de direct.

„Dacă ai venit acasă ca «prietenă», nu văd de ce te-ai muta în camera Gospodinelor. Asta a făcut serialul plictisitor.”

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Ce decizie a luat Monica Birladeanu la 47 de ani. Fanii o adora

Și are dreptate, până la urmă dinamica unui grup se strică repede când încerci să forțezi lucrurile. Apoi a detaliat, menționându-le pe Marlo și Shamea. „Nu spun că Marlo sau Shamea nu sunt bune pentru emisiune, dar asta nu este formula pe care eu personal aș folosi-o. Când vine vorba de «Housewives», pentru mine, e ca bebelușul meu, și a fost smuls, scumpo. Cum se numește? Traficat, scumpo.”

Dar stai puțin, lucrurile nu se opresc aici. Femeia în vârstă de 58 de ani simte că moștenirea ei nu este recunoscută pe deplin. „Simt că oamenii tind să încerce să dea florile pe care le câștig eu altor persoane.”

A enumerat chiar și emisiunile care au apărut datorită impactului ei: „The Braxtons”, „Love & Hip Hop”, „Basketball Wives” și „Hollywood Exes”.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii tenisului. Ce se intampla cu Emma Raducanu la turneul de la Roma

„Bravo era aici mergând pe o tricicletă cu o singură roată. Și apoi au găsit-o pe Nene Leakes. Cui nu i-am deschis ușa la «Housewives»? Cui? Numiți o persoană.”

Scandaluri vechi si o perspectiva noua

Iar dacă te gândești la istoricul ei cu rețeaua TV, sigur îți amintești că în 2022 a dat în judecată Bravo pentru presupuse încălcări ale legilor federale privind ocuparea forței de muncă și discriminarea. A renunțat ulterior la proces. Când i s-a cerut să comenteze situația, a preferat să fie rezervată, spunând simplu: „Este ceea ce este”. A adăugat doar că toate părțile implicate au decis să meargă pe varianta „mergem înainte”.

Pe baza datelor furnizate de Theblast într-un material recent, tensiunile au existat și cu Andy Cohen, pe care, conform The Wrap, l-ar fi acuzat de rasism într-o postare pe Twitter din 2020. Acum, întrebată ce ar trebui să se întâmple ca ei să reia legătura (având în vedere că și-au dat mesaje recent), NeNe a uimit prin maturitate.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii modei. Adevarul despre rochia de 100 de yarzi

„Bănuiesc că întrebarea ar fi: «Ce ar fi nevoie pentru a-l aduce pe el înapoi în acești termeni?». Sunt genul de persoană pentru care, la bine sau la greu, timpul vindecă. Nu trebuie să fiți cei mai buni prieteni sau ceva de genul ăsta, dar eu merg înainte. Nu îmi place să păstrez energie negativă.”

Aceasta este o atitudine de la care toate putem învăța ceva.

Cum arata viata ei acum

Numai că viața ei s-a schimbat radical în ultimii ani. Chiar ea se întreabă: „Realist vorbind, există un spațiu pentru mine la Housewives?”.

Apoi a făcut o radiografie emoționantă a realității ei actuale. „Am fost căsătorită, iar toată lumea știe că soțul meu a murit. Fiul meu cel mic a suferit un transplant de inimă, iar acum este tată pentru prima dată. Fiica fiului meu cel mare este acum o adolescentă. Locuiam într-un conac într-o suburbie. Acum locuiesc într-un bloc turn din oraș. Ies cu un tip african.”

„Dacă ar vrea să existe un loc pentru mine, va exista un loc. Pentru că nu e ca și cum povestea mea este mai puțin interesantă decât era atunci. Probabil că este chiar mai interesantă.”

Ce spun fanii si ce urmeaza in cariera

Declarațiile ei au devenit rapid virale pe internet. Unii admiratori i-au dat dreptate în privința formatului. „Are dreptate. Cele două au fost perfecte ca prietene, nu ca gospodine”, a scris un fan. Altul a completat: „Sunt de acord că Marlo a fost cea mai bună «prietenă a emisiunii» care oferea energie de gospodină principală până când a devenit cu normă întreagă și a stricat simpatia ei de la prietenă la normă întreagă.”

Dar au existat și voci critice. „A plecat singură și a influențat mulți fani să încerce să dea foc la tot. Nu încerc să o răstignesc așa cum fac câțiva aleși, dar de ce este ignorat acest lucru ca și cum nu s-ar fi întâmplat?”, a punctat un alt internaut.

Să fim serioși, dramele din online nu o încetinesc deloc pe NeNe. În noiembrie 2025, Bravo a anunțat proiectul „Real Housewives Ultimate Girls Trip: Roaring 20th”. În luna ianuarie 2026, ea a confirmat pe Instagram participarea, mulțumindu-le celor din rețea, inclusiv lui Cohen. Vizibil emoționată, a descris castingul drept „o călătorie cu adevărat lungă” și s-a declarat „extrem de bucuroasă”.

În prezent, potrivit The Hollywood Reporter, vedeta se află în turneul „Queen & King of Reality Tour” alături de producătorul Carlos King. Colaborarea lor a început în februarie 2026, iar recent au adăugat noi date pentru luna mai și iunie, oferind publicului sesiuni de întrebări și răspunsuri pline de povești din culisele televiziunii.