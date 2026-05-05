Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii modei și ai muzicii deopotrivă. După o pauză lungă de 10 ani, covorul roșu de la Met Gala 2026 a fost martorul unei reveniri absolut spectaculoase. Numai că strălucirea serii a fost rapid umbrită de o declarație cel puțin neinspirată a unui actor canadian, care a reușit să înfurie o comunitate întreagă.

O aparitie care a taiat respiratia publicului

La 44 de ani, artista cu 35 de premii Grammy a demonstrat încă o dată de ce este considerată o forță de neoprit. A pășit pe treptele faimosului muzeu purtând o rochie transparentă, creată la comandă de Olivier Rousteing. Ținuta a inclus un contur de schelet împodobit cu cristale, care îi punea perfect în valoare silueta, în timp ce o trenă masivă din pene multicolore se odihnea fără efort pe treptele de la Met.

Iar detaliile din spatele acestei alegeri vestimentare ascund o poveste de prietenie profundă. Vedeta a mărturisit pentru Vogue că a ales o piesă personalizată tocmai datorită legăturii speciale cu designerul. el, ea a punctat clar: „… Cineva care mi-a fost atât de loial și am realizat atâtea look-uri emblematice alături de el”.

Revenirea la cea mai mare noapte a modei a fost descrisă chiar de ea drept „suprarealistă”. Motivul principal a fost prezența fiicei sale, Blue Ivy Carter, alături de ea. „Sunt încântată să o experimentez prin ochii ei”, a adăugat cântăreața vizibil emoționată.

Momentul stapanit de o gafa uriasa

Până aici, totul sună ca un vis frumos de primăvară. Dar hai să vedem cum se strică lucrurile când o întrebare simplă primește un răspuns cel puțin bizar.

În timp ce o bună parte din Hollywood aștepta cu sufletul la gură întoarcerea reginei, spunând reporterilor că ea era persoana pe care abia așteptau să o vadă, actorul Paul Anthony Kelly a avut o reacție complet opusă. Așa cum a ieșit la iveală dintr-un scurt interviu video publicat de Theblast chiar pe covorul roșu, atitudinea lui a lăsat mult de dorit. Reporterul i-a amintit canadianului că artista era unul dintre co-președinții Met Gala. „Da, nebunesc. Super distractiv.”, a replicat el sec.

Când a fost întrebat care este melodia lui preferată din repertoriul ei, răspunsul a venit cu o doză vizibilă de apatie.

„Nu știu. Sunt un metalist.”, a spus el.

V-ați gândit vreodată cum e să mergi la o petrecere exclusivistă și să declari senin că habar nu ai cine este gazda? Cam așa s-a simțit această interacțiune pentru milioane de femei care urmăreau evenimentul live.

Furia fanilor nu a intarziat sa apara

Și cum era de așteptat, armata de fani (cunoscută sub numele de BeyHive) a intrat imediat în modul de apărare online. Ignoranța lui Anthony față de cariera extinsă și catalogul muzical masiv al artistei nu a fost trecută deloc cu vederea pe rețelele sociale.

Reacțiile pe platforma X au fost absolut explozive. „Și uite așa, a devenit dintr-odată urât ca naiba”, a scris cineva fără menajamente. Un alt utilizator l-a numit pe actor un „tip alb, arogant și banal”. Aceeași persoană a continuat cu o observație destul de pertinentă pentru contextul actual: „Este una să nu-i știi piesele, ceea ce e în regulă, dar felul în care a spus-o sună de parcă nici măcar nu se poate deranja să se gândească un minut.”

Unii internauți au mers chiar mai departe cu analiza. „Când oamenii spun că nu au ascultat niciodată o melodie de-ale lui Beyoncé sau Michael Jackson, știu imediat că fie au crescut într-un cult, fie sunt groupie de 6 ianuarie. Căci cum să nu știi refrenul unei SINGURE piese de-ale lui Beyoncé?”

Criticile s-au legat extrem de mult și de statutul oficial al cântăreței. „Beyoncé este co-președinte. Ea este pe invitația lui. Indiferent de cum se simte, ar fi putut pregăti un răspuns”, a subliniat un fan dezamăgit. O altă voce din mediul online a adus în discuție o perspectivă mai amplă: „Bărbaților nu le place când nu sunt personajul principal… De aceea bărbații nu o recunosc pe Beyonce ca fiind cea mai mare, indiferent de faptul că a realizat mult mai multe decât Michael Jackson. Metricele din SUA sunt prin natura lor despre cantitate, dar asta nu se aplică niciodată la Beyonce pentru că ar însemna că cel mai mare nu mai este un bărbat – și de aceea acest bărbat s-a comportat așa – misoginism.”

Trecutul ne arata ca publicul nu iarta niciodata

Pe bune, oricine cunoaște puțin peisajul monden știe că fanii devotați nu iau deloc ușor ceea ce ei percep drept o lipsă crasă de respect. Actorul ar fi trebuit să fie mult mai bine pregătit pentru blitzurile fotografilor și întrebările incomode.

Istoria ne-a demonstrat deja de ce sunt capabili susținătorii artistei când se simt atacați. După lansarea albumului „Lemonade” din 2016, unde se cânta despre infidelitate și despre o anume „Becky cu părul frumos”, conturile de social media ale creatoarei de modă Rachel Roy au fost pur și simplu luate cu asalt.

La acea vreme, designerul a simțit nevoia să intervină public. „Respect dragostea, căsătoriile, familiile și puterea. Ceea ce nu ar trebui tolerat de nimeni, indiferent de situație, este bullying-ul de orice fel.”, a postat ea atunci pe internet.