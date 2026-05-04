Îți place să urmărești ținutele spectaculoase de pe covorul roșu, nu-i așa? Numai că anul acesta, la ediția din 4 mai 2026 a faimosului Met Gala, lucrurile stau puțin diferit, iar atenția se mută brusc de la rochiile de designer la realitatea dură a oamenilor care muncesc în culisele marilor corporații. Jeff Bezos și soția sa, Lauren Sánchez Bezos, sunt sponsorii principali și copreședinții de onoare ai evenimentului anual de strângere de fonduri pentru Costume Institute din cadrul Metropolitan Museum of Art.

Proteste inedite in inima New Yorkului

Încă din luna aprilie, pe străzile din fața muzeului din New York au început să apară afișe care denumeau evenimentul „Bezos Met Gala”, un spectacol „adus vouă de exploatarea muncitorilor”. Grupul de activiști din Marea Britanie, Everyone Hates Elon (nume care face referire la Elon Musk, cel mai bogat om din lume și CEO-ul Tesla și X), a orchestrat o serie de acțiuni cel puțin neobișnuite pentru lumea modei.

Cifrele și faptele vorbesc de la sine.

Duminică noaptea, mesaje contra Bezos au fost proiectate pe Empire State Building, Chrysler Building și chiar pe penthouse-ul soților Bezos de lângă Madison Square Park. Unul dintre aceste mesaje iluminate spunea clar: „Dacă poți cumpăra Met Gala, poți plăti mai multe taxe.” Și lucrurile nu s-au oprit deloc aici. Activiștii au ascuns peste 300 de sticle cu urină falsă prin tot muzeul. Este o trimitere directă la acuzațiile mai vechi ale angajaților Amazon, care susțineau că erau nevoiți să urineze în sticle pentru a nu-și lua pauze de toaletă, din cauza presiunii uriașe de a atinge normele de productivitate.

Iar într-un reportaj detaliat publicat recent de Wwd, aflăm cum aceste tensiuni au dus la crearea unei mișcări fără precedent de solidaritate. Sindicatul Amazon Labor Union și Service Employees International Union (SEIU) au organizat luni, în Gansevoort Plaza din New York, propria lor paradă de modă numită „Ball Without Billionaires”.

Arta muncii si curajul de a vorbi

Evenimentul alternativ a răsturnat complet tema oficială a Met Gala 2026, „Fashion is Art”. Sub deviza „Labor is Art”, modelele au fost chiar muncitorii, purtând creații ale unor designeri la început de drum. Au participat angajați de la Amazon, Whole Foods, Washington Post (deținut tot de Bezos), dar și de la Starbucks sau Uber.

Te-ai gândit vreodată la asta când comanzi ceva de pe net? Până la urmă, presiunea pe normă și ritmul infernal din depozite nu sunt doar povești americane. Când comanzi un pachet rapid la București sau chemi o mașină prin aplicație în Cluj, te bazezi pe exact același sistem global, unde șoferii și curierii români resimt din plin lipsa unor limite sănătoase de muncă.

Domingo Castillo, un croitor de origine dominicană stabilit în Boston și lider sindical în cadrul App Drivers Union, a simțit că șoferii de ride sharing luptă pentru aceleași drepturi ca angajații din depozitele Amazon și curierii contractați. El a fost dezactivat pe nedrept de pe platforma Lyft după un accident în 2023, moment în care a preluat un rol de conducere mai mare în sindicat.

„Ceea ce m-a mișcat sunt toate nedreptățile pe care le văd la colegii mei muncitori, în special venind din partea acestor companii Big Tech”, a declarat Castillo. „Asta mă motivează cu adevărat să vorbesc și să încep să îmi organizez colegii muncitori, pentru că prin asta, vreau să arăt tuturor și să demonstrez tuturor, când vă uniți, sunt o mulțime de lucruri pe care le puteți realiza. Aceasta este o oportunitate bună pentru noi să ne ridicăm și să vorbim. Cum s-ar simți ei dacă nu ar avea o zi întreagă fără operațiunile Amazon?”

El a explicat clar care este misiunea lui. „Singurul meu scop ca activist și organizator pentru sindicatul App Driver este să ajut acei muncitori de la Amazon să obțină ceea ce am obținut noi. Este să aibă un sindicat și să aibă o voce sigură la locurile lor de muncă.”

Moda etica in fata productiei de masa

Să fim serioși, pe bune acum, nu poți vorbi despre stil autentic fără să te gândești la cine îți coase hainele. Prao Leeswadtrakul, fondatoarea brandului Salteye Studio, a simțit că acest eveniment este o potrivire naturală atunci când i s-a cerut să prezinte designuri. Echipa ei de șase croitorese folosește materiale de tip deadstock și obținute responsabil, producând etic, în serii mici și pe bază de comandă.

„Amazon reprezintă ceea ce Salteye nu este, este rapid, masiv, produs ieftin și ieftin de cumpărat”, a detaliat Leeswadtrakul. „Toate atributele care ar putea suna grozav la prima vedere, dar când dai la o parte straturile, sunt descoperite adevăruri întunecate, și asta este ceea ce activiștii și muncitorii Amazon pe care îi îmbrăcăm în Salteye scot la lumină. Salteye nu este pentru toată lumea, este pentru oamenii care prețuiesc cu adevărat munca depusă în fiecare piesă croită cu experiență, și sunt dispuși să plătească pentru ea.”

Dar miliardarii nu stau cu brațele încrucișate. Cuplul Bezos face pași direcți spre moda sustenabilă. Anul trecut, Bezos Earth Fund a colaborat cu Council of Fashion Designers of America (CFDA) pentru a lansa o inițiativă de 6,3 milioane de dolari menită să finanțeze premii pentru designeri, burse și educație. Iar în aprilie, fondul a acordat granturi de 34 de milioane de dolari instituțiilor care studiază textilele sustenabile, având un angajament total de 10 miliarde de dolari pentru a proteja natura și a aborda schimbările climatice.

„Miliardarii [precum Bezos] trebuie să își amintească mereu, nu ar exista niciodată miliardari fără muncitorii esențiali. Nu ar avea niciodată banii și imperiul pe care le au fără acești muncitori”, a punctat Castillo pe finalul evenimentului din New York. „Nu cerem să locuim lângă casa ta sau să fim miliardari ca tine, dar măcar dă-ne oportunitatea să ajungem altundeva și nu doar să ne exploatezi și să ne folosești pentru a-ți face banii.”