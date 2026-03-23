Timp de decenii, imaginea unei prințese moștenitoare a fost sinonimă cu discreția și așteptarea. Astăzi, însă, lucrurile stau puțin diferit. Prințesa Leonor a Spaniei (20 de ani), Prințesa Elisabeth a Belgiei (24 de ani), Prințesa Catharina-Amalia a Țărilor de Jos (22 de ani) și Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei (22 de ani) fac parte dintr-o generație de moștenitoare europene care își construiesc identitatea sub ochii publicului.

Amalia a Țărilor de Jos, experimentul cromatic

Prințesa Catharina-Amalia a crescut într-o monarhie cu o particularitate istorică: între 1890 și 2013, tronul a fost ocupat exclusiv de femei. Acest precedent este esențial pentru a înțelege evoluția sa stilistică. În ultimul an, Amalia a trecut printr-o transformare remarcabilă, de la o imagine juvenilă la o estetică matură, încrezătoare și experimentală, în limitele protocolului, e drept.

Un moment cheie a fost Ziua Prințului (Prinsjesdag) din 2025, când a surprins pe toată lumea cu o rochie lungă, galben-unt, de la brandul italian Taller Marmo. Un design relaxat, dar structurat, care a rupt complet cu stilul său anterior. Iar costumele au devenit una dintre piesele sale de rezistență. Istoric un simbol al puterii masculine, Amalia le adoptă ca pe o declarație de autoritate modernă și nu se teme de culoare: roșu vermilion, roz, verde, albastru sau violet, o moștenire clară de la mama sa, Regina Máxima. Debutul său purtând o diademă a marcat o altă etapă, prințesa alegând piese încărcate de istorie, precum diadema cu rubine Mellerio (o bijuterie din 1888) și diadema olandeză cu diamante.

Elisabeth a Belgiei, eleganța autoritară

La 24 de ani, studentă la un masterat în Politici Publice la Harvard, Elisabeth a Belgiei va fi prima regină domnitoare a țării. Stilul ei este marcat de o tranziție spre o eleganță sobră. În cele mai recente apariții publice, Elisabeth s-a distanțat de o imagine inocentă, adoptând siluete care evocă autoritatea: rochii cu talie puternic definită și fuste voluminoase, amintind de Epoca de Aur a Haute Couture.

Exemple clare sunt o rochie neagră recentă cu o siluetă clasică, aproape arhitecturală, sau designul bleumarin cu decolteu Bardot purtat în octombrie 2025. Dar Elisabeth își permite și tușe contemporane: o rochie boho, sandale care ar fi putut ieși din garderoba lui Carrie Bradshaw și o geantă Lady Dior ca ancoră în luxul clasic. „Între constrângerile protocolului și libertatea creativă a prezentului, aceste tinere moștenitoare învață să se îmbrace cu puterea pe care o vor deține într-o zi”.

Leonor a Spaniei și puterea costumului

La doar 20 de ani, Prințesa Leonor este cea mai tânără din grup și, poate, cea aflată în faza cea mai experimentală. Pregătirea sa militară și expunerea publică tot mai mare au fost însoțite de o preferință clară pentru costum, ca o uniformă simbolică.

O strategie bine gândită.

Potrivit expertului în comunicare Cristian Salomoni, această alegere nu este una de masculinizare, ci o strategie de a se îndepărta de stereotipul prințesei fragile și de a proiecta o imagine executivă, modernă, pregătită pentru conducere. Costumul transmite seriozitate și profesionalism. Numai că, uneori, în anumite rochii, Leonor pare mai puțin confortabilă, prinsă în siluete prea rigide pentru vârsta ei. Până la urmă, puterea nu ar trebui să fie o cușcă estetică. Și diadema? Absența ei se datorează protocolului tradițional spaniol, care rezervă de obicei diademele femeilor căsătorite, deși Leonor are dreptul să le poarte. Debutul ei este păstrat pentru un moment simbolic, poate chiar în 2026.

Ingrid Alexandra, stilul natural al Norvegiei

A doua în linia de succesiune la tron și viitoarea primă regină a Norvegiei din ultimii 600 de ani, Ingrid Alexandra reprezintă o abordare mult mai organică a stilului. Mai puțin în lumina reflectoarelor, tranziția ei a fost aproape imperceptibilă. În viața de zi cu zi, preferă blugii, puloverele tricotate și hainele practice.

Pentru unele evenimente oficiale, optează pentru costumul tradițional norvegian, o alegere adânc înrădăcinată în identitatea sa (un gest puternic, de altfel). Când alege designuri mai sobre – bleumarin, negru, mov închis – pare mult mai în largul ei decât în rochii prea dramatice.