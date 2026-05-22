Sezonul nunților din 2026 aduce o schimbare revigorantă în privința încălțămintei de lux pentru mirese. De la clasicii pantofi din satin ivoire până la modele sculpturale sau piese vintage de colecție, marile case de modă propun opțiuni care pun accentul pe estetica individuală, lăsând în urmă convențiile stricte ale trecutului.

Știi momentul ăla când probezi rochia și te gândești că nimeni nu îți va vedea pantofii sub straturile voluminoase de material? Ei bine, exact acolo stă magia întregului proces. Această alegere nu este neapărat pentru invitați, ci este un moment profund personal pentru femeia care îi poartă. Gândește-te la asta ca la o declarație ascunsă de stil. Pantofii de nuntă trebuie să spună ceva despre caracterul tău, dar mai ales despre rezistența ta pe ringul de dans, în funcție de dimensiunea tocului.

Clasicul reinterpretat și opțiunile neconvenționale

Până nu demult, opțiunile erau destul de limitate pentru o viitoare soție. Tradiția dicta alb imaculat sau, cel mult, un nude discret, fără prea multe artificii de design. Numai că lucrurile stau complet diferit acum. Astăzi, o mireasă clasică poate merge la sigur cu finisajul din satin al unui Jimmy Choo, Roger Vivier sau Manolo Blahnik. Iar o femeie care caută ceva diferit are la dispoziție texturi cu franjuri, decupaje atipice sau tocuri arhitecturale.

Așa cum subliniază Hellomagazine într-un material recent dedicat modei nupțiale, încălțămintea capătă un rol central.

„La urma urmei, acești puișori sunt cel mai important companion al ei în acea zi. Uitați de mire, o pereche de pantofi poate face sau desface o zi de nuntă.” – Tania Leslau, Fashion Features Editor

Modelele de top pentru ziua cea mare

Dacă ești adepta unui stil atemporal, modelul Saeda 100 de la Jimmy Choo vine cu o siluetă elegantă și detalii din cristale. Pentru fetele care adoră accentele prețioase, sandalele Evie de la Gianvito Rossi aduc în prim-plan o dantelă florală complexă și o construcție din piele nappa fabricată în Italia. Manolo Blahnik propune modelul Ralyne, o pereche de pantofi slingback cu cristale, gata să te ducă de la altar direct la petrecere.

Un sfat de la noi este să te uiți și spre zona de arhive. O pereche de pantofi decupați Christian Dior din anii 2000, din piele albă cu capse, îți garantează o apariție irepetabilă.

Brandul Roger Vivier rămâne un favorit absolut. Cu o listă de cliente fidele precum Anne Hathaway, Demi Moore și Selena Gomez, pantofii lor tip Mary Jane aduc un aer inconfundabil de vechi Hollywood pe covorul roșu al propriei tale nunți.

Confortul întâlnește luxul absolut

Dar ce spui de o abordare complet atipică?

Dries Van Noten ne amintește că ziua nunții ar trebui să fie pur și simplu distractivă. Modelul lor cu franjuri, realizat din blană artificială și piele moale, demonstrează exact asta. Pentru ceremoniile civile restrânse, Prada propune o pereche de pantofi din piele albă cu o fundiță contemporană, perfecți pentru un eveniment șic la primărie.

Amina Muaddi plusează cu multă dantelă pe modelul Holli Lace Sling 95, păstrând structura ei inconfundabilă de toc. Brandul IZIE atrage miresele cool cu sandala Arno și tocul în formă de I, în timp ce Florrie vine cu sandala Matilda 75 din piele premium. Iar Christian Louboutin duce estetica de balet la un alt nivel cu tocurile Cassia, o îmbinare ludică între silueta clasică stiletto și motivele pantofilor de balet.

Până la urmă, petrecerea se termină dimineața, iar rochia ajunge probabil într-o husă de protecție. Rămâne însă de văzut câți dintre acești pantofi de designer vor fi integrați ulterior în garderoba de zi cu zi sau vor rămâne doar o amintire prețioasă blocată pe un raft din dressing.