Te-ai pregătit luni de zile, ți-ai luat bilete și te bucuri de primele acorduri ale artistului tău preferat, când brusc ești nevoită să fugi din calea gazelor lacrimogene. Exact asta au trăit fanii prezenți pe 21 mai la concertul lui Ricky Martin din Muntenegru. Un individ necunoscut a eliberat gaz lacrimogen chiar spre scenă, forțând o evacuare de urgență.

Și sincer, într-o perioadă în care siguranța la evenimente mari ne dă tuturor emoții, un astfel de incident te face să te gândești de două ori înainte să te bagi în mulțime. Dincolo de panică, miza reală aici e modul în care echipa a gestionat criza și respectul față de oamenii care au plătit să fie acolo. În loc să anuleze totul și să plece la hotel, artistul a luat o decizie care a surprins pe toată lumea.

Recomandari Secretul diminetilor din familia regala. Printul William a dezvaluit din greseala ce fac copiii lui

Panică în public și o decizie neașteptată

Spectacolul nu era unul oarecare, ci chiar seara de deschidere pentru turneul său european.

Așteptările erau uriașe.

Iar lucrurile au degenerat rapid. Într-o declarație postată pe Instagram, publicista artistului a explicat clar cum s-au desfășurat momentele de groază.

„În timpul concertului lui Ricky Martin din Muntenegru din această seară, unde artistul dădea startul etapei europene a turneului său Ricky Martin Live, un individ a descărcat gaz lacrimogen spre scenă, provocând o întrerupere bruscă a spectacolului, în timp ce membrii publicului s-au îndepărtat de zonă și au primit asistență.” – Róndine Alcalá, Publicist

Dar că povestea nu se termină cu o simplă evacuare. După cum a relatat Hellomagazine recent, echipa de securitate l-a scos imediat pe cântăreț de pe scenă ca măsură de precauție (o reacție perfect normală, până la urmă). Autoritățile locale au intervenit rapid pentru a calma situația și a asigura perimetrul.

Recomandari Nunta celebrei actrite. Ce se întâmplă când lucrezi zilnic alaturi de partenerul tau

Ce a urmat după intervenția autorităților

Staff-ul l-a sfătuit clar să anuleze restul serii. E drept că mulți alți artiști ar fi făcut exact asta.

Recomandari Prințul William a vorbit deschis despre Kate Middleton. Detalii despre viața de familie.

Numai că Ricky a refuzat.

„Deși membrii echipei artistului l-au sfătuit să nu continue spectacolul, odată ce autoritățile au confirmat că situația este sub control și că participanții se pot întoarce în siguranță, Ricky Martin a luat decizia de a relua concertul pentru a-și îndeplini angajamentul față de fanii săi.” – Róndine Alcalá, Publicist

Reacțiile de pe rețelele sociale nu au întârziat să apară, mai ales de la femeile care se aflau chiar acolo, în public. O fană a povestit că inima îi bătea cu putere de frică, dar a apreciat curajul lui de a continua, știind că a făcut-o doar după ce s-a asigurat că toată lumea e bine.

Reprezentanții au confirmat oficial că artistul și echipa sa sunt în afara oricărui pericol. Turneul european merge mai departe conform programului stabilit. Organizatorii europeni trebuie acum să decidă dacă vor impune controale mult mai stricte la porțile de acces pentru restul spectacolelor programate în această vară.