Sydney Sweeney, actrița de 28 de ani, a fost surprinsă recent în Florida într-un costum de baie maro, bucurându-se de soare. Însă ceea ce trebuia să fie o simplă zi de relaxare s-a transformat rapid într-o avalanșă de comentarii răutăcioase despre corpul ei, după ce imaginile au ajuns pe internet.

Te-ai gândit vreodată cât de obositor este să fii constant analizată fizic? Pentru noi, femeile, presiunea de a arăta impecabil este oricum uriașă, dar cazul actriței ne demonstrează că nici măcar vedetele nu scapă de judecata aspră a publicului atunci când îndrăznesc să fie pur și simplu naturale, la plajă sau în timpul liber.

Comentarii acide și așteptări nerealiste

Nu e deloc prima dată când starul din White Lotus se confruntă cu astfel de situații. Iar de data aceasta, valul de critici a pornit de la câteva cadre în care ea apare 100% fără machiaj, purtând ochelari de soare închiși la culoare și ridicându-și un tricou alb peste costumul de baie. Pe baza informațiilor publicate de Theblast, reacțiile de pe platforma X au fost extrem de împărțite.

Unii internauți au ținut morțiș să o critice, sugerând că s-a îngrășat și recomandându-i să facă sport. Un utilizator a numit-o o versiune mediocră a unui celebru supermodel de 30 de ani.

„mid Kendall Jenner” – Utilizator anonim, platforma X

Dar lucrurile stau puțin diferit dacă ne uităm la imaginea de ansamblu. Actrița a acumulat anterior 30 de kilograme de mușchi pentru filmul Christy din 2025, o greutate pe care a confirmat ulterior că a pierdut-o. Și totuși, au existat și voci care i-au luat apărarea. Un fan a descris-o ca fiind „stunning” (uimitoare), în timp ce altul a numit-o pur și simplu „amazing” (incredibilă).

Lipsa de intimitate chiar și acasă

Situația devine și mai frustrantă când ne amintim de episoadele trecute. În decembrie 2024, Sydney a fost asaltată de paparazzi chiar la proprietatea ei de 13,5 milioane de dolari din Florida. Să fim serioase, oricine își dorește liniște la el acasă, departe de obiectivele aparatelor foto.

„Aceste fotografii ar trebui să fie ilegale. A făcut o greșeală uriașă cumpărând o proprietate atât de publică, dar fotografiile care au fost făcute și distribuite sunt scandaloase.” – Utilizator, Daily Mail

Un alt comentator a punctat la fel de tăios că statul în tufișuri pentru a fotografia pe cineva pe propria proprietate se numea pe vremuri hărțuire. Numai că vedeta pare să ia lucrurile așa cum vin. Mai devreme în această lună, ea și iubitul ei, Scooter Braun, au fost văzuți întorcându-se dintr-o escapadă romantică, iar actrița continuă să își promoveze cu succes brandul de lenjerie SYRN.

Dezbaterile online despre corpul femeilor nu par să se oprească prea curând. Dacă legislația privind protecția vieții private va fi vreodată modificată pentru a opri cu adevărat intruziunile paparazzilor în spațiile personale ale vedetelor.