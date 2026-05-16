Fotografiile recente cu Emily Ratajkowski într-un costum de baie negru, extrem de decupat, au reaprins o dezbatere veche de când lumea pe rețelele sociale. Supermodelul în vârstă de 34 de ani a fost la un pas de un accident vestimentar pe plajele din Italia, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Presiunea de a fi perfectă, dar acoperită

Te-ai întrebat vreodată de ce corpul unei femei stârnește mereu atâtea opinii nesolicitate în spațiul public? Când un utilizator i-a comentat scurt și tăios „du-te și te acoperă”, incidentul a scos la iveală acea presiune invizibilă pe care o simțim multe dintre noi. Ni se cere să fim atrăgătoare, dar cumva să nu deranjăm vizual, să ne încadrăm într-o limită a decenței dictată exclusiv de alții.

Imaginile care fac acum înconjurul internetului sunt, de fapt, o republicare a unor cadre din 2019. Și totuși, subiectul rămâne la fel de actual. Emily poartă o creație din propria ei linie de costume de baie, Inamorata, o afacere lansată cu succes în 2017. Ținuta de plajă a fost asortată cu o pălărie tip bucket cu imprimeu leopard, ochelari de soare și bijuterii aurii, demonstrând o atenție clară la detalii.

O strategie de business asumată

Iar dincolo de comentariile răutăcioase, modelul știe exact cum funcționează acest joc al imaginii. Așa cum arată Theblast într-un material publicat recent, aparițiile ei nu sunt deloc întâmplătoare, ci fac parte dintr-o strategie de promovare bine pusă la punct, bazată pe cifre reale.

„Ceea ce este grozav la a avea urmăritori și oameni care se abonează la e-mailurile noastre este că obținem o mulțime de date despre acești clienți și tendințele lor de cumpărături. Conduc Emrata de destul de mult timp acum și am o înțelegere destul de bună a lucrurilor la care răspund urmăritorii mei.” – Emily Ratajkowski, Model și Antreprenor

Până la urmă, mama micuțului Sylvester, care a sărbătorit împlinirea a cinci ani la începutul acestui an, își transformă expunerea direct în profit. Pe platforma X, fanii i-au luat imediat apărarea, numind-o „uimitoare” și lăsând comentarii de apreciere precum „Daaam WOW”.

Dincolo de plajă și critici

Să fim serioase, nu este prima dată când vedeta face valuri cu alegerile ei vestimentare. Ne amintim cu toate rochia de culoarea șampaniei, decupată până la buric, purtată la Gala The King’s Trust din 2024, sau defilarea recentă de la Săptămâna Modei de la Milano. Acolo a adunat peste 700.000 de aprecieri promovând brandul Gucci purtând doar un bronz artificial în forma logoului celebrei case de modă.

Încă din 2018, când are soarele din Australia într-un micro-bikini, Emily a demonstrat că nu are de gând să cedeze presiunilor externe privind modul în care își prezintă corpul.

Dacă rețelele sociale vor înceta vreodată să dicteze femeilor cum ar trebui să se îmbrace la plajă. Până atunci, decizia de a purta un costum de baie întreg sau unul decupat îți aparține în totalitate, iar asumarea propriilor alegeri rămâne cea mai puternică declarație de stil pe care o poți face.