Emily Ratajkowski a atras toate privirile cu o defilare memorabila pentru Gucci la inceputul acestui an. Modelul a prezentat o rochie mini argintie, absolut stralucitoare, in timpul Saptamanii Modei de la Paris.

O aparitie care readuce moda anilor 2000

Afisandu-si silueta de supermodel pe podium, vedeta in varsta de 34 de ani a optat pentru o tinuta indrazneata. A imbracat o piesa plina de cristale, cu un tiv care abia ii atingea coapsele, si a avut curajul sa poarte un decolteu adanc, renuntand complet la sutien.

Si exact asta a facut ca momentul sa devina viral.

Sa fim sincere, cate dintre voi ar avea curajul sa poarte o tinuta atat de decupata la un eveniment public?

Purtand pantofi stiletto argintii cu sclipici si o poseta Gucci aproape asortata pe un umar, Emily si-a pus in evidenta picioarele interminabile. Look-ul ei a adus inapoi acel retro glam specific anilor 2000, completat de o coafura tip coc cu o bucla lejera. Pe internet, o descriere a anuntat simplu: „Emily Ratajkowski for @gucci Primavera FW26 at #MFW”.

Iar fanii nu au intarziat sa o complimenteze pe vedeta din clipul Blurred Lines. Un admirator a raspuns scurt si la obiect: „Emily Ratajkowski în Gucci este singurul lucru pe care trebuia să-l văd astăzi, rochia aia este efectiv din altă lume.” Altcineva a adaugat pur si simplu un emoji cu o fata transpirata, sugerand cat de hot a fost aparitia.

Detaliul ascuns sub rochia de designer

Dar lucrurile nu s-au oprit la defilarea de pe catwalk. Pe contul ei de Instagram, Emily a facut o miscare si mai curajoasa.

A renuntat la haine, aratand publicului un bronz organic si un G-string format din linii de bronz care purtau logo-ul Gucci. Vedeta nu a lasat nimic imaginatiei cand si-a aratat posteriorul cu acea linie de bronz in forma de tanga, inaintea aparitiei sale pe podium la Saptamana Modei de la Milano. Intr-un articol recent semnat de Theblast, aflam ca ea este cea mai noua vedeta care se alatura campaniei noului designer italian.

Desi starul nascut la Londra nu este un ambasador oficial pentru brandul reprezentat si de cantareata Miley Cyrus, are totusi un parteneriat extrem de puternic cu ei. Intre noi fie vorba, influenta ei in zona de beauty si fashion dicteaza adesea vanzarile globale. Emily are contracte semnate si cu branduri precum Tory Burch sau Kerastase pentru ingrijirea parului. Daca tot vorbim de ingrijire atenta, produsele Kerastase promovate de ea se gasesc foarte usor si in Romania (in saloanele de specialitate sau in magazine precum Sephora), fiind extrem de populare printre femeile care cauta o rutina de lux pentru parul lor.

De la plajele din Australia la propriul brand de succes

Dincolo de podiumurile internationale, fanii si-au amintit recent si de aparitiile ei in costum de baie. In luna februarie, pe platforma X au fost redistribuite niste fotografii din 2018, dovedind ca Emily Ratajkowski in haine de plaja este mereu un subiect de actualitate pe internet.

Bucurandu-se de razele soarelui in Sydney, Australia, chiar inainte de pandemie, modelul a impresionat intr-un bikini negru, cu benzi si snururi, care oferea un efect vizual de monokini. Fotografiile respective au fost facute la doar un an dupa lansarea liniei sale de costume de baie si lenjerie intima, Inamorata.

Vorbind cu publicatia Forbes cativa ani mai tarziu (cand a discutat deschis despre cum isi monetizeaza prezenta pe retelele sociale), Emily a explicat strategia ei de business: „Am condus Emrata de destul de mult timp acum și am o înțelegere destul de bună a lucrurilor la care reacționează urmăritorii mei. Este vorba despre a construi asta. Dar ceea ce este cu adevărat distractiv la asta este că nu există un calendar, nu ne bazăm pe nimeni altcineva, cu excepția propriilor noastre informații și a clientului nostru.”

In prezent, fondatoarea Inamorata apare constant in promovarile brandului, atat pe feed-ul ei principal, cat si pe pagina oficiala a companiei sale, demonstrand ca stie exact cum sa isi implice comunitatea in fiecare noua lansare.