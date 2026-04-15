Cântăreața britanică Lily Allen, ajunsă la 40 de ani, a încins imaginația fanilor cu o apariție de senzație în timpul turneului său din Canada. Artista a publicat o fotografie într-o ținută extrem de îndrăzneață, care a adunat imediat mii de reacții.

O ținută care a stârnit controverse

Aflată peste Atlantic pentru a-și promova albumul „West End Girl”, Lily a zâmbit complice fotografului, etalându-și un compleu în culorile steagului britanic. Acesta era compus dintr-un crop top minuscul și o pereche de pantaloni scurți micro, accentuată de dresuri negre tip plasă. Peste toate, artista a adăugat un tricou descheiat al echipei Red Sox. „Șosete roșii și buline”, a scris vedeta pop în descrierea imaginii.

Și, cum era de așteptat, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „LA NAIBA, DA!!!”, a scris un urmăritor. Un altul a răspuns: „Atât de tare”, în timp ce mulți alții au umplut secțiunea de comentarii cu emoticoane reprezentând flăcări și inimi. Coafura, un coc înalt, și pantofii stiletto negri au completat perfect look-ul nonconformist.

Recomandari Lily Allen dezvăluie secretul turneului vindecător la 8 ani de abstinență

Albumul divorțului și casa de 7 milioane de dolari

Fotografia a apărut în contextul în care New York Post a dezvăluit că locuința din Brooklyn în valoare de 7 milioane de dolari, pe care artista a deținut-o cu fostul ei soț, David Harbour, a fost vândută. Albumul pe care Lily Allen îl promovează în prezent, „West End Girl”, detaliază chiar destrămarea căsniciei lor, care a durat din 2020 până în 2025.

Ba chiar, în piesa de deschidere a albumului (care poartă același nume), Lily pare să facă referire directă la fosta locuință. Versurile sunt destul de clare, nu-i așa? „Acum mă uit la case cu patru sau cinci etaje / Și ne-ai găsit o casă din cărămidă roșie, ai spus: «O vrei? E a ta».”

Stilul, o declarație de forță

Până acum, ținutele din turneul lui Lily au fost, pe bune, senzaționale. La deschiderea turneului din SUA, la Auditorium Theatre din Chicago, interpreta hitului „Smile” a uimit publicul într-o rochie bustieră neagră, din piele, cu un sutien conic, de tip „bullet-bra”.

Recomandari Regula pe care Prințesa Kate nu o poate încălca cu tiara sa preferată de 111 ani

O apariție de neuitat.

Dar dincolo de haine, e clar că artista se simte excelent în pielea ei. A completat look-ul cu o pereche de tocuri negre amețitoare, iar atitudinea de pe scenă a demonstrat o încredere de sine care, pana la urma, este cea mai importantă armă a sa.