În 2006, cu mult înainte de a deveni Prințesă de Wales, Kate Middleton a uimit publicul cu o rochie de vară considerată riscantă. Apariția a avut loc la Tidworth Polo Club, unde viitoarea prințesă îl susținea pe Prințul William, iar ținuta ei a rămas în memoria multora.

Stilul de dinainte de a deveni prințesă

Acum, fanii regali sunt obișnuiți să o vadă pe soția Prințului William într-o postură rafinată și elegantă. Garderoba ei este un etalon de stil clasic și atemporal, de la costume croite impecabil și bluze cu dungi bretone, până la rochii în linie A și celebrele rochii-palton. Mama Prințului George, a Prințesei Charlotte și a Prințului Louis respectă cu strictețe codul vestimentar regal, care impune o serie de reguli (de exemplu, tivuri sub genunchi sau păstrarea culorii negre exclusiv pentru doliu).

Dar înainte de nunta din 2011, lucrurile stăteau puțin diferit. Garderoba ei era mult mai relaxată și jucăușă. Să fim serioși, cine își mai amintește de rochia „transparentă” de pe podiumul de la Universitatea St. Andrew’s sau de pantalonii scurți purtați la o petrecere disco pe role alături de sora ei, Pippa?

Rochia pin-up de la meciul de polo

Un exemplu perfect al stilului ei de atunci este o apariție din 2006. Pe atunci cunoscută drept Catherine, frumoasa brunetă a purtat o rochie de vară lejeră, cu un guler halterneck. Rochia avea un decolteu adânc și era complet goală la spate, fiind susținută doar de bretele subțiri legate după gât.

Un stil destul de îndrăzneț.

Acest tip de croială era adesea adoptat în anii ’50 de vedete pin-up precum Marilyn Monroe. Deși stilul era cochet și plin de viață, croiala fluidă și umerii goi nu reprezintă o alegere pe care ar face-o astăzi în calitate de membru senior al familiei regale. Poate doar într-un cadru privat, într-o vacanță departe de ochii publicului.

O a doua apariție la fel de îndrăzneață

Iar același an, 2006, a adus o altă apariție memorabilă. Kate a participat discret la meciul de polo caritabil Chakravarty Cup, desfășurat la Ham Polo Club. Și, ce să vezi, a furat din nou toate privirile cu o rochie care îi lăsa spatele la vedere.

De data aceasta, a ales o rochie roșu-aprins, împodobită cu buline. Accesoriile au completat perfect ținuta: viitoarea regină a purtat sandale roșii cu platformă, care aveau un detaliu floral în vârf, și ochelari de soare în stilul vedetelor de la Hollywood.