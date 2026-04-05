Lily Allen se află în plin turneu, „West End Girl”, o călătorie muzicală care o ajută să proceseze divorțul de actorul David Harbour. Albumul care stă la baza spectacolului, unul extrem de personal și vulnerabil, a fost înregistrat în doar 16 zile și a luat prin surprindere pe toată lumea în luna octombrie a anului trecut.

Un album despre durere, nu despre vindecare

La șase luni de la lansare, artista descrie materialul discografic ca fiind o oglindă a suferinței în timp real. „Acest album te surprinde încă în durere, nevindecat încă – încă furios ca naiba”, mărturisește Allen. Ea continuă, explicând de ce a simțit nevoia să fie atât de directă: „Acest album te lasă să simți toate lucrurile atât timp cât ai naibii nevoie. Le oferim oamenilor un timp limitat pentru a-și jeli relațiile – nu vrem să auzim despre asta prea mult timp – așa că ne scuturăm de praf și mergem mai departe cu spectacolul înainte de a fi complet vindecați.”

Iar fanii au rezonat imediat cu această onestitate brutală. „Am văzut o mulțime de TikTok-uri și videoclipuri de reacție în zilele și săptămânile de după lansarea albumului, dar abia când am văzut oamenii la spectacolele din Marea Britanie am realizat cu adevărat cât de mult înseamnă acest material pentru ei.”

Concluzia ei? E simplă.

„Oamenii sunt furioși pe foștii lor.”

Un spectacol ca o piesă de teatru

Turneul, care a început în martie în Marea Britanie și a ajuns acum în America de Nord, este diferit de tot ce a făcut artista până acum. „Este un spectacol atât de ciudat – diferit de orice am făcut vreodată”, spune Lily. „În turneele anterioare, spectacolele erau despre personalitatea mea și interacțiunea mea cu publicul. Acest spectacol poate semăna mai mult cu teatrul uneori. Există multă atenție la detalii și la povestire prin recuzită, costume și lumini. Există o intensitate de care sunt foarte mândră și de care mă bucur.”

Pentru a transpune scenic viziunea albumului, Allen a colaborat cu prietena ei apropiată, Anna Fleischle, care s-a ocupat de scenografie. „Am jucat în două piese în West End și într-o piesă în Bath vara trecută, iar la toate scenografia a fost realizată de Anna”, explică artista. „Repetam pentru Hedda în Bath când am rugat-o să se gândească la cum aș putea aduce acest album la viață într-un mod teatral. Cred că ceea ce a făcut ea este, pe bune, genial.”

Moda ca poveste a suferinței

Dar garderoba este o poveste în sine, pusă la punct de legendarul stilist Mel Ottenberg, cunoscut pentru colaborarea cu Rihanna. „L-am întrebat pe Mel dacă ar ieși din pensie pentru a face acest turneu cu mine și, spre încântarea mea, a spus da”, povestește Lily. Viziunea a fost clară de la început. „Ideea lui Mel a fost să parcurg o călătorie: încep foarte aranjată, dar totul se destramă în concordanță cu albumul – și apoi mă recompunem la loc.”

V-ați gândit vreodată că o ținută poate spune povestea unei inimi frânte? Ottenberg a acceptat provocarea. „Să o ajut pe Lily să-și spună povestea brutală de suferință și pierdere prin styling și să o fac să se simtă atrăgătoare în timp ce o face a fost o provocare pe care eram pregătit să o accept”, spune el. „Am vrut să încep cu ceva foarte distractiv și pastelat – aproape maniacal în fericirea sa, și apoi să trec rapid la ceva brut, gol și vulnerabil, pe măsură ce viața ei se destramă.”

La începutul spectacolului, de exemplu, Lily poartă un costum Valentino personalizat, un furou transparent și pantofi cu platformă, cu lenjerie Araks. Inspirația a venit din cinema (filmul „Belle de Jour” din 1967) și din filmele de la începutul anilor 1930. Pe măsură ce show-ul avansează, ținutele se schimbă în body-uri personalizate Self-Portrait și o rochie-coloană din piele de la 16Arlington. „Când se răzbună, am mers pe o vibrație de putere a anilor șaizeci”, adaugă Ottenberg.

8 ani de abstinență și familia în turneu

Dincolo de scenă, viața în turneu este complet diferită acum pentru artistă. Este pentru prima dată când pleacă într-un turneu major fiind abstinentă, o schimbare care a venit cu propriile provocări. „Voi împlini opt ani de abstinență în iulie. Au existat ezitări, dar am o echipă grozavă de oameni”, explică ea. „Am un însoțitor de abstinență care mă ajută cu sușurile și coborâșurile de adrenalină. Încerc să ajung la întâlniri și să mănânc cât mai bine posibil la începutul zilei.”

În timpul liber, se relaxează vizitând muzee și căutând tricouri vintage. Un sprijin major în turneul nord-american a fost prezența familiei. „Fiicele mele mi se alătură cu prietenii, și am doi verișori și un tată vitreg cu mine”, spune Allen. „Acesta a fost un element suplimentar de distracție. Avem un întreg autobuz de familie – este ca un National Lampoons Theater Tour.”