Ești curioasă ce fac vedetele ca să arate mereu impecabil? Ei bine, Victor Slav, la cei 45 de ani ai săi, este un exemplu că îngrijirea personală nu are vârstă și nu este doar pentru femei. Fostul prezentator TV apelează la tratamente de înfrumusețare, iar cea care se asigură că totul este la superlativ este chiar iubita lui, Selina, de profesie cosmetolog.

De ce contează îngrijirea tenului pentru toată lumea

Poate te gândești că aceste detalii sunt valabile doar pentru lumea showbiz-ului, dar Dincolo de lumina reflectoarelor, povestea lui Victor Slav și a Selina ne arată că grija pentru ten este o formă de respect față de noi înșine. Nu e vorba doar de a arăta bine, ci și de a te simți bine în pielea ta. Cine nu-și dorește o piele luminoasă și sănătoasă, indiferent de vârstă sau gen?

Tratamentele care fac diferența

Selina, pe numele ei real Elena Lupu, este cosmetolog cu experiență și știe exact ce proceduri sunt cele mai eficiente. Ea îi aplică lui Victor tratamente benefice precum microneedling și alte proceduri care îi reîmprospătează pielea și privirea. Click a relatat că Selina a explicat cum aceste tratamente sunt potrivite atât pentru femei, cât și pentru bărbați, subliniind importanța îngrijirii pielii pentru toți.

„În activitatea mea de cosmetolog, aplic aceleași tratamente pe care le ofer în cadrul clinicii și în propriul meu program profesional. Pentru mine este important să lucrez cu standarde ridicate și să folosesc proceduri pe care le cunosc în detaliu, inclusiv din experiența practică directă. Faptul că îi aplic chiar lui Victor tratamente precum microneedling și alte proceduri de îngrijire a pielii este o formă de încredere reciprocă și o dovadă a profesionalismului pe care îl promovăm. Ne dorim să demonstrăm că aceste tratamente sunt potrivite atât pentru femei, cât și pentru bărbați, pentru că îngrijirea pielii este esențială pentru toată lumea. Obiectivul meu rămâne același: rezultate sigure, vizibile și servicii realizate la cel mai înalt nivel.” – Selina, iubita lui Victor Slav

Știi cum e, când ai pe cineva de încredere alături, e mult mai ușor să te lași pe mâna specialiștilor. Iar când specialistul e și persoană iubită, încrederea e dublată. Victor Slav a fost mereu un bărbat îngrijit, iar acum, cu ajutorul Selina, tenul său este pur și simplu radiant. Această colaborare, personală și profesională, arată că un parteneriat solid poate aduce beneficii în multe aspecte ale vieții, inclusiv în cel al frumuseții.

Recomandari Secretul unei tinute regale impecabile. Cum a transformat Ducesa Sophie rochia din 2024

Ce urmează pentru cuplu și pentru rutina ta de beauty

Victor Slav și Selina formează un cuplu admirat în showbizul românesc, participând chiar și la Asia Express 2024. Dar dincolo de aparițiile publice, mesajul lor este clar: îngrijirea pielii nu este un moft, ci o necesitate. Și, sinceră să fiu, dacă bărbații încep să acorde o atenție sporită acestui aspect, poate că e momentul să ne reevaluăm și noi rutinele. Ce tratament ai vrea să încerci și tu pentru o piele luminoasă?